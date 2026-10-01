Κρίστα Πάικ: Θέμα χρόνου η εκτέλεση της θανατικής ποινής – «Πράσινο φως» από το Ανώτατο Δικαστήριο

Snapshot Το Ανώτατο Δικαστήριο των Η ανέτρεψερινή αναστολή και επέτρεψε την εκτέλεση της Κρίστα Πάικ με θανατηφόρα ένεση στο Τενεσί.

Η εκτέλεση της 50χρονης Πάικ αναμένεται να πραγματοποιηθεί άμεσα, πριν τα μεσάνυχτα, στις φυλακές Riverbend στο Νάσβιλ.

Προηγουμένως, ομοσπονδιακό εφετείο είχε αναστείλει προσωρινά την εκτέλεση για να εξετάσει ισχυρισμούς παραμέλησης στοιχείων σχετικά με σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη η Πάικ στην παιδική της ηλικία.

Η Κρίστα Πάικ θα είναι η πρώτη γυναίκα που θα εκτελεστεί στο Τενεσί εδώ και πάνω από 200 χρόνια και η πρώτη στις ΗΠΑ από το 2023.

Οι δικηγόροι της ζήτησαν τη μετατροπή της ποινής σε ισόβια λόγω ιστορικού κακοποίησης και ψυχικών διαγνώσεων, αίτημα που απορρίφθηκε από τον κυβερνήτη του Τενεσί. Snapshot powered by AI

Από στιγμή σε στιγμή αναμένεται η εκτέλεση της Κρίστα Πάικ στο Τενεσί, μετά τη νέα ανατροπή στην υπόθεσή της και την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ να άρει την προσωρινή αναστολή που είχε δοθεί νωρίτερα την Τετάρτη.

«Η εκτέλεση αναμένεται να αρχίσει από τη μια στιγμή στην άλλη, αν δεν έχει ήδη αρχίσει», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο συνήγορός της, Λουκ Ίνεν.

Η σωφρονιστική υπηρεσία του Τενεσί έχει ανακοινώσει ότι σκοπεύει να προχωρήσει στην εκτέλεση μέσα στη νύχτα, πριν εκπνεύσει τα μεσάνυχτα η σχετική δικαστική εντολή. Η Πάικ πρόκειται να θανατωθεί με θανατηφόρα ένεση στις φυλακές Riverbend Maximum Security Institution στο Νάσβιλ.

Ανατροπή μέσα σε λίγες ώρες

Η εκτέλεση είχε αρχικά προγραμματιστεί για το πρωί της Τετάρτης. Λιγότερο από δύο ώρες πριν από την πραγματοποίησή της, ωστόσο, ομοσπονδιακό εφετείο αποφάσισε με ψήφους 2-1 να τη σταματήσει προσωρινά, ώστε να εξετάσει ισχυρισμούς της υπεράσπισης ότι στοιχεία για τη σεξουαλική κακοποίηση που είχε υποστεί η Πάικ ως παιδί δεν είχαν αξιολογηθεί επαρκώς κατά την επιβολή της ποινής της.

Η πολιτεία του Τενεσί προσέφυγε αμέσως στο Ανώτατο Δικαστήριο, το οποίο τελικά ανέτρεψε την αναστολή και επέτρεψε να προχωρήσει η εκτέλεση. Οι τρεις φιλελεύθεροι δικαστές διαφώνησαν με την απόφαση.

Πρώτη εκτέλεση γυναίκας στο Τενεσί εδώ και δύο αιώνες

Η 50χρονη Πάικ καταδικάστηκε σε θάνατο για τη δολοφονία της 19χρονης Κόλιν Σλέμερ το 1995. Ήταν 18 ετών όταν διέπραξε το έγκλημα μαζί με τον τότε σύντροφό της και έναν ακόμη νεαρό.

Εφόσον η εκτέλεση πραγματοποιηθεί, θα είναι η πρώτη γυναίκα που θα εκτελεστεί από την πολιτεία του Τενεσί εδώ και περισσότερα από 200 χρόνια και η πρώτη γυναίκα που θα θανατωθεί στις ΗΠΑ από το 2023.

Οι δικηγόροι της είχαν ζητήσει τη μετατροπή της ποινής σε ισόβια χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης, επικαλούμενοι το ιστορικό κακοποίησης και παραμέλησης που είχε βιώσει στην παιδική της ηλικία, καθώς και τις διαγνώσεις διπολικής διαταραχής και μετατραυματικού στρες. Το αίτημα χάριτος είχε απορριφθεί από τον κυβερνήτη του Τενεσί Μπιλ Λι.