Λαύριο: Πέθανε 67χρονος σε κρουαζιερόπλοιο
Το κρουαζιερόπλοιο ελλιμενιζόταν στο λιμάνι του Λαυρίου
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- Ένας 67χρονος επιβάτης αμερικανικής υπηκοότητας πέθανε σε κρουαζιερόπλοιο σημαίας Βερμούδων που βρισκόταν στο λιμάνι του Λαυρίου.
- Ο θάνατος διαπιστώθηκε μετά τη μεταφορά του άνδρα στο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «Σισμανογλείο».
- Η Λιμενική Αρχή Λαυρίου διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό.
Πέθανε σε κρουαζιερόπλοιο το οποίο ελλιμενιζόταν στο λιμάνι του Λαυρίου, ένας 67χρονος αλλοδαπός επιβάτης, υπήκοος ΗΠΑ.
Ο 67χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «Σισμανόγλειο» όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.
Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Λαυρίου που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών.
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