Τραμπ: «Πολύ καλά έκανε η Ευρώπη» που αντλεί από τα αποθέματά της σε ντίζελ

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε ικανοποίηση για την απόφαση της Ευπης να αντλήσει από τα στρατηγικά αποθέματα ντίζελ.

Η κίνηση της Ευρώπης συμβάλλει στη μείωση των διεθνών τιμών των καυσίμων, όπως είχε ζητήσει η Ουάσινγκτον.

Η απελευθέρωση αποθεμάτων θεωρείται κρίσιμο μέτρο για την εξισορρόπηση της αγοράς και την ανακούφιση των καταναλωτών.

Ο Τραμπ διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια περί επιβολής περιορισμών στις αμερικανικές εξαγωγές ντίζελ.

Η απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ από τις ΗΠΑ δεν αποτέλεσε ποτέ αντικείμενο συζήτησης. Snapshot powered by AI

Την ικανοποίησή του για την απόφαση της Ευρώπης να αντλήσει ποσότητες από τα στρατηγικά της αποθέματα ντίζελ εξέφρασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι οι ευρωπαϊκές χώρες «έκαναν πολύ καλά» στο πλαίσιο της κοινής προσπάθειας για τη συγκράτηση και τη μείωση του ενεργειακού κόστους.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, η κίνηση των ευρωπαϊκών κρατών κινείται ακριβώς στην κατεύθυνση που είχε ζητήσει η Ουάσινγκτον προκειμένου να ασκηθεί καθοδική πίεση στις διεθνείς τιμές των καυσίμων. Η αποδέσμευση αποθεμάτων θεωρείται κρίσιμο εργαλείο για την άμεση εξισορρόπηση της αγοράς και την ανακούφιση των καταναλωτών.

Παράλληλα, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP) κατά τη διάρκεια συνομιλίας του με εκπροσώπους των ΜΜΕ στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ έβαλε τέλος στα σενάρια περί επιβολής περιορισμών από την αμερικανική πλευρά. Ο Αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε κατηγορηματικά ότι ένα ενδεχόμενο μπλόκο στις εξαγωγές ντίζελ από τις ΗΠΑ «ουδέποτε βρέθηκε πραγματικά πάνω στο τραπέζι των συζητήσεων».

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