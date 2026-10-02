Κρήτη: Το κορεσμένο έδαφος «φοβίζει» περισσότερο από τη βροχή - Ανησυχία για το σαρωτικό κύμα

Οι συνεχείς βροχές έχουν επιβαρύνει επικίνδυνα το έδαφος - Σε συναγερμό τα χωριά που έχουν πληγεί από πλημμύρες και κατολισθήσεις 

Ανθή Κουρεντζή

Κρήτη: Το κορεσμένο έδαφος «φοβίζει» περισσότερο από τη βροχή - Ανησυχία για το σαρωτικό κύμα
ΕΛΛΑΔΑ
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Snapshot
  • Η Κρή αντιμετωπίζει σοβαρές πλημμύρες και καταστροφές λόγω έντονης κακοκαιρίας, με δρόμους να μετατρέπονται σε χείμαρρους και σπίτια να έχουν πλημμυρίσει.
  • Η νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται να διαρκέσει έως την Κυριακή, με το Σάββατο να είναι η πιο έντονη ημέρα των φαινομένων.
  • Το κορεσμένο έδαφος και τα επιβαρυμένα ρέματα αυξάνουν τον κίνδυνο νέων πλημμυρών και κατολισθήσεων.
  • Οι Αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή και καλούν τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες του 112.
  • Οι ζημιές και τα προβλήματα στο οδικό δίκτυο καθιστούν δύσκολη ή επικίνδυνη την κυκλοφορία σε πολλές περιοχές της Κρήτης.
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Αποκαρδιωτική είναι η εικόνα που αφήνει πίσω της η κακοκαιρία στα χωριά της Κρήτης, με δρόμους να έχουν μετατραπεί σε ορμητικούς χειμάρρους, σπίτια και επιχειρήσεις να έχουν πλημμυρίσει και τεράστιες ποσότητες λάσπης και φερτών υλικών να έχουν καλύψει ολόκληρες περιοχές.

Το νησί βρίσκεται για ακόμη ένα 24ωρο αντιμέτωπο με ακραία καιρικά φαινόμενα, ενώ η ανησυχία εντείνεται καθώς η νέα επιδείνωση που βρίσκεται σε εξέλιξη αναμένεται να κρατήσει την Κρήτη στο επίκεντρο μέχρι και την Κυριακή.

Στον ορεινό Μυλοπόταμο και ειδικότερα σε περιοχές όπως τα Ζωνιανά και τα Λιβάδια, οι εικόνες είναι ενδεικτικές της έντασης της κακοκαιρίας. Δρόμοι έχουν καλυφθεί από νερά και φερτά υλικά, ενώ σε αρκετά σημεία η κυκλοφορία έχει καταστεί ιδιαίτερα δύσκολη ή και επικίνδυνη.

Σε άλλα σημεία της Κρήτης, υπερχειλίσεις ποταμών και χειμάρρων προκάλεσαν πλημμύρες σε σπίτια και καταστήματα, ενώ καταγράφηκαν εγκλωβισμοί οδηγών και σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Η ένταση των φαινομένων έχει οδηγήσει σε συνεχείς παρεμβάσεις της Πυροσβεστικής και της Πολιτικής Προστασίας.

Χωριά μέσα στη λάσπη και δρόμοι που θυμίζουν ποτάμια

Οι κάτοικοι των πληγεισών περιοχών προσπαθούν να απομακρύνουν λάσπες και νερά από σπίτια και αυλές, την ώρα που συνεργεία των δήμων επιχειρούν με μηχανήματα έργου για να αποκαταστήσουν την πρόσβαση σε δρόμους που έχουν δεχθεί μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών.

Η εικόνα είναι ακόμη πιο δύσκολη στα ορεινά, όπου το νερό κατεβαίνει με μεγάλη ορμή από τις πλαγιές, μεταφέροντας πέτρες, χώματα και κλαδιά και δημιουργώντας νέες εστίες κινδύνου.

Στον Μυλοπόταμο, το 112 έχει επανειλημμένα καλέσει τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, καθώς οι δρόμοι μπορεί να γίνουν επικίνδυνοι μέσα σε λίγα λεπτά.

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ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΣΤΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

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ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΣΤΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

INTIME NEWS

INTIME NEWS
ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΣΤΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

INTIME NEWS

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΣΤΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

INTIME NEWS

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΣΤΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

INTIME NEWS

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΣΤΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

INTIME NEWS

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΣΤΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

INTIME NEWS

Το μεγάλο πρόβλημα είναι το ήδη κορεσμένο έδαφος

Αυτό που προβληματίζει περισσότερο τις Αρχές είναι ότι πολλές περιοχές έχουν ήδη δεχθεί τεράστιες ποσότητες νερού.

Το έδαφος είναι κορεσμένο, τα ρέματα παραμένουν επιβαρυμένα και κάθε νέο ισχυρό ξέσπασμα βροχής μπορεί να προκαλέσει γρήγορα νέες πλημμύρες, κατολισθήσεις και προβλήματα στο οδικό δίκτυο.Γι’ αυτό και η εικόνα από τα χωριά της Κρήτης σήμερα δεν αποτυπώνει μόνο όσα έχουν ήδη συμβεί. Αποτελεί και προειδοποίηση για όσα μπορεί να ακολουθήσουν μέσα στις επόμενες ώρες, καθώς ένα ήδη πληγωμένο νησί καλείται να αντέξει ένα ακόμη ισχυρό κύμα κακοκαιρίας.

Οι Αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Πολιτικής Προστασίας και των δήμων να βρίσκονται επί ποδός, ενώ οι κάτοικοι καλούνται να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες του 112.

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Νέο κύμα από το απόγευμα – Το Σάββατο η πιο δύσκολη ημέρα

Σύμφωνα με την τελευταία επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου της ΕΜΥ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται ξανά στην Κρήτη από αργά το απόγευμα της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου, με το Σάββατο 3 Οκτωβρίου να θεωρείται η πιο δύσκολη ημέρα. Από το βράδυ του Σαββάτου προβλέπεται σταδιακή εξασθένηση, ωστόσο τα έντονα φαινόμενα στο νότιο Αιγαίο θα επιμείνουν έως το μεσημέρι της Κυριακής.

Παράλληλα, στο Αιγαίο θα πνέουν πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι, εντάσεως 8 έως 9 μποφόρ, έως και το απόγευμα του Σαββάτου.

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