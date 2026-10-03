Τζάμπολ στην Stoiximan GBL με ΠΑΟΚ, Άρη και ΑΕΚ - Οι ώρες και τα κανάλια

Το νέο, συναρπαστικό, πρωτάθλημα της Stoiximan GBL κάνει τζάμπολ το Σάββατο (3/10) με τέσσερις ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις.

Ηλίας Λαλιώτης

Τζάμπολ στην Stoiximan GBL με ΠΑΟΚ, Άρη και ΑΕΚ - Οι ώρες και τα κανάλια
ΜΠΑΣΚΕΤ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Stoiximan Greek Basketball League (GBL) ξεκινά σήμερα (3/10) διεκδικώντας τον τίτλο του πιο ανταγωνιστικού πρωταθλήματος των τελευταίων δεκαετιών.

Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός, δύο από τις κορυφαίες ομάδες της Euroleague, μαζί τη φιναλίστ του Basketball Champions League την περασμένη σεζόν, ΑΕΚ, αλλά και τους φιλόδοξους και ανανεωμένους ΠΑΟΚ και Άρη υπόσχονται μεγάλες «μάχες» και... κόντρες από τα παλιά.

Τα δύο νέα «πρόσωπα» αυτή τη σεζόν είναι η Δόξα Λευκάδας και ο Vicos Falcons Ιωαννίνων.

Μύκονος Betsson – ΠΑΟΚ (3/10, 15:00, Sport FM TV)

Από το κυκλαδίτικο νησί θα αρχίσει να γράφεται η ιστορία της 35ης Stoiximan GBL. Η Μύκονος Betsson μπαίνει στη δεύτερη σεζόν της στην κατηγορία και αφού η πρώτη συνδυάστηκε με τη συμμετοχή της στα playoffs. Ο ΠΑΟΚ με νέο προπονητή (Τρινκιέρι) και πολλά νέα πρόσωπα προέρχεται από την παρουσία του στον τελικό του Stoiximan Super Cup.

Κολοσσός H Hotels Collection – Δόξα Λευκάδας (3/10, 16:00, Sport FM TV)

Δύο από τις τρεις νησιωτικές ομάδες θα αναμετρηθούν στη Ρόδο. Ο Κολοσσός H Hotels Collection μπαίνει στην 20ή σεζόν του στη Stoiximan GBL στην οποία αγωνίζεται από την περίοδο 2005-06 με μοναδικό κενό εκείνο της περιόδου 2006-07. Η Δόξα Λευκάδας από την άλλη πλευρά επιστρέφει μετά τη μοναδική σεζόν της στην κατηγορία, το 2016-17.

ΑΕΚ – Μαρούσι (3/10, 16:00, Sport FM TV)

Οι δύο «κιτρινόμαυρες» ομάδες μπαίνουν στη Stoiximan GBL με το μεταξύ τους παιχνίδι. Η ΑΕΚ επιστρέφει στην έδρα της σε ματς πρεμιέρας μετά από τρία χρόνια αφού το 2024 αν και στις δύο προηγούμενες που έδωσε ως φιλοξενούμενη, νίκησε τον Άρη το 2024 (59-70) και τον Κολοσσό το 2025 (85-87). Το Μαρούσι ηττήθηκε και στις τρεις πρεμιέρες του μετά την επιστροφή του στη Stoiximan GBL από τον Παναθηναϊκό AKTOR εκτός έδρας το 2023-24 (82-71), τον Προμηθέα Πάτρας Βίκος Cola εντός έδρας το 2024-25 (80-84) και εντός έδρας από τον Ολυμπιακό το 2025-26 (81-100).

Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola – Περιστέρι Betsson (3/10, 17:00, Sport FM TV)

Ο Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola, περιμένοντας τις αποφάσεις της δικαιοσύνης για το μέλλον του, επιστρέφει στην έδρα του για ματς πρεμιέρας έπειτα από έξι χρόνια. Η μοναδική από τις 10 σεζόν του στη Stoiximan GBL που άρχισε με ματς στην Πάτρα, ήταν το 2020-21 όταν νίκησε τον ΠΑΟΚ με 83-80. Το Περιστέρι Betsson μπήκε με εκτός έδρας ματς και στο φετινό Πρωτάθλημα όταν επιβλήθηκε του Πανιωνίου με 87-61. Μετράει συνολικά πια τέσσερις νίκες σε 10 εκτός έδρας πρεμιέρες.

Αναλυτικά το πρόγραμμα μεταδόσεων της 1ης αγωνιστικής:

ΣΑΒΒΑΤΟ 3/10

15:00 ΜΥΚΟΝΟΣ Betsson BC – ΠΑΟΚ

Κ.Γ «ΠΑΝ.ΧΑΝΙΩΤΗΣ» Άνω Μερά Μυκόνου

Περιγραφή: Χαράλαμπος Σαραντινάκης

Ρεπορτάζ πάγκων: Αλέξανδρος Τσιριγώτης - Σταύρος Σουντουλίδης

Μετάδοση: sportfmtv.gr, ΣΚΑΪ Hybrid, skai.gr/tv

16:00 ΚΟΛΟΣΣΟΣ Η. HOTELS COLLECTION – ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Κ.Γ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟΔΟΥ

Περιγραφή: Νίκος Σταματέλος

Ρεπορτάζ πάγκων: Δημήτρης Παπαδήμας

Μετάδοση: sportfmtv.gr, ΣΚΑΪ Hybrid, skai.gr/tv

16:00 ΑΕΚ – ΜΑΡΟΥΣΙ

SUNEL ARENA

Περιγραφή: Χρήστος Ρομπόλης

Ρεπορτάζ πάγκων: Θάνος Τσίμπος – Γιώργος Ζαχαρίου

Μετάδοση: sportfmtv.gr, ΣΚΑΪ Hybrid, skai.gr/tv

17:00 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Betsson

ΠΕΑΚ ΠΑΤΡΑΣ «ΔΗΜ. ΤΟΦΑΛΟΣ»

Περιγραφή: Παναγιώτης Κεφαλάς

Ρεπορτάζ πάγκων: Θάνος Κώστας

Μετάδοση: sportfmtv.gr, ΣΚΑΪ Hybrid, skai.gr/tv

17:30 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ – ΑΡΗΣ

Ν.Κ.Γ. «ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ»

Περιγραφή: Βασίλης Σκουντής

Ρεπορτάζ πάγκων: Κώστας Κούσης - Βάλια Πηλιανίδη

Μετάδοση: sportfmtv.gr, ΣΚΑΪ TV, skai.gr/tv

ΚΥΡΙΑΚΗ 4/10

13:00 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTORVIKOS ΦΑLCONS

TELEKOM CENTER ATHENS – ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΘΥΡΩΝ

Περιγραφή: Γιώργος Πετρίδης

Ρεπορτάζ πάγκων: Ηλίας Λαλιώτης – Ευτυχία Οικονομίδου

Μετάδοση: sportfmtv.gr, ΣΚΑΪ TV, skai.gr/tv

17:30 ΗΡΑΚΛΗΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ

Περιγραφή: Παντελής Διαμαντόπουλος

Ρεπορτάζ πάγκων: Κώστας Κούσης - Θωμάς Μίχος

Μετάδοση: sportfmtv.gr, ΣΚΑΪ TV, skai.gr/tv

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:16ANNOUNCEMENTS

Ο Γλάρος ή Η ικανότητα να αντέχεις

08:15ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ξεκινά η AUTO ATHINA 2026 με 52 μάρκες και συμμετοχές-ρεκόρ

08:13ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Δύσκολη νύχτα με πλημμύρες και απεγκλωβισμούς - Πώς εξελίσσεται η κακοκαιρία σήμερα

08:12ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικό βίντεο από την Ιαπωνία: Η στιγμή που αρκούδα επιτίθεται σε αυτοκίνητο

08:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Τζάμπολ στην Stoiximan GBL με ΠΑΟΚ, Άρη και ΑΕΚ - Οι ώρες και τα κανάλια

08:01ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛ.ΑΣ.: Νέα μέσα για τις επιχειρήσεις στο μικροσκόπιο - Τaser, πλαστικές σφαίρες και κάμερες

08:00ΚΟΣΜΟΣ

CAR-T μέσα στο σώμα: Επιστήμονες δημιούργησαν αντικαρκινικά κύτταρα απευθείας στον οργανισμό

07:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΑΣ – ΠΑΣΟΚ: Η μάχη για τη δεύτερη θέση και το κρίσιμο ορόσημο των Χριστουγέννων

07:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Με ρυθμούς «σπριντ» η αγορά αθλητικών στην Ελλάδα: Ανάπτυξη 16,3% στο οκτάμηνο 2026

07:51ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Genesis GV90: Η οθόνη που μεγαλώνει και γίνεται… σινεμά

07:45ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Παρασκευή: Επίθεση με εμπρηστικό μηχανισμό σε κατάστημα ένδυσης

07:45LIFESTYLE

Τα πρώτα «μαγειρέματα» της τηλεοπτικής σεζόν - Ποιοι αλλάζουν ώρα

07:37ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Αυτοκίνητο έπεσε σε συγκεντρωμένους φιλάθλους – Δύο άτομα σε κρίσιμη κατάσταση

07:35ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: Κλειστό το κέντρο της Αθήνας το σαββατοκύριακο

07:31ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στο κελί της Ιωάννας Γάκα στον Κορυδαλλό - Ο καβγάς με συγκρατούμενή της για ένα τσιγάρο - Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον γιατρό Θεοδωρόπουλο

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Flydubai: Υμνούσε την Αλ Κάιντα, μισούσε τις γυναίκες ο συγκυβερνήτης - Ο «θησαυρός» των αναρτήσεων του Hamam al Hamami που εξετάζουν οι ισραηλινοί

07:25ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σαββατοκύριακο με Μπέκετ, Στίβεν Κινγκ, βινύλια και ηλεκτρονική μουσική

07:15ΥΓΕΙΑ

Τι πιστεύουν οι Έλληνες για την καρδιαγγειακή τους υγεία - 10 λάθη και παρανοήσεις

07:07ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε εγκαταλειμμένο κτήριο στο Μεταξουργείο, διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Κεραμεικού

07:05ΚΟΣΜΟΣ

Μάικλ Ντάγκλας: Αποκάλυψε έπειτα από 40 χρόνια τη μυστική σχέση του με την Κάθλιν Τέρνερ - «Ερωτευτήκαμε, αλλά αποφασίσαμε να το κρατήσουμε κρυφό»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:30ΕΥ ΖΗΝ

Το ρόφημα που κακώς πίνουμε όλο και λιγότερο: Ρίχνει την πίεση και στηρίζει την καρδιά

07:31ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στο κελί της Ιωάννας Γάκα στον Κορυδαλλό - Ο καβγάς με συγκρατούμενή της για ένα τσιγάρο - Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον γιατρό Θεοδωρόπουλο

23:41ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Ποια στοιχεία πρέπει να ενημερώσετε όταν την εκδώσετε

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Flydubai: Υμνούσε την Αλ Κάιντα, μισούσε τις γυναίκες ο συγκυβερνήτης - Ο «θησαυρός» των αναρτήσεων του Hamam al Hamami που εξετάζουν οι ισραηλινοί

07:35ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: Κλειστό το κέντρο της Αθήνας το σαββατοκύριακο

06:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, στο «κόκκινο» η Κρήτη, συναγερμός και για τα Δωδεκάνησα

06:43ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στην παλαιά εθνική Αθηνών - Κορίνθου: Δύο σοβαρά τραυματίες – Αυτοκίνητο «ξήλωσε» τέσσερις κολώνες

23:29LIFESTYLE

Το τάμα της Γωγώς Μαστροκώστα τρεις μήνες πριν φύγει από τη ζωή - «Φύγαμε πιο δυνατοί, ήθελε οπωσδήποτε να πάει»

06:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης: Ενίσχυση 10.000 ευρώ για μετακόμιση σε περιοχές με δημογραφικό πρόβλημα - Ποιοι δήμοι εντάσσονται τον Οκτώβρη

13:56LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ποιος κατέκτησε την πρώτη θέση στην πρωινή ζώνη;

07:45LIFESTYLE

Τα πρώτα «μαγειρέματα» της τηλεοπτικής σεζόν - Ποιοι αλλάζουν ώρα

03:12ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στη Ρωσία για την πνευμονική πανώλη: Πέθανε 28χρονη που μολύνθηκε σε εργαστήριο, σε καραντίνα 200 άτομα

15:07ΚΟΣΜΟΣ

Εκτός ελέγχου η κατάσταση στη Γαλλία: Κλειστά εκατοντάδες σχολεία, 40 διευθυντές τραυματίες – Χτυπήθηκε άγρια αστυνομικός

07:05ΚΟΣΜΟΣ

Μάικλ Ντάγκλας: Αποκάλυψε έπειτα από 40 χρόνια τη μυστική σχέση του με την Κάθλιν Τέρνερ - «Ερωτευτήκαμε, αλλά αποφασίσαμε να το κρατήσουμε κρυφό»

07:07ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε εγκαταλειμμένο κτήριο στο Μεταξουργείο, διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Κεραμεικού

06:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης ανοίγει τον δρόμο για το 2027 χωρίς να ανοίξει ακόμα το πουγκί

07:15ΥΓΕΙΑ

Τι πιστεύουν οι Έλληνες για την καρδιαγγειακή τους υγεία - 10 λάθη και παρανοήσεις

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 3 Οκτωβρίου: Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά σήμερα

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Πλημμύρες, απεγκλωβισμοί τουριστών και αποκομμένα χωριά στον Μυλοπόταμο - Σαρωτική κακοκαιρία

19:45TRAVEL

ΕΕ: Νέοι κανόνες για τις χειραποσκευές στα αεροπορικά ταξίδια από το 2027 – Τι θα παίρνουμε δωρεάν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ