Συντάξεις Νοεμβρίου 2026: Ανατροπή λόγω 28ης Οκτωβρίου – Νωρίτερα οι πληρωμές στους συνταξιούχους

Οι επικρατέστερες ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων του Νοεμβρίου 2026 για στους συνταξιούχους όλων των Ταμείων.

Γιάννης Φιλιππάκος

Συντάξεις Νοεμβρίου 2026: Ανατροπή λόγω 28ης Οκτωβρίου – Νωρίτερα οι πληρωμές στους συνταξιούχους
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  • Η πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων Νοεμβρίου 2026 θα γίνεται ταυτόχρονα σε μόνιμη βάση.
  • Λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου, οι συντάξεις θα καταβληθούν νωρίτερα από τις συνήθεις ημερομηνίες.
  • Οι συντάξεις για τους μη μισθωτούς θα καταβληθούν τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026.
  • Οι συντάξεις για τους μισθωτούς θα καταβληθούν την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026.
  • Τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα στους λογαριασμούς των συνταξιούχων από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας.
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Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε συνεργασία με την Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ αποφάσισε η πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων να γίνεται στην ίδια ημερομηνία σε μόνιμη βάση.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, οι επικουρικές συντάξεις μηνός Νοεμβρίου 2026 να πληρωθούν ταυτόχρονα τις ίδιες ημερομηνίες με τις κύριες συντάξεις.

Νωρίτερα οι πληρωμές λόγω 28ης Οκτωβρίου

Να σημειωθεί ότι λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου, σύμφωνα με πληροφορίες, οι πληρωμές των συντάξεων θα πραγματοποιηθούν νωρίτερα από τις προβλεπόμενες ημερομηνίες.

Παράλληλα, οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών και διαμορφώνονται ως ακολούθως:

Συντάξεις Νοεμβρίου - Μη μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Νοεμβρίου 2026 θα διενεργηθούν για σχεδόν 2,7 εκατ. μη μισθωτούς τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026.

Συγκεκριμένα:

  • Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026
  • Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026
  • Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026
  • Οι συντάξεις ΕΦΚΑ για όσους είναι συνταξιούχοι (Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί) από 1.1.2017 και έπειτα (ν.4387/2016) θα καταβληθούν τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026
  • Οι Επικουρικές Συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών) θα καταβληθούν τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026

Συντάξεις Νοεμβρίου - Μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Νοεμβρίου 2026 θα διενεργηθούν για σχεδόν 1.700.000 μισθωτούς την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026.

Συγκεκριμένα:

  • Το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026
  • Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026
  • Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026
  • Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026
  • Το ΕΤΑΠ - ΜΜΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026
  • Το ΕΤΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026
  • ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026
  • Η ΔΕΗ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026
  • Ο ΟΤΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026
  • Οι Επικουρικές Συντάξεις του Δημοσίου θα καταβληθούν την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026

Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026

Πότε μπαίνουν τα λεφτά στους λογαριασμούς

Να σημειωθεί πως οι συνταξιούχοι θα δουν τα λεφτά στους λογαριασμούς τους από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης μέρας, δηλαδή την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου και την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου (όχι Τετάρτη λόγω 28ης Οκτωβρίου).

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