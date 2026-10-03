Αγία Παρασκευή: Επίθεση με εμπρηστικό μηχανισμό σε κατάστημα ένδυσης

Snapshot Εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε σε κατάστημα ένδυσης στην οδό Τέλλου Άγρα, Αγία Παρασκευή, με σοβαρές υλικές ζημιές.

Δύο άτομα με μοτοσικλέτες έσπασαν τη γυάλινη πρόσοψη και πέταξαν εμπρηστικό μηχανισμό και φωτοβολίδα μέσα στο κατάστημα.

Η φωτιά ήταν περιορισμένη αλλά προκάλεσε σημαντικές φθορές στο εσωτερικό του καταστήματος.

Την υπόθεση διερευνά το Αστυνομικό Τμήμα Αγίας Παρασκευής. Snapshot powered by AI

Στόχος εμπρηστικής επίθεσης έγινε λίγο μετά τις 21:30 κατάστημα ένδυσης στην οδό Τέλλου Άγρα, στην Αγία Παρασκευή, με την επιχείρηση να υφίσταται σημαντικές υλικές καταστροφές.

Το κατάστημα ήταν κλειστό την ώρα της επίθεσης, με αποτέλεσμα να μην υπάρξουν τραυματισμοί.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι Αρχές εξετάζουν δύο άτομα που επέβαιναν σε δύο μοτοσικλέτες έφτασαν έξω από το κατάστημα. Ο ένας φέρεται αρχικά να έσπασε τη γυάλινη πρόσοψη, ενώ στη συνέχεια ο δεύτερος πέταξε στο εσωτερικό εμπρηστικό μηχανισμό, μαζί με φωτοβολίδα.

Ακολούθησε φωτιά περιορισμένης έκτασης στο εσωτερικό του καταστήματος, η οποία, παρά το γεγονός ότι δεν πήρε μεγάλες διαστάσεις, προκάλεσε σοβαρές φθορές.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Αγίας Παρασκευής.