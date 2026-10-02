Λαύριο: Πέθανε 67χρονος σε κρουαζιερόπλοιο

Snapshot Ένας 67χρονος επιβάτης αμερικανικής υπηκοότητας πέθανε σε κρουαζιερόπλοιο σημαίας Βερμούδων που βρισκόταν στο λιμάνι του Λαυρίου.

Ο θάνατος διαπιστώθηκε μετά τη μεταφορά του άνδρα στο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «Σισμανογλείο».

Η Λιμενική Αρχή Λαυρίου διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό. Snapshot powered by AI

Πέθανε σε κρουαζιερόπλοιο το οποίο ελλιμενιζόταν στο λιμάνι του Λαυρίου, ένας 67χρονος αλλοδαπός επιβάτης, υπήκοος ΗΠΑ.

Ο 67χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «Σισμανόγλειο» όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Λαυρίου που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών.

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