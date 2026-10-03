Βόρεια Κορέα: Νέα εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου προς τη Θάλασσα της Ιαπωνίας

Snapshot Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε βαλλιστικό πύραυλο από την περιοχή Γουονσάν προς τη Θάλασσα της Ιαπωνίας, με το βλήμα να καταλήγει εκτός της ιαπωνικής ΑΟΖ.

Οι νοτιοκορεατικές και αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο ετοιμότητας και παρακολουθούν στενά τις κινήσεις του βορειοκορεατικού στρατού.

Το υπουργείο Άμυνας της Ιαπωνίας επιβεβαίωσε ότι δεν υπήρξαν ζημιές σε πλοία ή αεροσκάφη από την εκτόξευση.

Η εκτόξευση συνέβη μετά την άρνηση της Βόρειας Κορέας να αναγνωρίσει τις κατηγορίες της Σεούλ για βορειοκορεατικές νάρκες στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη και την απόρριψη κάθε απαίτησης για συγγνώμη.

Η νέα δοκιμή πυραύλου αποτελεί ένδειξη κλιμάκωσης της έντασης μεταξύ Πιονγκγιάνγκ και Σεούλ. Snapshot powered by AI

Σε νέα εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου προχώρησε η Βόρεια Κορέα νωρίς το πρωί του Σαββάτου, κατευθύνοντας το βλήμα προς την Ανατολική Θάλασσα -όπως αποκαλείται στην κορεατική χερσόνησο η Θάλασσα της Ιαπωνίας - σημαίνοντας συναγερμό στις ένοπλες δυνάμεις της περιοχής.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από το γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας στη Σεούλ, ο βαλλιστικός πύραυλος εκτοξεύτηκε από την παράκτια περιοχή Γουονσάν. Οι νοτιοκορεατικές δυνάμεις παρακολουθούν στενά τις κινήσεις του βορειοκορεατικού στρατού, διατηρώντας υψηλό επίπεδο ετοιμότητας σε συντονισμό με τις αμερικανικές δυνάμεις.

Την ίδια ώρα, το υπουργείο Άμυνας στο Τόκιο ανακοίνωσε ότι το βλήμα κατέπεσε στα διεθνή ύδατα, μένοντας σαφώς έξω από τα όρια της ιαπωνικής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ), χωρίς να αναφερθούν ζημιές σε πλοία ή αεροσκάφη.

Η νέα στρατιωτική δοκιμή της Πιονγκγιάνγκ καταγράφεται σε ένα ήδη εκρηκτικό διπλωματικό σκηνικό. Μόλις την Παρασκευή, το καθεστώς της Βόρειας Κορέας είχε απορρίψει κατηγορηματικά ως «αβάσιμες» τις καταγγελίες της Σεούλ ότι βορειοκορεατικές νάρκες ευθύνονται για τον σοβαρό τραυματισμό νοτιοκορεατών στρατιωτών εντός της αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης (DMZ). Όπως έγινε γνωστό, η Πιονγκγιάνγκ αρνήθηκε κατηγορηματικά κάθε απαίτηση της Νότιας Κορέας για επίσημη συγγνώμη, επιλέγοντας λίγες ώρες αργότερα να απαντήσει στο πεδίο με νέα επίδειξη ισχύος.

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