Διακοπές νερού την Πέμπτη (1/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 1η Οκτωβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
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Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
- ΑΘΗΝΑ (ΕΞΑΡΧΕΙΑ)
Σμολένσκυ και Ζωοδόχου Πηγής
- ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
Θήρας και Θράκης
- ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ (ΑΛΣΟΣ)
Κράτητος και Σπεράντζα
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