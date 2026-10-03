Flydubai: Υμνούσε την Αλ Κάιντα, μισούσε τις γυναίκες ο συγκυβερνήτης

Snapshot Ο συγκυβερνήτης Χαμάμ αλ Χαμάμι απομακρύνθηκε από την Oman Air λόγω εξτρεμιστικών απόψεων και εργαζόταν στη Flydubai για οκτώ μήνες πριν την επίθεση.

Στο προφίλ του στα κοινωνικά δίκτυα υπήρχαν βίντεο με ύμνους στην Αλ Κάιντα και εικόνες θρησκευτικού φανατισμού, ενώ είχε διαγραφεί μετά το περιστατικό.

Αναλύσεις των αναρτήσεών του αποκάλυψαν μισογυνισμό και έντονο θρησκευτικό φανατισμό, με αντιδράσεις σε μικτά εργασιακά περιβάλλοντα και αυστηρές απαιτήσεις για τη σύζυγό του.

Ισραηλινές και εμιρατιανές αρχές διεξάγουν έρευνες για τυχόν τρομοκρατικές διασυνδέσεις και τον τρόπο που επετράπη η συμμετοχή του στο πλήρωμα πτήσης προς Τελ Αβίβ.

Η πτήση εκτράπηκε και προσγειώθηκε εκτάκτως στη Σαουδική Αραβία, όπου ο δράστης ανακρίθηκε με τη συμμετοχή ισραηλινών πρακτόρων και τη συνεργασία των ΗΑΕ. Snapshot powered by AI

Ο πιλότος που κατηγορείται για την επίθεση εναντίον συναδέλφου του μέσα στο πιλοτήριο αεροσκάφους της Flydubai με προορισμό το Τελ Αβίβ, είχε απομακρυνθεί από την προηγούμενη εργασία του στην εθνική αεροπορική εταιρεία του Ομάν τον περασμένο χρόνο, εξαιτίας ανησυχιών για τις ριζοσπαστικές του απόψεις. Την αποκάλυψη έκαναν, σύμφωνα με το CNN, δύο πηγές με γνώση της υπόθεσης, ρίχνοντας φως στο παρελθόν ενός ανθρώπου που έθεσε σε άμεσο κίνδυνο δεκάδες ζωές.

Πρόκειται για τον υπήκοο του Ομάν Χαμάμ αλ Χαμάμι, όπως επιβεβαιώνουν οι ίδιες πηγές, ένας Ισραηλινός αξιωματούχος αλλά και τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Σαουδικής Αραβίας. Ο άνδρας γεννήθηκε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα από πατέρα από το Ομάν και μητέρα από τη Συρία, περνώντας σημαντικό μέρος της ζωής του εκεί. Στο επαγγελματικό του προφίλ στο LinkedIn, το οποίο διαγράφηκε αμέσως μετά το περιστατικό, αναφερόταν ότι εργάστηκε στην Oman Air για επτά συναπτά έτη μέχρι τον Φεβρουάριο του 2025. Αμέσως μετά, τον Ιούνιο του ίδιου έτους, μεταπήδησε στη Royal Air Maroc όπου παρέμεινε έως τον Ιανουάριο του 2026. Η Flydubai δεν αναφερόταν πουθενά στο βιογραφικό του. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε διπλωμάτης από την περιοχή, ο αλ Χαμάμι είχε απομακρυνθεί από την εκπαίδευση πτήσεων στην Oman Air ακριβώς λόγω των εξτρεμιστικών του τάσεων και είχε μετατεθεί σε άλλη θέση.

Στην εταιρεία χαμηλού κόστους των Εμιράτων, τη Flydubai, εργαζόταν μόλις οκτώ μήνες. Την Πέμπτη, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο δράστης φέρεται να είχε υποστεί «ισλαμιστική ριζοσπαστική κατήχηση». Τα ευρήματα αυτά εγείρουν πλέον σοβαρά ερωτήματα για την ποιότητα και το βάθος των ελέγχων ιστορικού που διενεργούν οι αεροπορικές εταιρείες κατά τις προσλήψεις. Η Flydubai περιορίστηκε να αναφέρει ότι αδυνατεί να σχολιάσει όσο η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ η Oman Air, η Royal Air Maroc και το γραφείο Τύπου του Ντουμπάι δεν έχουν απαντήσει στα σχετικά αιτήματα.

Βίντεο από το πιλοτήριο και ύμνοι στην Αλ Κάιντα

Στο προφίλ του στο LinkedIn αναρτήθηκαν δύο δημοσιεύσεις την Τετάρτη, περίπου εννέα ώρες μετά την εκτροπή του αεροσκάφους. Παραμένει ασαφές αν τις δημοσίευσε ο ίδιος ή αν είχαν προγραμματιστεί εκ των προτέρων.

Η πρώτη ανάρτηση περιλάμβανε μια σειρά από βίντεο τραβηγμένα μέσα από πιλοτήρια αεροσκαφών Boeing 737 Max. Το αεροπλάνο που αναγκάστηκε να προσγειωθεί εκτάκτως στη Σαουδική Αραβία ήταν ακριβώς ένα 737 Max 8 της Flydubai. Σε ένα από αυτά τα αποσπάσματα, το οποίο γεωεντοπίστηκε στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι, ο άνθρωπος πίσω από την κάμερα εστιάζει σε αεροσκάφος της ισραηλινής εταιρείας El Al. Στην οθόνη του πιλοτηρίου διακρίνεται ο αριθμός πτήσης OMA624 με ημερομηνία 11 Οκτωβρίου 2023, δρομολόγιο που αντιστοιχεί σε πτήση της Oman Air από το Ντουμπάι προς το Μουσκάτ. Το πλάνο συνεχίζεται δείχνοντας κι άλλα ισραηλινά αεροπλάνα, μεταξύ των οποίων και της εταιρείας Arkia.

Το βίντεο κλείνει με εικόνες τρομοκρατών. Εμφανίζεται η φωτογραφία του Αϊμάν αλ Ζαουάχρι, του διαδόχου του Οσάμα μπιν Λάντεν στην ηγεσία της Αλ Κάιντα, πλάι στον Χουμάμ Χαλίλ Αμπού Μουλάλ αλ Μπαλάουι. Ο τελευταίος ήταν πιστός στην Αλ Κάιντα βομβιστής αυτοκτονίας, ο οποίος το 2009 σκότωσε εννέα ανθρώπους, ανάμεσά τους επτά στελέχη και συνεργάτες της CIA.

Η δεύτερη ανάρτηση περιείχε μια εικόνα φτιαγμένη με τεχνητή νοημοσύνη, η οποία απεικόνιζε τους τρεις ιερότερους τόπους του Ισλάμ -τη Μέκκα, τη Μεδίνα και την Ιερουσαλήμ- ενωμένους με ένα φωτεινό ίχνος. Στο φόντο ακουγόταν ένα ποίημα που μιλούσε για την άρνηση της ταπείνωσης, την περιφρόνηση του θανάτου και την προάσπιση της αξιοπρέπειας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του λογαριασμού, ο αλ Χαμάμι είχε σπουδάσει εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Buckinghamshire New University της Βρετανίας, λαμβάνοντας πτυχίο διαχείρισης αερομεταφορών το 2023. Τα ίδια βίντεο εμφανίστηκαν σχεδόν ταυτόχρονα και σε λογαριασμό του στο Instagram, προτού διαγραφεί και αυτός.

Μισογυνισμός και θρησκευτικός φανατισμός

Μια ανάλυση σχεδόν 3.000 διαγραμμένων αναρτήσεων από τον λογαριασμό του στο Twitter, που έγιναν μεταξύ 2021 και 2022 και εξετάστηκαν μέσω σημασιολογικού μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης, αποκαλύπτει μια σκοτεινή ιδεολογία. Ο αλ Χαμάμι εμφανιζόταν βαθιά θρησκόληπτος και εξόφθαλμα μισογύνης.

Σε αναρτήσεις του περιέγραφε τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε η μητέρα του να του βρει υποψήφια σύζυγο, καθώς εκείνος απαιτούσε να φοράει νικάμπ και να εγκαταλείψει οριστικά την εργασία της μετά τον γάμο. «Όλες αρνούνταν. Τότε η μητέρα μου τους είπε πως ο γιος της είναι πιλότος και ξαφνικά συμφώνησαν όλες», έγραφε τον Φεβρουάριο του 2022. Την ίδια ώρα, εξαπέλυε επιθέσεις κατά των μικτών εργασιακών χώρων, υποστηρίζοντας ότι διαφθείρουν τις γυναίκες. «Πόσα αξιοσέβαστα, θρησκευόμενα κορίτσια έχουν καταστραφεί σε μικτά εργασιακά περιβάλλοντα και έπεσαν θύματα χειραγώγησης;» ανέφερε σε άλλη ανάρτησή του τον Ιανουάριο του ίδιου έτους.

Έρευνες για διασυνδέσεις με τρομοκρατία

Ο τρόπος με τον οποίο ένας υπήκοος του Ομάν -μιας χώρας που δεν αναγνωρίζει επισήμως το Ισραήλ- βρέθηκε στο πιλοτήριο μιας πτήσης προς το Τελ Αβίβ προκαλεί βαθύτατο προβληματισμό, δεδομένων των εξαιρετικά αυστηρών ισραηλινών πρωτοκόλλων ασφαλείας.

Σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο, μια ομάδα υπηρεσιών που περιλαμβάνει τη Σιν Μπετ, τη Μοσάντ, τον στρατό και το Υπουργείο Μεταφορών ερευνά εξονυχιστικά πώς επετράπη στον συγκεκριμένο άνδρα να επανδρώσει το πλήρωμα. Την ίδια ώρα, ο γενικός εισαγγελέας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων διέταξε κατεπείγουσα έρευνα για να διαπιστωθεί εάν η επίθεση συνδέεται με τρομοκρατική δραστηριότητα και αν υπήρξε προσχεδιασμός. Οι αρχές των Εμιράτων έχουν έννομη δικαιοδοσία, καθώς το αεροσκάφος είναι νηολογημένο στη χώρα και η νομοθεσία τους καλύπτει εγκλήματα που διαπράττονται σε αυτά τα αεροπλάνα ακόμη και εκτός των συνόρων τους.

Το αεροσκάφος είχε αρχίσει να χάνει απότομα ύψος κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, προτού επιβάτες, ανάμεσά τους ο γιατρός Σότα Μουσάεφ, ακινητοποιήσουν τον δράστη και παράσχουν πρώτες βοήθειες στον τραυματισμένο πιλότο. Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο δράστης ανακρίθηκε στη Σαουδική Αραβία όπου έγινε η αναγκαστική προσγείωση, με τη συμμετοχή ισραηλινών πρακτόρων. Όπως ανακοινώθηκε, μίλησε προσωπικά με τον πρόεδρο των ΗΑΕ, σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ, ο οποίος συμφώνησε να λάβει μέρος το Ισραήλ στις ανακρίσεις.

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