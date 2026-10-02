Σεισμός 3,5 Ρίχτερ στην Κυπαρισσία
Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 17 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Κυπαρισσίας
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- Σεισμός μεγέθους 3,5 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Κυπαρισσία στις 20:05 το βράδυ της Παρασκευής.
- Το επίκεντρο της δόνησης βρέθηκε 17 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Κυπαρισσίας.
- Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 20,7 χιλιόμετρα.
Σεισμός μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, στις 20:05, στην Κυπαρισσία Μεσσηνίας.
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 17 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Κυπαρισσίας, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 20,7 χιλιόμετρα.
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