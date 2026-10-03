GBL: Η βαθμολογία μετά την «απόδραση» του ΠΑΟΚ και την ήττα του Άρη

Έπειτα και από την επικράτηση της Καρδίτσας εντός έδρας απέναντι στον Άρη (74-68) ολοκληρώθηκε η πρώτη ημέρα της αγωνιστικής δράσης της GBL και απομένει η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού ΑΚΤΟR στο Telekom Center Athens (4/10, 13:45) απέναντι στον Βίκο Ιωαννίνων, αλλά και ο αγώνας του Ηρακλή με τον Ολυμπιακό (4/10, 17:30) για να πέσει η αυλαία της πρώτης αγωνιστικής.

Η πρώτη ημέρα αγωνιστικής δράσης ξεκίνησε με πέντε συνολικά αναμετρήσεις, με τον ΠΑΟΚ να ζορίζεται αλλά ναι παίρνει σπουδαίο «διπλό» απέναντι στη Μύκονο, ενώ ΑΕΚ και Κολοσσός Ρόδου είχαν αμφότεροι εύκολο έργο εντός έδρας απέναντι σε Μαρούσι και Δόξα Λευκάδας αντίστοιχα.

Στις άλλες αναμετρήσεις το Περιστέρι κέρδισε τόσο την διαιτησία... όσο και τον Προμηθέα στην Πάτρα και ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις του, ενώ ο Άρης γνώρισε την ήττα από την Καρδίτσα.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL

Μύκονος Betsson – ΠΑΟΚ 85-88

Κολοσσός Ρόδου – Δόξα Λευκάδας 91-75

ΑΕΚ – Μαρούσι 91-70

Προμηθέας – Περιστέρι 88-94

Καρδίτσα – Άρης 74-68

Παναθηναϊκός AKTOR – Βίκος Ιωαννίνων (4/10, 13:00)

Ηρακλής – Ολυμπιακός (4/10, 17:30)

Η Βαθμολογία