Τζάμπολ στην Stoiximan GBL με ΠΑΟΚ, Άρη και ΑΕΚ - Οι ώρες και τα κανάλια

Η Stoiximan Greek Basketball League (GBL) ξεκινά σήμερα (3/10) διεκδικώντας τον τίτλο του πιο ανταγωνιστικού πρωταθλήματος των τελευταίων δεκαετιών.

Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός, δύο από τις κορυφαίες ομάδες της Euroleague, μαζί τη φιναλίστ του Basketball Champions League την περασμένη σεζόν, ΑΕΚ, αλλά και τους φιλόδοξους και ανανεωμένους ΠΑΟΚ και Άρη υπόσχονται μεγάλες «μάχες» και... κόντρες από τα παλιά.

Τα δύο νέα «πρόσωπα» αυτή τη σεζόν είναι η Δόξα Λευκάδας και ο Vicos Falcons Ιωαννίνων.

Μύκονος Betsson – ΠΑΟΚ (3/10, 15:00, Sport FM TV)

Από το κυκλαδίτικο νησί θα αρχίσει να γράφεται η ιστορία της 35ης Stoiximan GBL. Η Μύκονος Betsson μπαίνει στη δεύτερη σεζόν της στην κατηγορία και αφού η πρώτη συνδυάστηκε με τη συμμετοχή της στα playoffs. Ο ΠΑΟΚ με νέο προπονητή (Τρινκιέρι) και πολλά νέα πρόσωπα προέρχεται από την παρουσία του στον τελικό του Stoiximan Super Cup.

Κολοσσός H Hotels Collection – Δόξα Λευκάδας (3/10, 16:00, Sport FM TV)

Δύο από τις τρεις νησιωτικές ομάδες θα αναμετρηθούν στη Ρόδο. Ο Κολοσσός H Hotels Collection μπαίνει στην 20ή σεζόν του στη Stoiximan GBL στην οποία αγωνίζεται από την περίοδο 2005-06 με μοναδικό κενό εκείνο της περιόδου 2006-07. Η Δόξα Λευκάδας από την άλλη πλευρά επιστρέφει μετά τη μοναδική σεζόν της στην κατηγορία, το 2016-17.

ΑΕΚ – Μαρούσι (3/10, 16:00, Sport FM TV)

Οι δύο «κιτρινόμαυρες» ομάδες μπαίνουν στη Stoiximan GBL με το μεταξύ τους παιχνίδι. Η ΑΕΚ επιστρέφει στην έδρα της σε ματς πρεμιέρας μετά από τρία χρόνια αφού το 2024 αν και στις δύο προηγούμενες που έδωσε ως φιλοξενούμενη, νίκησε τον Άρη το 2024 (59-70) και τον Κολοσσό το 2025 (85-87). Το Μαρούσι ηττήθηκε και στις τρεις πρεμιέρες του μετά την επιστροφή του στη Stoiximan GBL από τον Παναθηναϊκό AKTOR εκτός έδρας το 2023-24 (82-71), τον Προμηθέα Πάτρας Βίκος Cola εντός έδρας το 2024-25 (80-84) και εντός έδρας από τον Ολυμπιακό το 2025-26 (81-100).

Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola – Περιστέρι Betsson (3/10, 17:00, Sport FM TV)

Ο Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola, περιμένοντας τις αποφάσεις της δικαιοσύνης για το μέλλον του, επιστρέφει στην έδρα του για ματς πρεμιέρας έπειτα από έξι χρόνια. Η μοναδική από τις 10 σεζόν του στη Stoiximan GBL που άρχισε με ματς στην Πάτρα, ήταν το 2020-21 όταν νίκησε τον ΠΑΟΚ με 83-80. Το Περιστέρι Betsson μπήκε με εκτός έδρας ματς και στο φετινό Πρωτάθλημα όταν επιβλήθηκε του Πανιωνίου με 87-61. Μετράει συνολικά πια τέσσερις νίκες σε 10 εκτός έδρας πρεμιέρες.

Αναλυτικά το πρόγραμμα μεταδόσεων της 1ης αγωνιστικής:

ΣΑΒΒΑΤΟ 3/10

15:00 ΜΥΚΟΝΟΣ Betsson BC – ΠΑΟΚ

Κ.Γ «ΠΑΝ.ΧΑΝΙΩΤΗΣ» Άνω Μερά Μυκόνου

Περιγραφή: Χαράλαμπος Σαραντινάκης

Ρεπορτάζ πάγκων: Αλέξανδρος Τσιριγώτης - Σταύρος Σουντουλίδης

Μετάδοση: sportfmtv.gr, ΣΚΑΪ Hybrid, skai.gr/tv

16:00 ΚΟΛΟΣΣΟΣ Η. HOTELS COLLECTION – ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Κ.Γ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟΔΟΥ

Περιγραφή: Νίκος Σταματέλος

Ρεπορτάζ πάγκων: Δημήτρης Παπαδήμας

Μετάδοση: sportfmtv.gr, ΣΚΑΪ Hybrid, skai.gr/tv

16:00 ΑΕΚ – ΜΑΡΟΥΣΙ

SUNEL ARENA

Περιγραφή: Χρήστος Ρομπόλης

Ρεπορτάζ πάγκων: Θάνος Τσίμπος – Γιώργος Ζαχαρίου

Μετάδοση: sportfmtv.gr, ΣΚΑΪ Hybrid, skai.gr/tv

17:00 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Betsson

ΠΕΑΚ ΠΑΤΡΑΣ «ΔΗΜ. ΤΟΦΑΛΟΣ»

Περιγραφή: Παναγιώτης Κεφαλάς

Ρεπορτάζ πάγκων: Θάνος Κώστας

Μετάδοση: sportfmtv.gr, ΣΚΑΪ Hybrid, skai.gr/tv

17:30 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ – ΑΡΗΣ

Ν.Κ.Γ. «ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ»

Περιγραφή: Βασίλης Σκουντής

Ρεπορτάζ πάγκων: Κώστας Κούσης - Βάλια Πηλιανίδη

Μετάδοση: sportfmtv.gr, ΣΚΑΪ TV, skai.gr/tv

ΚΥΡΙΑΚΗ 4/10

13:00 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR – VIKOS ΦΑLCONS

TELEKOM CENTER ATHENS – ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΘΥΡΩΝ

Περιγραφή: Γιώργος Πετρίδης

Ρεπορτάζ πάγκων: Ηλίας Λαλιώτης – Ευτυχία Οικονομίδου

Μετάδοση: sportfmtv.gr, ΣΚΑΪ TV, skai.gr/tv

17:30 ΗΡΑΚΛΗΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ

Περιγραφή: Παντελής Διαμαντόπουλος

Ρεπορτάζ πάγκων: Κώστας Κούσης - Θωμάς Μίχος

Μετάδοση: sportfmtv.gr, ΣΚΑΪ TV, skai.gr/tv