Εορτολόγιο 18 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα Τρίτη, 18 Αυγούστου, τιμάται η μνήμη του Οσίου Αρσενίου του νέου ασκήσαντος εν Πάρω και Μαρτύρων Φλώρου και Λαύρου

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Εορτολόγιο 18 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
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  • Στις 18 Αυγούστου τιμάται η μνήμη του Οσίου Αρσενίου του νέου ασκήσαντος στην Πάρο και των Μαρτύρων Φλώρου και Λαύρου.
  • Γιορτάζουν τα ονόματα Αρσένιος, Αρσένης, Αρσενία, Λαύρος, Λαύρη, Φλώρος, Φλώρα και παραλλαγές αυτών.
  • Ο Όσιος Αρσένιος γεννήθηκε το 1800 στα Ιωάννινα, έγινε μοναχός στο Άγιον Όρος και υπηρέτησε ως ιερέας κυρίως στην Πάρο και τη Φολέγανδρο.
  • Ασκήτευσε στη μονή Λογγοβάρδας Πάρου, αγαπούσε τους ασθενείς και αφιερώθηκε στην προσευχή και την ιερά εξομολόγηση.
  • Τα ιερά λείψανά του φυλάσσονται στη Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Πάρου και η εορτή του είναι στις 18 Αυγούστου.
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Σήμερα Τρίτη, 18 Αυγούστου, τιμάται η μνήμη του Οσίου Αρσενίου του νέου ασκήσαντος εν Πάρω και Μαρτύρων Φλώρου και Λαύρου.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, τα ονόματα που γιορτάζουν είναι τα εξής:

  • Αρσένιος, Αρσένης, Αρσενία, Αρσίνα, Αρσινόη,
  • Λαύρος, Λαύρη, Λάουρος, Λαύρα, Λάουρα,
  • Φλώρος, Φλώρης, Φλώρα, Φλωρή, Φλωρίτσα.

Ο Όσιος Αρσένιος

Ο Όσιος Αρσένιος γεννήθηκε στα Ιωάννινα στις 31 Ιανουαρίου του έτους 1800 μ.Χ. και ονομαζόταν Αθανάσιος. Από μικρή ηλικία έμεινε ορφανός και σε ηλικία εννέα ετών μετέβη στις Κυδωνίες της Μικράς Ασίας, όπου σπούδασε στην ονομαστική σχολή της πόλεως έχοντας ως σχολάρχη τον περίφημο διδάσκαλο ιερομόναχο Γρηγόριο Σαράφη. Κατά τα τελευταία έτη της φοιτήσεώς του συνδέθηκε με τον πνευματικό Γέροντα Δανιήλ από τη Ζαγορά του Πηλίου, έναν από τους ονομαστούς πνευματικούς της εποχής εκείνης και έγινε υποτακτικός του.

Το έτος 1815 μ.Χ. ο Άγιος αναχώρησε για το Άγιον Όρος με τον Γέροντα Δανιήλ και εκεί εκάρη μοναχός. Αργότερα χειροτονήθηκε Διάκονος παρά τις αντιδράσεις του, καθώς δεν θεωρούσε τον εαυτό του άξιο και μετά από εξαετή παραμονή στο Άγιον Όρος ήλθε και πάλι με τον Γέροντά του, στη μονή Πεντέλης στην Αθήνα. Στη συνέχεια μετέβησαν στις Κυκλάδες, όπου ο Όσιος χειροτονήθηκε το 1817 μ.Χ. Πρεσβύτερος.

Ο Όσιος Αρσένιος έδρασε κυρίως στην Πάρο και τη Φολέγανδρο, όπου δίδαξε από το 1829 μ.Χ. μέχρι το 1840 μ.Χ.

Μετά την κοίμηση του Γέροντά του Δανιήλ, ο Όσιος ασκήτεψε στη μονή Λογγοβάρδας της Πάρου. Κοιμόταν και έτρωγε ελάχιστα και συνεχώς αγρυπνούσε, προσευχόμενος για τα πνευματικά του τέκνα και τη σωτηρία του κόσμου. Βασική του τροφή ήταν η ανάγνωση των θείων Γραφών και των συγγραμμάτων των Αγίων Πατέρων. Γι’ αυτό και ο Όσιος θεωρούσε τη μικρή του βιβλιοθήκη ως κήπο τερπνότατο και ωραιότατο με αγλαόκαρπα δένδρα, πλήρη από εύχυμους καρπούς.

Ο Όσιος αγαπούσε τους πάντες χωρίς διακρίσεις. Περισσότερο όμως αγαπούσε τους ασθενείς, τους οποίους διακονούσε με μεγάλη προθυμία.

Όταν το 1861 μ.Χ., κοιμήθηκε ο ηγούμενος της μονής, ευσεβής ιερομόναχος Ηλίας, οι πατέρες εξέλεξαν ηγούμενο και προϊστάμενό τους τον Όσιο Αρσένιο, ο οποίος τους ποίμανε με θεοφιλή και θεάρεστο τρόπο. Λίγα χρόνια αργότερα παραιτήθηκε, για να ασχοληθεί απερίσπαστα με το έργο της ιεράς εξομολογήσεως.

Ο Όσιος κοιμήθηκε με ειρήνη στις 31 Ιανουαρίου του έτους 1877 μ.Χ. Η ανακομιδή των λειψάνων του έγινε το έτος 1938 μ.Χ. και εορτάζεται στις 18 Αυγούστου. Τα ιερά λείψανά του φυλάσσονται με ευλάβεια στη Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Πάρου.

Απολυτίκιο

Εὐσεβείας τοὶς τρόποις ἐγγυμναζόμενοι, τοῦ μαρτυρίου τὴν τρῖβον διαπεράτε καλῶς, ὡς αὐτάδελφοι κλεινοὶ Χριστὸν δοξάσαντες, ὅθεν γεραίρομεν ὑμᾶς, ὡς γενναίους Ἀθλητᾶς, Φλῶρε καὶ Λαῦρε βοῶντες. Ἀπὸ παντοίας ἀνάγκης, ρύσασθε πάντας ἠμᾶς Ἅγιοι.

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