Κατάμεστο το Akanthus υπό βροχή για τον Δένδια 

Μεγάλη προσέλευση στη συγκέντρωση του υπουργού Εθνικής Άμυνας στον Άλιμο 

Μίλτος Τσεκούρας

Κατάμεστο το Akanthus υπό βροχή για τον Δένδια 
ΕΘΝΙΚΑ
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  • Παρά τη βροχή, μεγάλη προσέλευση κόσμου σημειώθηκε στη συγκέντρωση του Νίκου Δένδια στο Akanthus στον Άλιμο.
  • Ο Νίκος Δένδιας ευχαρίστησε τους πολίτες του Νότιου Τομέα για τη στήριξή τους και παραδέχτηκε ότι η συμμετοχή ξεπέρασε τις προσδοκίες των διοργανωτών.
  • Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας υπογράμμισε τις μεταρρυθμίσεις με στόχο να διαθέτει η Ελλάδα έως το 2030 τις πιο ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις στην ιστορία της.
  • Αναφέρθηκε στη μακρόχρονη σχέση του με τη Νέα Δημοκρατία και στους τρεις πρωθυπουργούς που υπηρέτησε με αφοσίωση.
  • Τόνισε ότι η επόμενη εκλογική μάχη πρέπει να διεξαχθεί με σοβαρότητα, μετριοφροσύνη και υπερηφάνεια για τα πεπραγμένα της παράταξης.
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Παρά τη βροχή, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε από νωρίς το βράδυ της Παρασκευής στο Akanthus, στον Άλιμο, για την εκδήλωση του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια.

Η μεγάλη προσέλευση ήταν εμφανής πριν ακόμη αρχίσει η ομιλία, με τον χώρο να γεμίζει και να γίνονται συστάσεις προς τους παρευρισκομένους για την αποφυγή συνωστισμού.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑΣ ΝΙΚΟΥ ΔΕΝΔΙΑ ΣΤΟΝ ΑΛΙΜΟ

Ο ίδιος ο Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε στην προσέλευση ήδη από την αρχή του χαιρετισμού του, σημειώνοντας ότι οι διοργανωτές δεν είχαν υπολογίσει το μέγεθος της συμμετοχής.

«Δεν είχαμε υπολογίσει ακριβώς τους αριθμούς, για να είμαστε ειλικρινείς. Μας βγήκε λίγο μεγαλύτερο από ό,τι σκεφτόμασταν», είπε, ευχαριστώντας τους πολίτες του Νότιο Τομέα για τη διαχρονική στήριξή τους.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑΣ ΝΙΚΟΥ ΔΕΝΔΙΑ ΣΤΟΝ ΑΛΙΜΟ

Ο υπουργός αναφέρθηκε στην πολιτική του διαδρομή και στις δύο τελευταίες κυβερνητικές θητείες του, πρώτα στο υπουργείο Εξωτερικών και στη συνέχεια στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

«Τα αλλάζουμε όλα», ανέφερε, συνδέοντας τις μεταρρυθμίσεις με τον στόχο η Ελλάδα να διαθέτει έως το 2030 «τις πιο ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις που είχε ποτέ στην ιστορία της».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Νίκος Δένδιας και στη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας.

Ο υπουργός αναφέρθηκε στη μακρά προσωπική σχέση του με την παράταξη, υπενθυμίζοντας τη συμμετοχή του στη ΔΑΠ και την ΟΝΝΕΔ και σημειώνοντας ότι υπηρέτησε τρεις πρωθυπουργούς της ΝΔ: τον Κώστα Καραμανλή, τον Αντώνη Σαμαρά και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Τους υπηρέτησα και τους τρεις με την ψυχή μου και με την καρδιά μου», ανέφερε.

Ο Νίκος Δένδιας έκανε σαφή αναφορά και στην επόμενη εκλογική μάχη.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑΣ ΝΙΚΟΥ ΔΕΝΔΙΑ ΣΤΟΝ ΑΛΙΜΟ

Όπως είπε, η νέα εκλογική προσπάθεια πρέπει να διεξαχθεί «με σοβαρότητα, με προσήνεια στον μέσο άνθρωπο, με μετριοφροσύνη, με αίσθηση των σφαλμάτων μας, αλλά επίσης με υπερηφάνεια για το τι έχουμε προσφέρει στον τόπο».

Έμφαση έδωσε στον χαρακτήρα της Νέας Δημοκρατίας ως «μεγάλου λαϊκού κόμματος», επισημαίνοντας την ανάγκη η παράταξη να βρίσκεται κοντά στους πολίτες και κυρίως στους πιο αδύναμους. «Δεν θέλω να ξεχάσετε ποτέ ότι εμείς είμαστε το μεγάλο λαϊκό κόμμα» ανέφερε συγκεκριμένα.

«Aυτό που ήθελα να σας πω είναι ότι η φιλοδοξία μου είναι να είμαι πάντα υπηρέτης των συμφερόντων του λαού, να είμαι υπηρέτης των συμφερόντων της καθεμιάς και του καθενός από εσάς, να είμαι υπηρέτης των συμφερόντων της παράταξης, και πάνω από όλα, και πέρα από όλα, να είμαι πιστός και ταπεινός υπηρέτης της Ελλάδας, της Πατρίδας μας».

Στο τέλος ευχαρίστησε τους παρευρισκομένους για τη μεγάλη συμμετοχή, επιχειρώντας στη συνέχεια να χαιρετήσει προσωπικά όσο το δυνατόν περισσότερους από όσους βρέθηκαν στην εκδήλωση.

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