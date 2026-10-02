Ρούμπιο και Μπέργκαμ για Γκίλφοϊλ: «Πολύτιμη» στην προώθηση της στρατηγικής συνεργασίας με Ελλάδα

Snapshot Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναγνωρίζει την αποτελεσματικότητα της πρέσβειρας Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην προώθηση της ατζέντας του προέδρου Τραμπ στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Η Γκίλφοϊλ έχει συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση των αμερικανικών ενεργειακών συμφερόντων μέσω έργων όπως ο Κάθετος Ενεργειακός Διάδρομος.

Ο υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ επισημαίνει τον κρίσιμο ρόλο της πρέσβειρας στην ενδυνάμωση της στρατηγικής συνεργασίας ΗΠΑ-Ελλάδας και τη βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η Γκίλφοϊλ έχει συμβάλει στην ανάδειξη της Ελλάδας ως σημαντικού ενεργειακού εταίρου των ΗΠΑ και στην επίτευξη σημαντικών συμφωνιών στον τομέα της ενέργειας.

Και οι δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι εκφράζουν εκτίμηση για τη δέσμευση της πρέσβειρας στην προώθηση της φιλίας και των κοινών συμφερόντων μεταξύ των δύο χωρών. Snapshot powered by AI

Λίγα εικοσιτετράωρα πριν από την επίσκεψή του στην Αθήνα, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, αλλά και ο υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ, εξαίρουν τον ρόλο της πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Ειδικότερα, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας τονίζει πως ο πρόεδρος Τραμπ και ο ίδιος εκτιμούν ιδιαίτερα το καθοριστικό έργο και τον ηγετικό ρόλο της πρεσβευτή στην περιοχή.

«Η πρέσβης Γκίλφοϊλ έχει αποδειχθεί εξαιρετικά αποτελεσματική στην προώθηση της ατζέντας του προέδρου στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ο πρόεδρος Τραμπ και εγώ εκτιμούμε ιδιαίτερα το καθοριστικό έργο και τον ηγετικό ρόλο της πρέσβειρας στην περιοχή. Έχει συμβάλει με μεγάλη επιτυχία στην προώθηση των αμερικανικών ενεργειακών συμφερόντων στην Ελλάδα και σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, μέσω περιφερειακών έργων όπως ο Κάθετος Ενεργειακός Διάδρομος, ο οποίος χαίρει διακομματικής στήριξης» έγραψε σε ανάρτησή του στα σόσιαλ μίντια ο Αμερικανός πρόεδρος.

https://www.instagram.com/p/DeAJp3HRg8F/

Σε ίδιο μήκος κύματος κινείται και ο Αμερικανός υπουργός Εσωτερικών.

«Η πρέσβης Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είναι πολύτιμη εταίρος στην ενίσχυση της διαχρονικής συμμαχίας Ηνωμένων Πολιτειών-Ελλάδας και στην προώθηση της στρατηγικής συνεργασίας των χωρών μας σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η εξαιρετική ηγετική της συμβολή στην ανάπτυξη και τη συνεργασία στον τομέα της ενέργειας συνέβαλε στην επίτευξη σημαντικών συμφωνιών, στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή και στην ανάδειξη της Ελλάδας σε σημαντικό ενεργειακό εταίρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Κίμπερλι υπήρξε επίσης μια εξαιρετική οικοδέσποινα, με πραγματικη εκτίμηση για τη βαθιά φιλία που συνδέει τις χώρες μας και μια ισχυρή δέσμευση στην προώθηση των κοινών μας συμφερόντων» έγραψε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Νταγκ Μπέργκαμ.

https://www.instagram.com/p/DeAJY71BxT-/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

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