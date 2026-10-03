Σαββατοκύριακο με Μπέκετ, Στίβεν Κινγκ, βινύλια και ηλεκτρονική μουσική

Θέατρο, μουσική και ξεχωριστές πολιτιστικές προτάσεις για όσους θέλουν να γεμίσουν δημιουργικά το Σαββατοκύριακό τους 

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Σαββατοκύριακο με Μπέκετ, Στίβεν Κινγκ, βινύλια και ηλεκτρονική μουσική
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
5'
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Snapshot
  • Η παράσταση «Ευτυχισμένες Μέρες» του Σάμιουελ Μπέκετ παρουσιάζεται στο Θέατρο Πορεία από 1 Οκτωβρίου έως 1 Νοεμβρίου, σκηνοθετημένη από τον Δημήτρη Τάρλοου με πρωταγωνίστρια την Αγλαΐα Παππά.
  • Η θεατρική παράσταση «Τελευταία Έξοδος - Ρίτα Χέιγουορθ», βασισμένη στο έργο του Στίβεν Κινγκ, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Άνεσις με πρωταγωνιστές τους Νίκο Ψαρρά και Δημήτρη Παπανικολάου.
  • Η ταινία «Ντίγκερ» παρουσιάζει την οικολογική καταστροφή και πολιτική σάτιρα γύρω από έναν μεγιστάνα πετρελαίου που αγνοεί τις προειδοποιήσεις για περιβαλλοντική καταστροφή στη Γροιλανδία.
  • Η έκθεση «Convulsive Beauty» του Σταύρου Παπαγιάννη στη γκαλερί Crux εξετάζει τη σχέση ανάμεσα στην εικόνα, το κείμενο και την αντίληψη της ομορφιάς μέσα από φωτογραφία και εγκαταστάσεις.
  • Το Vinyl Market στην Τεχνόπολη προσφέρει συλλογές δίσκων και μουσικά εκθέματα, ενώ οι Mikro επιστρέφουν με συναυλία στο Gazarte Roof Stage παρουσιάζοντας νέο υλικό και παλιά τους τραγούδια.
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Το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου γεμίζει την Αθήνα με θεατρικές παραστάσεις, νέες κινηματογραφικές ιστορίες, εικαστικές εκθέσεις, live και μουσικές συναντήσεις. Από τον Μπέκετ και τον Στίβεν Κινγκ μέχρι το Vinyl Market και τους Mikro, αυτές είναι μερικές από τις προτάσεις για το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου.

Προτάσεις θεάτρου

«Ευτυχισμένες Μέρες» στο Θέατρο Πορεία

Ο Δημήτρης Τάρλοου σκηνοθετεί την Αγλαΐα Παππά και τον Δημήτρη Μπίτο στις «Ευτυχισμένες Μέρες» του Σάμιουελ Μπέκετ, σε μια παράσταση που έρχεται στο Θέατρο Πορεία για έναν μόνο μήνα, από την 1η Οκτωβρίου έως την 1η Νοεμβρίου.

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Η Γουίνι, θαμμένη μέχρι τη μέση σε έναν άνυδρο και ερημικό τόπο, προσπαθεί να διατηρήσει την αισιοδοξία της προσκολλημένη στις καθημερινές της συνήθειες και στα αντικείμενά της. Όσο η ακινησία γίνεται ολοένα πιο ασφυκτική, η ανάγκη της να μιλά, να θυμάται και να ελπίζει μετατρέπεται σε μια βαθιά υπαρξιακή αναμέτρηση.

Η παράσταση αποτελεί ταυτόχρονα φόρο μνήμης στη σπουδαία ηθοποιό Χριστίνα Τσίγκου, στενή φίλη του Μπέκετ και άρρηκτα συνδεδεμένη με τον ρόλο της Γουίνι.

«Τελευταία Έξοδος - Ρίτα Χέιγουορθ» για 2η χρονιά στο Θέατρο Άνεσις

Η θεατρική μεταφορά της «Τελευταίας Εξόδου - Ρίτα Χέιγουορθ» επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Άνεσις, βασισμένη στο έργο του Στίβεν Κινγκ και στη γνωστή κινηματογραφική ιστορία του «The Shawshank Redemption».

Ο Νίκος Ψαρράς ενσαρκώνει τον Άντι, έναν άνθρωπο που καταδικάζεται σε ισόβια για έναν φόνο που υποστηρίζει ότι δεν διέπραξε, ενώ ο Δημήτρης Παπανικολάου υποδύεται τον Ρεντ. Μαζί τους ο Μάνος Βακούσης και ο Γιάννης Μποστατζόγλου, μαζί με μια ομάδα έντεκα ηθοποιών, συνθέτουν έναν μικρόκοσμο εγκλεισμού, φιλίας, αντίστασης και ελπίδας.

Η σκηνική εκδοχή ανήκει στους Αδελφούς Σταυρόπουλους, αποφοίτους του Τμήματος Σκηνοθεσίας της Σχολής του Εθνικού Θεάτρου.

Προτάσεις σινεμά

«Ντίγκερ»

Ένας 70χρονος Τεξανός μεγιστάνας του πετρελαίου βρίσκεται αντιμέτωπος με τις συνέπειες της αλόγιστης εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων, σε μια ιστορία που συνδυάζει την οικολογική καταστροφή με τη μαύρη κωμωδία και την πολιτική σάτιρα.

Ο Ντίγκερ Ρόκγουελ αρνείται να σταματήσει την παραγωγή στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του στη Γροιλανδία, παρά τις προειδοποιήσεις για ένα ολοένα μεγαλύτερο ρήγμα στον πάγο. Όταν η κατάσταση βγαίνει εκτός ελέγχου, ένα τεράστιο παγόβουνο κινείται προς την Ευρώπη, απειλώντας να προκαλέσει καταστροφικό τσουνάμι.

Η επικείμενη καταστροφή φέρνει τον Αμερικανό Πρόεδρο και το επιτελείο του στο bunker του ίδιου του Ντίγκερ, όπου το ζήτημα δεν είναι μόνο πώς θα σταματήσει η καταστροφή, αλλά και πώς θα ελεγχθεί η αφήγηση για το ποιος ευθύνεται.

«Σιωπηλή Φίλη»

Η Ουγγαρέζα σκηνοθέτις Ildikó Enyedi επιστρέφει με μια ιστορία που συνδέει τρεις διαφορετικές εποχές και τρεις ανθρώπινες ζωές, με κοινό σημείο ένα αιωνόβιο δέντρο γκίνγκο μπιλόμπα σε έναν βοτανικό κήπο στη γερμανική πόλη Μάρμπουργκ.

Το 2020 ένας νευροεπιστήμονας από το Χονγκ Κονγκ ξεκινά ένα απρόσμενο πείραμα με το δέντρο. Το 1972 ένας νεαρός φοιτητής αλλάζει μέσα από την παρατήρηση και τη σύνδεσή του με ένα γεράνι, ενώ το 1908 η πρώτη γυναίκα φοιτήτρια του πανεπιστημίου ανακαλύπτει, μέσα από τη φωτογραφία, μοτίβα του σύμπαντος κρυμμένα στα πιο ταπεινά φυτά.

Η ταινία έρχεται μετά την «Ιστορία της γυναίκας μου» και το πολυβραβευμένο «Η ψυχή και το σώμα», που είχε αποτελέσει την ταινία έναρξης του 58ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Εκθέσεις

Σταύρος Παπαγιάννης - «Convulsive Beauty»

Η γκαλερί Crux παρουσιάζει την ατομική έκθεση του Σταύρου Παπαγιάννη με τίτλο «Convulsive Beauty», μια εικαστική πρόταση που εξετάζει τη σχέση ανάμεσα στην εικόνα, το κείμενο και τους μηχανισμούς με τους οποίους κατασκευάζεται και προσλαμβάνεται η ομορφιά.

Με αναφορές στον André Breton και τη σουρεαλιστική αντίληψη της ομορφιάς, τα έργα συνδυάζουν φωτογραφία και εγκατάσταση, ενώ οι μουσειακές λεζάντες λειτουργούν ως εργαλεία νέας ερμηνείας.

https://www.instagram.com/p/Dd_GrmrI_Oh/

Η έκθεση κινείται ανάμεσα στο προσωπικό στιγμιότυπο και τη θεσμική εικόνα, αφήνοντας ανοιχτό το ερώτημα για το τι βλέπουμε πραγματικά και πώς επιλέγουμε να το ερμηνεύσουμε.

  • Σάββατο: 12:00 - 16:00
  • Crux Gallerie: Σέκερη 4

Μουσική και events

Vinyl Market στην Τεχνόπολη

Το Vinyl Market επιστρέφει στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων με νέες συλλογές δίσκων, σπάνια και συλλεκτικά κομμάτια, νέες κυκλοφορίες και μουσικά εκθέματα από ένα ευρύ φάσμα ειδών.

Rock, Soul, Funk, Jazz, Latin, Blues, Ethnic και Electronica συναντιούνται σε μια μεγάλη γιορτή για το βινύλιο, με DJs να αναλαμβάνουν τα decks καθ’ όλη τη διάρκεια του event.

https://www.instagram.com/p/Dcvh_hPg9eN/

Μια καλή αφορμή για όσους αγαπούν το αναλογικό άκουσμα αλλά και για όσους θέλουν να ανακαλύψουν νέους δίσκους και παλιότερα μουσικά διαμάντια.

Οι Mikro επιστρέφουν στο Gazarte Roof Stage

Οι Mikro επιστρέφουν το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στο Gazarte Roof Stage, σε μια βραδιά αφιερωμένη στη synthpop, την electronica, τη dance και τα τραγούδια που σημάδεψαν την ελληνική εναλλακτική σκηνή. Μαζί τους εμφανίζονται οι Lip Forensics.

Από τη δημιουργία τους στη Θεσσαλονίκη το 1997, οι Mikro έχουν διαμορφώσει έναν προσωπικό ήχο, συνδυάζοντας electronica, synthpop, big beat, breakbeat, pop και rock.

Μετά την επιστροφή τους το 2024, ύστερα από περίπου μία δεκαετία δισκογραφικής και συναυλιακής παύσης, συνεχίζουν τις εμφανίσεις τους με το νέο άλμπουμ «ΣΟΥΠΕΡΗΡΩΕΣ», αλλά και με τραγούδια από ολόκληρη την πορεία τους.

Το «Αυτή η πόλη» παραμένει ένα από τα τραγούδια που συνδέθηκαν με μια ολόκληρη γενιά της ελληνικής ηλεκτρονικής μουσικής.

Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, οι Mikro ανεβαίνουν στη σκηνή του Gazarte για μια βραδιά με μουσική, χορό και νοσταλγία κάτω από τον αθηναϊκό ουρανό.

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