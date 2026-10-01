Κρίστα Πάικ: Θέμα χρόνου η εκτέλεση της θανατικής ποινής – «Πράσινο φως» από το Ανώτατο Δικαστήριο

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ανέτρεψε την αναστολή που είχε δοθεί λίγες ώρες νωρίτερα και επέτρεψε στο Τενεσί να προχωρήσει στην εκτέλεση της 50χρονης Κρίστα Πάικ με θανατηφόρα ένεση.

Γιάννης Φιλιππάκος

Κρίστα Πάικ: Θέμα χρόνου η εκτέλεση της θανατικής ποινής – «Πράσινο φως» από το Ανώτατο Δικαστήριο
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το Ανώτατο Δικαστήριο των Η ανέτρεψερινή αναστολή και επέτρεψε την εκτέλεση της Κρίστα Πάικ με θανατηφόρα ένεση στο Τενεσί.
  • Η εκτέλεση της 50χρονης Πάικ αναμένεται να πραγματοποιηθεί άμεσα, πριν τα μεσάνυχτα, στις φυλακές Riverbend στο Νάσβιλ.
  • Προηγουμένως, ομοσπονδιακό εφετείο είχε αναστείλει προσωρινά την εκτέλεση για να εξετάσει ισχυρισμούς παραμέλησης στοιχείων σχετικά με σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη η Πάικ στην παιδική της ηλικία.
  • Η Κρίστα Πάικ θα είναι η πρώτη γυναίκα που θα εκτελεστεί στο Τενεσί εδώ και πάνω από 200 χρόνια και η πρώτη στις ΗΠΑ από το 2023.
  • Οι δικηγόροι της ζήτησαν τη μετατροπή της ποινής σε ισόβια λόγω ιστορικού κακοποίησης και ψυχικών διαγνώσεων, αίτημα που απορρίφθηκε από τον κυβερνήτη του Τενεσί.
Snapshot powered by AI

Από στιγμή σε στιγμή αναμένεται η εκτέλεση της Κρίστα Πάικ στο Τενεσί, μετά τη νέα ανατροπή στην υπόθεσή της και την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ να άρει την προσωρινή αναστολή που είχε δοθεί νωρίτερα την Τετάρτη.

«Η εκτέλεση αναμένεται να αρχίσει από τη μια στιγμή στην άλλη, αν δεν έχει ήδη αρχίσει», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο συνήγορός της, Λουκ Ίνεν.

Η σωφρονιστική υπηρεσία του Τενεσί έχει ανακοινώσει ότι σκοπεύει να προχωρήσει στην εκτέλεση μέσα στη νύχτα, πριν εκπνεύσει τα μεσάνυχτα η σχετική δικαστική εντολή. Η Πάικ πρόκειται να θανατωθεί με θανατηφόρα ένεση στις φυλακές Riverbend Maximum Security Institution στο Νάσβιλ.

Ανατροπή μέσα σε λίγες ώρες

Η εκτέλεση είχε αρχικά προγραμματιστεί για το πρωί της Τετάρτης. Λιγότερο από δύο ώρες πριν από την πραγματοποίησή της, ωστόσο, ομοσπονδιακό εφετείο αποφάσισε με ψήφους 2-1 να τη σταματήσει προσωρινά, ώστε να εξετάσει ισχυρισμούς της υπεράσπισης ότι στοιχεία για τη σεξουαλική κακοποίηση που είχε υποστεί η Πάικ ως παιδί δεν είχαν αξιολογηθεί επαρκώς κατά την επιβολή της ποινής της.

Η πολιτεία του Τενεσί προσέφυγε αμέσως στο Ανώτατο Δικαστήριο, το οποίο τελικά ανέτρεψε την αναστολή και επέτρεψε να προχωρήσει η εκτέλεση. Οι τρεις φιλελεύθεροι δικαστές διαφώνησαν με την απόφαση.

Πρώτη εκτέλεση γυναίκας στο Τενεσί εδώ και δύο αιώνες

Η 50χρονη Πάικ καταδικάστηκε σε θάνατο για τη δολοφονία της 19χρονης Κόλιν Σλέμερ το 1995. Ήταν 18 ετών όταν διέπραξε το έγκλημα μαζί με τον τότε σύντροφό της και έναν ακόμη νεαρό.

Εφόσον η εκτέλεση πραγματοποιηθεί, θα είναι η πρώτη γυναίκα που θα εκτελεστεί από την πολιτεία του Τενεσί εδώ και περισσότερα από 200 χρόνια και η πρώτη γυναίκα που θα θανατωθεί στις ΗΠΑ από το 2023.

Οι δικηγόροι της είχαν ζητήσει τη μετατροπή της ποινής σε ισόβια χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης, επικαλούμενοι το ιστορικό κακοποίησης και παραμέλησης που είχε βιώσει στην παιδική της ηλικία, καθώς και τις διαγνώσεις διπολικής διαταραχής και μετατραυματικού στρες. Το αίτημα χάριτος είχε απορριφθεί από τον κυβερνήτη του Τενεσί Μπιλ Λι.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς βοριάδες η Πέμπτη – Πού υπάρχει κίνδυνος για πλημμύρες

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 1η Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:18WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 1η Οκτωβρίου

04:56ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Θέμα χρόνου η εκτέλεση της θανατικής ποινής στην Κρίστα Πάικ – «Πράσινο φως» από το Ανώτατο Δικαστήριο

04:34ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου

04:10ΕΡΓΑΣΙΑ

Βρεφονηπιακοί Σταθμοί ΔΥΠΑ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις 75 προσλήψεις

03:46ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Flydubai: «Ίσως τρομοκράτης ή διαταραγμένος» ο συγκυβερνήτης – Ο «ήρωας» κυβερνήτης και η αναφορά στον υδραυλικό

03:22ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Σε εξέλιξη το νέο κύμα κακοκαιρίας – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν τις επόμενες ώρες

02:58ΕΛΛΑΔΑ

Λεωφόρος Κηφισού: Σε ισχύ οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

02:34ΕΡΓΑΣΙΑ

58η Ημέρα Καριέρας: Τουλάχιστον 120 επιχειρήσεις προσφέρουν περισσότερες από 3.000 θέσεις εργασίας

02:10ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ: Οι ΗΠΑ ανακατεύθυναν 125 εμπορικά πλοία στο πλαίσιο του αποκλεισμού του Ιράν

01:56ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Ιράν: Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων πληγμάτων – «Θα τελειώσει πολύ σύντομα»

01:32ΚΟΣΜΟΣ

ΕΕ - Καναδάς: Πιο κοντά σε «νέα συμμαχία» – Συμφωνίες για ψηφιακό εμπόριο, ενέργεια και πρώτες ύλες

01:10ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Επτά νεκροί και τέσσερις τραυματίες από επίθεση ενόπλων σε λεωφορείο στην επαρχία Χομς

00:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Μικτό κλείσιμο με απώλειες για Dow και S&P 500 – Στο «πράσινο» ο Nasdaq

00:24ΚΟΣΜΟΣ

«Ψάχνετε σε λάθος κατεύθυνση»: Ο Αραγτσί απορρίπτει τη βρετανική κατηγορία για εμπλοκή του Ιράν στο περιστατικό στη στρατιωτική βάση RAF Fairford

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση στο κέντρο του Ηρακλείου – Αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. χώρισαν ζευγάρι

23:51ΕΛΛΑΔΑ

«Γιατί η ιστορική μνήμη δεν πρέπει να περιορίζεται στα βιβλία»: Εγκαινιάστηκε μνημείο για τους πρόσφυγες του 1922 στο ΑΠΘ

23:43ΚΟΣΜΟΣ

Δραματικές στιγμές στον αέρα - Νετανιάχου: «Ήρωας» ο πιλότος που απέτρεψε τη συντριβή του Flydubai με 174 επιβάτες

23:37ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο ατύχημα στο Ρέθυμνο: Στο νοσοκομείο ένας 24χρονος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
04:56ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Θέμα χρόνου η εκτέλεση της θανατικής ποινής στην Κρίστα Πάικ – «Πράσινο φως» από το Ανώτατο Δικαστήριο

03:22ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Σε εξέλιξη το νέο κύμα κακοκαιρίας – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν τις επόμενες ώρες

22:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στο στόχαστρο η Κρήτη, τι προβλέπεται για την Αττική – Τι δείχνουν ECMWF και ICON

14:05LIFESTYLE

Δύσκολες ώρες για τη Χρυσούλα Διαβάτη - Σε κατατονία η αγαπημένη ηθοποιός

23:43ΚΟΣΜΟΣ

Δραματικές στιγμές στον αέρα - Νετανιάχου: «Ήρωας» ο πιλότος που απέτρεψε τη συντριβή του Flydubai με 174 επιβάτες

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 1η Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

21:53ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ - Θρίλερ με την εκτέλεση της Κρίστα Πάικ - «Πάγωσε» μία ώρα πριν από τη θανατηφόρα ένεση

17:26LIFESTYLE

The Voice: Η επίσημη ανακοίνωση για το αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζωνάκη

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Οκτωβρίου 2026: Πότε θα δούμε το «Φεγγάρι του Κυνηγού»

03:46ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Flydubai: «Ίσως τρομοκράτης ή διαταραγμένος» ο συγκυβερνήτης – Ο «ήρωας» κυβερνήτης και η αναφορά στον υδραυλικό

19:17ΕΛΛΑΔΑ

Ώρες κοινής ησυχίας: Αλλάζουν από αύριο - Τι ισχύει για το χειμερινό ωράριο

20:44ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Πατέρας ενός αγοριού ο 36χρονος που σκοτώθηκε σε πηγάδι με νερό

14:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ρύθμιση χρεών: Αυξάνονται σε 120 οι 72 δόσεις για σε Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία – Μέχρι πότε οι αιτήσεις, στα €30 η ελάχιστη καταβολή

09:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται πολική αέρια μάζα και συνθήκες Νοεμβρίου - Πότε θα «χτυπήσει» την Ελλάδα

21:03ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Διαπόμπευσαν γυναίκα - Άφηναν σε οχήματα χαρτί με τα στοιχεία της

23:00ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δήλωση βόμβα του Ρονάλντο: «Θα πω την αλήθεια στον πορτογαλικό λαό για τους λόγους της αποχώρησής μου από την Εθνική»

08:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι είναι τα κύματα Kelvin και πώς μπορεί να αλλάξουν τον φετινό χειμώνα στην Ελλάδα

05:26ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 30 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

16:12WHAT THE FACT

Από τουρίστρια, σε φυλακές στη Νοτιοανατολική Ασία για 20 χρόνια: «Είναι κόλαση εδώ»

20:07ΕΛΛΑΔΑ

Στη «φάκα» της ασφάλειας Κηφισίας οι ληστές αλυσίδων - Χτυπούσαν τα θύματά τους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ