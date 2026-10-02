Ιαπωνία: Φρένο» στη μετανάστευση - Εικοσαπλασιάζει τα τέλη μόνιμης διαμονής για τους αλλοδαπούς

Θα πρέπει να αποδεικνύουν εισόδημα υψηλότερο από τον μέσο όρο των ιαπωνικών νοικοκυριών

Δημήτρης Μάνωλης

Ιαπωνία: Φρένο» στη μετανάστευση - Εικοσαπλασιάζει τα τέλη μόνιμης διαμονής για τους αλλοδαπούς
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Ιαπωνία αυξάνει τα τέλη μόνιμης διαμονής από 10.000 γεν σε 200.000 γεν, περίπου 1.130 ευρώ, για να περιορίσει τη μετανάστευση.
  • Η κυβέρνηση επιβάλλει νέες οικονομικές και γλωσσικές προϋποθέσεις για την απόκτηση καθεστώτος μόνιμου κατοίκου από το 2027.
  • Τα τέλη για αιτήσεις αλλαγής καθεστώτος και παρατάσεις αδειών διαμονής αυξάνονται ανάλογα με τη διάρκεια της άδειας.
  • Ο ξένος πληθυσμός στην Ιαπωνία αυξήθηκε κατά 9,5% σε ένα χρόνο, φτάνοντας τα 4,12 εκατομμύρια άτομα.
  • Η αυστηροποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής γίνεται παρά τη δημογραφική γήρανση και τη μείωση του ενεργού πληθυσμού στην Ιαπωνία.
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Η Ιαπωνία αυστηροποιεί σημαντικά την πρόσβαση στη μόνιμη διαμονή, καθώς η κυβέρνηση επιχειρεί να περιορίσει τη μετανάστευση σε μια περίοδο κατά την οποία αυξάνεται ο αριθμός των αλλοδαπών που ζουν στη χώρα.

Αντιμέτωπη με την άνοδο του ξένου πληθυσμού, η ιαπωνική κυβέρνηση προχωρά σε ουσιαστική αλλαγή της μεταναστευτικής πολιτικής της, ανακοινώνοντας σειρά οικονομικών και διοικητικών μέτρων με στόχο να περιορίσει την άφιξη νέων κατοίκων.

Πλέον, για την απόκτηση καθεστώτος μόνιμου κατοίκου θα απαιτούνται 200.000 γεν, περίπου 1.130 ευρώ, έναντι μόλις 10.000 γεν μέχρι σήμερα. Σύμφωνα με το BBC, το Τόκιο ανακοίνωσε την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου την αυστηροποίηση των προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας μόνιμης διαμονής.

Η απόφαση εντάσσεται στην προσπάθεια της χώρας να περιορίσει τη μετανάστευση, καθώς ο αριθμός των αλλοδαπών κατοίκων αυξάνεται. Μέσα σε έναν χρόνο, ο ξένος πληθυσμός που διαμένει στην Ιαπωνία αυξήθηκε κατά 9,5%, φθάνοντας τα 4,12 εκατομμύρια άτομα, σύμφωνα με την Ιαπωνική Υπηρεσία Μετανάστευσης.

Η μετανάστευση προτεραιότητα για την Τακαΐτσι

Μπροστά σε αυτά τα στοιχεία, η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι αποφάσισε να αυστηροποιήσει τη μεταναστευτική πολιτική της χώρας.

Η κυβέρνηση δεν περιορίστηκε μόνο στον εικοσαπλασιασμό του κόστους για τη μόνιμη διαμονή. Αύξησε επίσης τα τέλη για αιτήσεις αλλαγής καθεστώτος παραμονής και για παρατάσεις αδειών διαμονής.

Μέχρι σήμερα, οι αλλοδαποί χωρίς καθεστώς μόνιμου κατοίκου κατέβαλλαν ενιαίο τέλος 6.000 γεν, περίπου 34 ευρώ, ανεξάρτητα από τη διάρκεια της άδειας που ζητούσαν.

Από την 1η Οκτωβρίου, το ποσό εξαρτάται πλέον από τη διάρκεια της παραμονής: ξεκινά από 10.000 γεν, περίπου 56 ευρώ, για άδεια έως τρεις μήνες και φθάνει έως τις 75.000 γεν, περίπου 423 ευρώ, για άδεια πέντε ετών ή περισσότερο.

Νέες προϋποθέσεις για μόνιμη διαμονή

Οι υποψήφιοι για καθεστώς μόνιμου κατοίκου θα πρέπει πλέον να πληρούν και νέες οικονομικές προϋποθέσεις.

Θα πρέπει να αποδεικνύουν εισόδημα υψηλότερο από τον μέσο όρο των ιαπωνικών νοικοκυριών, ο οποίος ανέρχεται σε περίπου 7,85 εκατ. γεν ετησίως, δηλαδή περίπου 44.000 ευρώ, σύμφωνα με τον επίσημο στατιστικό φορέα της ιαπωνικής κυβέρνησης.

Από τον Απρίλιο του 2027 θα πρέπει επίσης να διαθέτουν επαρκή συνταξιοδοτική κάλυψη και να αποδεικνύουν συγκεκριμένο επίπεδο γνώσης της ιαπωνικής γλώσσας, σύμφωνα με τους Japan Times.

Ήδη από τον Ιούλιο, η Ιαπωνία είχε αποφασίσει να πενταπλασιάσει το κόστος της απλής θεώρησης εισόδου, στην πρώτη αντίστοιχη αναθεώρηση εδώ και σχεδόν 50 χρόνια, γεγονός που καταδεικνύει τη βούληση των Αρχών να ανακόψουν την αύξηση των αφίξεων αλλοδαπών.

Από τότε που ανέλαβε καθήκοντα, πριν από σχεδόν έναν χρόνο, η Σανάε Τακαΐτσι έχει αναγάγει το μεταναστευτικό σε σημαντικό θέμα της κυβερνητικής ατζέντας.

«Για να αντιμετωπίσει αυτές τις ανησυχίες, η κυβέρνηση εργάζεται ώστε οι πολιτικές της απέναντι στους αλλοδαπούς υπηκόους να εφαρμόζονται με οργανωμένο τρόπο και ώστε τόσο οι Ιάπωνες πολίτες όσο και οι αλλοδαποί κάτοικοι να μπορούν να ζουν με ασφάλεια», έγραψε η πρωθυπουργός σε ανάρτησή της στο Χ πριν από λίγες ημέρες.

Το παράδοξο της γήρανσης του πληθυσμού

Η πολιτική αυτή εφαρμόζεται την ώρα που η δημογραφική γήρανση στην Ιαπωνία επιδεινώνεται αισθητά.

Τον Σεπτέμβριο του 2026, η χώρα κατέγραψε 107.677 άτομα ηλικίας άνω των 100 ετών, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας. Είναι η πρώτη φορά που ο αριθμός των αιωνόβιων ξεπερνά τις 100.000.

Καθώς ο ενεργός πληθυσμός συρρικνώνεται, η Ιαπωνία εξαρτάται ολοένα περισσότερο από αλλοδαπούς εργαζομένους για να καλύψει τις ανάγκες της αγοράς εργασίας — μια εξέλιξη που προκαλεί αντιδράσεις σε μέρος της κοινωνίας.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση της εφημερίδας Yomiuri Shimbun και του Ινστιτούτου Προηγμένων Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Waseda, το 59% των Ιαπώνων που ερωτήθηκαν δήλωσαν αντίθετοι στην υποδοχή αλλοδαπών εργαζομένων.

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