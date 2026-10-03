Ιαπωνία: Αρκούδα επιτίθεται σε αυτοκίνητο – Τρομακτικό βίντεο
Λίγα μέτρα πίσω από την αρκούδα διακρίνεται και το μικρό αρκουδάκι της
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- Στο νησί Χοκάιντο της Ιαπωνίας, μια καφέ αρκούδα επιτέθηκε σε επιβατικό αυτοκίνητο.
- Το περιστατικό συνέβη στις 29 Σεπτεμβρίου όταν το αυτοκίνητο επιβράδυνε και σταμάτησε για να περάσουν οι αρκούδες.
- Πίσω από την καφέ αρκούδα φαινόταν το μικρό της αρκουδάκι.
- Το συμβάν καταγράφηκε σε βίντεο από το εσωτερικό του αυτοκινήτου.
Τρομακτικό βίντεο από επιβατικό αυτοκίνητο στο νησί Χοκάιντο της Ιαπωνίας δείχνει το αυτοκίνητο να δέχεται επίθεση από μια καφέ αρκούδα.
Το περιστατικό συνέβη στις 29 Σεπτεμβρίου, αφού το αυτοκίνητο επιβράδυνε και σταμάτησε καθώς οι αρκούδες διέσχιζαν τον δρόμο.
Λίγα μέτρα πίσω από την αρκούδα διακρίνεται και το μικρό αρκουδάκι της.
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