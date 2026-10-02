Σεισμός 3,5 Ρίχτερ στην Κυπαρισσία

Snapshot Σεισμός μεγέθους 3,5 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Κυπαρισσία στις 20:05 το βράδυ της Παρασκευής.

Το επίκεντρο της δόνησης βρέθηκε 17 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Κυπαρισσίας.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 20,7 χιλιόμετρα. Snapshot powered by AI

Σεισμός μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, στις 20:05, στην Κυπαρισσία Μεσσηνίας.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 17 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Κυπαρισσίας, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 20,7 χιλιόμετρα.

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