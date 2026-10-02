Το «άλλο» πρόσωπο των ελληνικών νησιών: 3 φθινοπωρινοί προορισμοί χωρίς τα καλοκαιρινά πλήθη

Τρία νησιά που προσφέρουν μια εντελώς διαφορετική ταξιδιωτική εμπειρία

Ζωή Μακρυγιάννη

Το «άλλο» πρόσωπο των ελληνικών νησιών: 3 φθινοπωρινοί προορισμοί χωρίς τα καλοκαιρινά πλήθη
TRAVEL
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Σύρος προσφέρει φθινοπωρινά πολιτιστικά δρώμενα και αυθεντική εμπειρία στα μαρμαρόστρωτα σοκάκια και τα νεοκλασικά αρχοντικά χωρίς το καλοκαιρινό πλήθος.
  • Η Κέρκυρα τον φθινόπωρο αποκαλύπτει μια αριστοκρατική και φυσιολατρική πλευρά με ήρεμες βόλτες στην Παλιά Πόλη και μονοπάτια στην ενδοχώρα.
  • Η Αμοργός είναι ιδανική για αποσύνδεση, προσφέροντας μοναδικές πεζοπορίες στα σηματοδοτημένα μονοπάτια και επίσκεψη στη Μονή Παναγίας Χοζοβιώτισσας σε ήρεμο περιβάλλον.
  • Τα φθινοπωρινά ελληνικά νησιά επιτρέπουν αυθεντική επικοινωνία με τους ντόπιους, προσιτές τιμές και ευνοϊκές θερμοκρασίες για εξωτερικές δραστηριότητες.
Snapshot powered by AI

Όταν η θερινή ραστώνη υποχωρεί, τα σοκάκια αδειάζουν από τον θόρυβο και ο ήλιος αποκτά αυτό το γλυκό, χρυσαφένιο φως του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου, τα ελληνικά νησιά αποκαλύπτουν τον πραγματικό τους εαυτό. Για όσους αναζητούν μια εναλλακτική φθινοπωρινή απόδραση, η νησιωτική Ελλάδα δεν κλείνει τις πόρτες της, αλλά αντίθετα, μεταμορφώνεται.

Χωρίς τις υψηλές θερμοκρασίες και τις ατέλειωτες ουρές του Αυγούστου, τρία νησιά, η Σύρος, η Κέρκυρα και η Αμοργός, προσφέρουν μια εντελώς διαφορετική ταξιδιωτική εμπειρία που εστιάζει στην αρχιτεκτονική, τον πολιτισμό, την πεζοπορία και την αυθεντική φιλοξενία των ντόπιων.

Σύρος: Αρχοντική φινέτσα και πολιτισμός

Η «Αρχόντισσα των Κυκλάδων» είναι ίσως το πιο ζωντανό νησί του Αιγαίου καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Το φθινόπωρο, η Ερμούπολη δεν μοιάζει με τουριστικό θέρετρο που ξεκουράζεται, αλλά με μια ζωντανή ευρωπαϊκή πόλη γεμάτη ιστορία.

syros-1.jpg

Η Ερμούπολη

Unsplash

Περπατήστε στα μαρμαρόστρωτα σοκάκια χωρίς τη ζέστη του καλοκαιριού, θαυμάστε τα νεοκλασικά αρχοντικά στα Βαπόρια και ανέβηκε στην Άνω Σύρο, όπου ο αέρας μυρίζει θυμάρι και ρεμπέτικο.

Το φθινόπωρο είναι η εποχή των πολιτιστικών εκδηλώσεων και των τοπικών συναντήσεων στα παραδοσιακά καφενεία. Απολαύστε τον καφέ σας δίπλα στο εμβληματικό Θέατρο Απόλλων και ανακαλύψτε τις γεύσεις της συριανής κουζίνας, από τη λαδοτύρι και τα λούζα μέχρι τα φρέσκα λουκούμια, χωρίς τη βιασύνη της υψηλής σεζόν.

Κέρκυρα: Αριστοκρατικοί περίπατοι, φύση και βενετσιάνικος αέρας

Αν το καλοκαίρι η Κέρκυρα είναι συνυφασμένη με τις πολυσύχναστες παραλίες, το φθινόπωρο αποκαλύπτει την αριστοκρατική και φυσιολατρική της πλευρά. Η υγρασία καταλαγιάζει, η βλάστηση παραμένει καταπράσινη και η Παλιά Πόλη θυμίζει σκηνικό από κινηματογραφική ταινία εποχής.

Εξερευνήστε τα «καντούνια» της Παλιάς Πόλης, ανακαλύψτε τις κρυφές αυλές και τα βενετσιάνικα κανόνια στο Παλαιό Φρούριο και κάντε έναν περίπατο στο Σπιανάδα και στο Λιστόν, απολαμβάνοντας το τσάι ή τον καφέ σας όπως οι ντόπιοι.

Το φθινόπωρο είναι η ιδανική εποχή για να γνωρίσετε την ενδοχώρα της Κέρκυρας. Διασχίστε τα μονοπάτια γύρω από το όρος Παντοκράτορας, επισκεφθείτε την εγκαταλελειμμένη αλλά ατμοσφαιρική Παλαιά Περίθεια και δοκιμάστε αυθεντική σοφρίτο και παστιτσάδα στις ορεινές ταβέρνες του νησιού.

Αμοργός: Η απόλυτη μυσταγωγία του «Απέραντου Γαλάζιου»

Για όσους αναζητούν την απόλυτη αποσύνδεση και την επαφή με τη φύση, η Αμοργός το φθινόπωρο είναι ένας τόπος σχεδόν μυσταγωγικός. Το νησί επιστρέφει στους δικούς του, ήρεμους ρυθμούς, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για πεζοπορία και ανασυγκρότηση.

παναγία-αμοργός

Η Μονή της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας στην Αμοργό / Eurokinissi

Επισκεφθείτε την εντυπωσιακή Μονή της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας, σφηνωμένη στον απόκρημνο βράχο, όπου οι μοναχοί θα σας φιλέψουν ψημένη ρακή και λουκούμι σε ένα περιβάλλον απόλυτης κατάνυξης.

Η Αμοργός διαθέτει ένα από τα καλύτερα δικτυωμένα δίκτυα σηματοδοτημένων μονοπατιών («Παλιές Στράτες») στις Κυκλάδες. Το περπάτημα από τη Χώρα προς τη Λαγκάδα ή τον Ασφοντυλίτη, με θέα το φθινοπωρινό Αιγαίο και τις μυρωδιές των βοτάνων να κατακλύζουν την ατμόσφαιρα, αποτελεί μια εμπειρία επανασύνδεσης που κανένα καλοκαιρινό μπάνιο δεν μπορεί να συγκριθεί μαζί της.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:27ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία στην Κρήτη: Καθυστερήσεις και προβλήματα στο αεροδρόμιο Ηρακλείου

21:24TRAVEL

Το «άλλο» πρόσωπο των ελληνικών νησιών: 3 φθινοπωρινοί προορισμοί χωρίς τα καλοκαιρινά πλήθη

21:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πετρέλαιο: «Οι τιμές ξεκίνησαν να πέφτουν» ανακοίνωσε ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας

21:15ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot 2/10/26: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν σήμερα 106 εκατ. ευρώ

21:01ΚΟΣΜΟΣ

Άνδρας βρήκε πάνω σε ΑΤΜ περισσότερα από 128.000 δολάρια και τα παρέδωσε στην αστυνομία

21:01ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ξεκινούν τα γυρίσματα για τη νέα σειρά της Μιμής Ντενίση – Ανοιχτό κάλεσμα για 500 βοηθητικούς

20:52ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

20:51ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,5 Ρίχτερ στην Κυπαρισσία

20:46ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορικό ρεκόρ στο Τόκιο: 37 ημέρες βροχής χωρίς ανάσα - Βίντεο

20:44ΚΟΣΜΟΣ

Η απόφαση για τη Μάντσεστερ Σίτι δοκιμάζει τις σχέσεις Βρετανίας-ΗΑΕ

20:43ΚΟΣΜΟΣ

G7: Συμφώνησαν στην αποδέσμευση έως και 100 εκατ. βαρελιών ντίζελ και αργού πετρελαίου

20:33ΚΟΣΜΟΣ

Η Ουκρανία ανακοίνωσε την πρώτη πολεμική χρήση δικού της βαλλιστικού πυραύλου

20:31ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Ξαρχάκος: «Δεν έχω παραχωρήσει άδεια σε πολιτικό κόμμα για τη χρήση της μουσικής μου - Ζητώ την άμεση απόσυρση»

20:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από την Κατερίνη: Τα «γαλάζια γράμματα» που ειρωνεύτηκαν άλλαξαν την ευρωπαϊκή ατζέντα

20:15ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Το κορεσμένο έδαφος «φοβίζει» περισσότερο από τη βροχή - Ανησυχία για το σαρωτικό κύμα που έρχεται

20:13ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Φρένο» στη μετανάστευση - Εικοσαπλασιάζει τα τέλη μόνιμης διαμονής για τους αλλοδαπούς

20:10ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μάικ Τζέιμς: Χειρουργήθηκε στην Τουρκία - Εκτός για 7-9 μήνες

20:02ΥΓΕΙΑ

Έφηβοι και smartphone: Πώς επηρεάζει η χρήση τους την ανάπτυξη διατροφικών διαταραχών

20:00ΕΥ ΖΗΝ

Σπόροι κολοκύθας (παστέμπος): Οφέλη και τι αλλάζει διατροφικά ανάλογα με το αν έχουν ή όχι το τσόφλι

19:56ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Έκρηξη οργής για τα ενοίκια - Στους δρόμους οι πολίτες και σενάρια για πρόωρες εκλογές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:31ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Ξαρχάκος: «Δεν έχω παραχωρήσει άδεια σε πολιτικό κόμμα για τη χρήση της μουσικής μου - Ζητώ την άμεση απόσυρση»

12:30ΕΥ ΖΗΝ

Το ρόφημα που κακώς πίνουμε όλο και λιγότερο: Ρίχνει την πίεση και στηρίζει την καρδιά

13:56LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ποιος κατέκτησε την πρώτη θέση στην πρωινή ζώνη;

16:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δείτε φωτογραφίες: Ο Μητσοτάκης έκανε πεζοπορία στον Όλυμπο και κατέληξε στην Ιερά Μονή Αγίου Διονύσιου - Το «ευχαριστώ» του Μητροπολίτης Κίτρους

17:30ΕΥ ΖΗΝ

Διατροφικό ατόπημα αν κάνετε αυτό όταν ανοίγετε μια κονσέρβα σαρδέλες

16:57LIFESTYLE

Βικτώρια Δέλλα: Η πρώτη ημέρα στην Ιατρική Σχολή με τον μπαμπά της στο πλευρό της - Το μήνυμα του Τραϊανού

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Νάξος: «Μάχη» με τα κύματα έδωσε το Blue Star Naxos για να δέσει στο λιμάνι με ριπές έως 100 χλμ

18:35LIFESTYLE

«Οι κόρες της Αρετής»: Αναλυτικά το πρώτο επεισόδιο πριν την πρεμιέρα

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Όλυμπος: Έξι 17χρονοι μαθητές με συμπτώματα – Είχαν φάει σάντουιτς με κοτόπουλο στο Λιτόχωρο

19:20ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Αλμυρό Βόλου - 71χρονη βρέθηκε απαγχονισμένη

19:47ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Χειροδικούν και δεν τους ακουμπάει κανείς, είναι στο απυρόβλητο»

20:52ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

20:10ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μάικ Τζέιμς: Χειρουργήθηκε στην Τουρκία - Εκτός για 7-9 μήνες

18:36ΕΛΛΑΔΑ

Σε «κόκκινο» συναγερμό όλη η Κρήτη: Ήχησε το 112 - «Αποφύγετε τις μετακινήσεις» - Νεροποντή έως τα ξημερώματα Σαββάτου στα ορεινά

18:31ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στην Αχαΐα

09:47WHAT THE FACT

Χτίζεται η γιγαντιαία «βραζιλιάνικη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου»: Η καλωδιωτή κατασκευή των 12,4 χλμ.

19:09ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: «Αντέδρασα ακαριαία» λέει η Γάκα στην απολογία της– «Δεν ήμουν ο θεράπων ιατρός για να πάω στο νοσοκομείο» υποστηρίζει Θεοδωρόπουλος

19:45TRAVEL

ΕΕ: Νέοι κανόνες για τις χειραποσκευές στα αεροπορικά ταξίδια από το 2027 – Τι θα παίρνουμε δωρεάν

16:50ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Τραυματίστηκε και ο σύζυγος της 58χρονης τουρίστριας που σκοτώθηκε από κεραυνό

15:07ΚΟΣΜΟΣ

Εκτός ελέγχου η κατάσταση στη Γαλλία: Κλειστά εκατοντάδες σχολεία, 40 διευθυντές τραυματίες – Χτυπήθηκε άγρια αστυνομικός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ