Μάικλ Ντάγκλας: Αποκάλυψε έπειτα από 40 χρόνια τη μυστική σχέση του με την Κάθλιν Τέρνερ

Snapshot Ο Μάικλ Ντάγκλας αποκάλυψε για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια ότι είχε κρυφή ερωτική σχέση με την Κάθλιν Τέρνερ κατά τα γυρίσματα του «Romancing the Stone» το 1984.

Η σχέση τους κράτησε λίγο και τελείωσε όταν η τότε σύζυγος του Ντάγκλας, Ντιάντρα Λούκερ, επισκέφτηκε τα γυρίσματα και ζήτησε από την Τέρνερ να σταματήσει τη σχέση.

Παρά τη μεταξύ τους έλξη, οι δύο ηθοποιοί αποφάσισαν να κρατήσουν μυστική τη σχέση τους για να προστατεύσουν την πρώην σύζυγο του Ντάγκλας και τον γιο του.

Η Τέρνερ είχε παραδεχτεί δημόσια την αμοιβαία σεξουαλική ένταση, χωρίς όμως να αποκαλύψει την πλήρη έκταση της σχέσης τους.

Ο Ντάγκλας και η Τέρνερ συνέχισαν να συνεργάζονται επαγγελματικά σε ταινίες και σειρές, διατηρώντας την προσωπική τους σχέση μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Snapshot powered by AI

Τέσσερις δεκαετίες χρειάστηκαν για να αποκαλύψει ο Μάικλ Ντάγκλας την αλήθεια για την ερωτική σχέση που είχε στα γυρίσματα της ταινίας «Romancing the Stone» με την Κάθλιν Τέρνερ.

Σε απόσπασμα από τα επερχόμενα απομνημονεύματά του, «One Helluva Ride», που δημοσιεύτηκε από το People, ο 82χρονος σήμερα ηθοποιός περιγράφει τη γνωριμία του με την Τέρνερ και αποκαλύπτει ότι οι δυο τους είχαν μια κρυφή ερωτική σχέση κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας του 1984.

Εκείνη την περίοδο ο Ντάγκλας ήταν παντρεμένος με την Ντιάντρα Λούκερ, με την οποία έχει αποκτήσει τον γιο του, Κάμερον. Ωστόσο, όπως γράφει ο ίδιος, οι δυο τους ήταν σε διάσταση και είχαν παράλληλες εξωσυζυγικές σχέσεις.

«Με γοήτευσε αμέσως»

Ο Ντάγκλας αναφέρει ότι πριν γνωρίσει την Κάθλιν Τέρνερ είχε προηγηθεί μια σύντομη σχέση με τη σεναριογράφο της ταινίας, Νταϊάν Τόμας.

Η γνωριμία του με την Τέρνερ, όμως, ήταν διαφορετική. Την περιγράφει ως «έξυπνη, αστεία και σέξι», ενώ παραδέχεται ότι η παρουσία της τον επηρέασε έντονα.

Στο «Romancing the Stone», ο Ντάγκλας υποδυόταν τον Τζακ Τ. Κόλτον και η Τέρνερ την Τζόαν Γουάιλντερ. Οι δύο χαρακτήρες μπλέκουν σε μια περιπέτεια αναζήτησης ενός θησαυρού στη ζούγκλα της Κολομβίας.

Η χημεία ανάμεσα στους δύο πρωταγωνιστές δεν περιορίστηκε, όπως αποκαλύπτει τώρα ο Ντάγκλας, στη μεγάλη οθόνη.

Οι δυο τους ένιωσαν αμέσως έλξη και η σχέση τους εξελίχθηκε γρήγορα, χωρίς όμως να το αντιληφθούν οι υπόλοιποι συντελεστές της ταινίας.

Ούτε ο συμπρωταγωνιστής τους, Ντάνι ΝτεΒίτο, ούτε ο σκηνοθέτης Ρόμπερτ Ζεμέκις γνώριζαν τι συνέβαινε μεταξύ τους.

Οι κρυφές συναντήσεις στο ξενοδοχείο

Ο Ντάγκλας περιγράφει τη σχέση τους ως κάτι περισσότερο από μια πρόσκαιρη περιπέτεια.

«Βρήκαμε ο ένας τον άλλον πρώτα ως φίλοι, μετά ως συμπρωταγωνιστές και τελικά ως εραστές», γράφει χαρακτηριστικά.

Μετά από εξαντλητικές ημέρες γυρισμάτων στη ζούγκλα, ο ηθοποιός αναφέρει ότι περίμενε να κοιμηθούν όλοι και στη συνέχεια πήγαινε κρυφά στο δωμάτιο της Τέρνερ. Η σχέση τους, ωστόσο, δεν κράτησε για πολύ.

Η στιγμή που όλα άλλαξαν

Καθοριστική ήταν η επίσκεψη της Ντιάντρα Λούκερ στο Μεξικό, όπου πραγματοποιούνταν τα γυρίσματα, μαζί με τον γιο τους Κάμερον.

Η σύζυγος του Ντάγκλας φαίνεται πως είχε αρχίσει να υποψιάζεται τι συνέβαινε. «Η Ντιάντρα έγινε καχύποπτη. Γυναικεία διαίσθηση, υποθέτω», γράφει ο ηθοποιός.

Κάποια στιγμή οι δύο γυναίκες έμειναν μόνες και η Λούκερ κατέστησε σαφές στην Τέρνερ ότι εκείνη και ο Ντάγκλας εξακολουθούσαν να είναι παντρεμένοι. Όπως σημειώνει ο ηθοποιός, η σύζυγός του είχε διαφορετική αντίληψη για το τι σήμαινε η μεταξύ τους διάσταση.

Η συζήτηση αυτή έκανε την Τέρνερ να κάνει πίσω. Σύμφωνα με τον Ντάγκλας, η ηθοποιός δεν ήθελε να εμπλακεί σε έναν γάμο και έτσι αποφάσισαν να βάλουν τέλος στη σχέση τους.

«Γύρισα στην Ντιάντρα», γράφει ο Ντάγκλας. «Το έκανα για τον Κάμερον, αλλά δεν θα έπρεπε να είχαμε ξανασμίξει. Μετά τον πρώτο χωρισμό, τίποτα μεταξύ μας δεν ήταν ποτέ ξανά το ίδιο».

Το ζευγάρι πήρε τελικά διαζύγιο το 1995. Πέντε χρόνια αργότερα, ο Μάικλ Ντάγκλας παντρεύτηκε την Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς, με την οποία απέκτησε δύο παιδιά, τον 26χρονο Ντίλαν και την 23χρονη Κάρις.

Μάικλ Ντάγκλας, Κάθλιν Τέρνερ και στη μέση ο Ντάνι ντε Βίτο στην ταινία ο «Πόλεμος των Ρόουζ» AP

Η Τέρνερ είχε μιλήσει για τη μεταξύ τους έλξη

Η Κάθλιν Τέρνερ ήταν επίσης παντρεμένη την εποχή των γυρισμάτων, με τον Τζέι Γουάις, με τον οποίο απέκτησε μια κόρη, τη Ρέιτσελ. Ο γάμος τους διήρκεσε από το 1984 έως το 2007.

Παρά την εξέλιξη της προσωπικής τους σχέσης, οι δύο ηθοποιοί κατάφεραν να διατηρήσουν μια στενή επαγγελματική σχέση.

Επέστρεψαν μαζί στη μεγάλη οθόνη για το «The Jewel of the Nile», τη συνέχεια του «Romancing the Stone», το 1985, ενώ συνεργάστηκαν επίσης στις ταινίες «The War of the Roses» και στη σειρά «The Kominsky Method».

Η αλήθεια για το ειδύλλιό τους παρέμεινε κρυφή για δεκαετίες.

Όπως εξηγεί ο Ντάγκλας, οι δυο τους είχαν επιλέξει να διατηρούν μια κοινή εκδοχή για όσα είχαν συμβεί, προκειμένου να προστατεύσουν την πρώην σύζυγό του και τον γιο του.

«Ναι, παραδεχτήκαμε ότι είχαμε εκπληκτική χημεία. Ναι, ήμασταν και οι δύο, όπως είπε η Κάθλιν, “τρομερά φλερτ”. Και ναι, υπήρχε πειρασμός, αλλά τίποτα δεν συνέβη μεταξύ μας. Αυτό ήταν ψέμα», γράφει τώρα.

«Ήθελα πολύ να είμαι μαζί του»

Η ίδια η Τέρνερ είχε αναφερθεί δημόσια στη σχέση τους τα προηγούμενα χρόνια, χωρίς τότε να αποκαλύψει ότι οι δυο τους είχαν προχωρήσει σε ερωτική σχέση.

Σε συνέντευξή της στο People το 2021 είχε δηλώσει ότι τον επιθυμούσε, αλλά γνώριζε πως ήταν ακόμη παντρεμένος. Μίλησε για μια έντονη σεξουαλική ένταση μεταξύ τους και τόνισε ότι η έλξη ήταν αμοιβαία.

Δύο χρόνια αργότερα, σε συνέντευξή της στον Guardian, η Τέρνερ παραδέχθηκε ότι θεωρούσε πως μπορεί να είχαν αρχίσει να ερωτεύονται ο ένας τον άλλον. Ωστόσο, η άφιξη της Ντιάντρα στο Μεξικό και η ξεκάθαρη θέση της ότι ο Ντάγκλας δεν ήταν διαθέσιμος έβαλαν τέλος στην κατάσταση.

«Δεν μπορώ να εμπλακώ στη σχέση μιας άλλης γυναίκας», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Η Τέρνερ είχε χαρακτηρίσει τη μεταξύ τους σχέση «άτακτη» σε παλαιότερη συνέντευξή της, ενώ είχε μιλήσει και για ένα «άγριο κόλλημα», με έντονα βλέμματα και φλερτ.

Στο παρελθόν, πάντως, είχε εκφράσει και πιο επικριτικές απόψεις για τον Ντάγκλας, χαρακτηρίζοντάς τον σε συνέντευξή της το 2017 «μισογύνη» και σημειώνοντας ότι θεωρούσε πως δεν θα ήθελε να τη δει να αποκτά τη δική της δύναμη μέσα σε έναν γάμο.

Τα απομνημονεύματα του Μάικλ Ντάγκλας, «One Helluva Ride», κυκλοφορούν την Τρίτη, δίνοντας για πρώτη φορά τη δική του ολοκληρωμένη εκδοχή για μια σχέση που οι δύο ηθοποιοί κράτησαν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας για περίπου 40 χρόνια.

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