Η Ουκρανία ανακοίνωσε την πρώτη πολεμική χρήση δικού της βαλλιστικού πυραύλου

Ο πύραυλος που εκτοξεύθηκε την Πέμπτη έχει περιορισμένη εμβέλεια, όμως το Κίεβο αναπτύσσει μεγαλύτερο όπλο που θα μπορούσε να πλήξει ακόμη και τη Μόσχα.

Δημήτρης Μάνωλης

Η Ουκρανία ανακοίνωσε την πρώτη πολεμική χρήση δικού της βαλλιστικού πυραύλου
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Ουκρανία χρησιμοποίησε για φορά σε πολεική επιχείρηση βαλλιστικό πύραυλο εγχώριας κατασκευής τον FP-7, που έχει περιορισμένη εμβέλεια περίπου 250 χιλιομέτρων.
  • Η εταιρεία Fire Point αναπτύσσει έναν μεγαλύτερο βαλλιστικό πύραυλο, τον FP-9, που θα μπορούσε να πλήξει στρατηγικούς στόχους στη Μόσχα και αναμένεται να είναι έτοιμος μέσα στο έτος.
  • Οι βαλλιστικοί πύραυλοι θεωρούνται σημαντικοί λόγω της δυσκολίας αναχαίτισής τους, της μεγάλης ταχύτητας και της ικανότητας μεταφοράς βαρύτερων πολεμικών κεφαλών σε σχέση με τα drones.
  • Η χρήση του FP-7 μπορεί να βελτιώσει οικονομικά την Ουκρανία, καθώς η καταστροφή ρωσικών εκτοξευτών πυραύλων στο έδαφος είναι πιο συμφέρουσα από την άμυνα με ακριβούς αναχαιτιστικούς πυραύλους Patriot.
  • Ο πόλεμος μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας έχει μεταφερθεί σε μεγάλο βαθμό στον αέρα, με επιθέσεις βαλλιστικών πυραύλων και drones να επηρεάζουν την οικονομία και το ηθικό των πληθυσμών και των δύο χωρών.
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Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η χώρα χρησιμοποίησε για πρώτη φορά σε πολεμική επιχείρηση έναν βαλλιστικό πύραυλο εγχώριας κατασκευής, εξέλιξη που θεωρείται σημαντικό βήμα στην προσπάθεια του Κιέβου να αποκτήσει ένα ισχυρό οπλικό σύστημα αντίστοιχο με εκείνα που η Ρωσία χρησιμοποιεί με καταστροφικά αποτελέσματα εναντίον της Ουκρανίας.

Ο Ζελένσκι ανακοίνωσε την εκτόξευση με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία συνοδευόταν από βίντεο με τον πύραυλο να απογειώνεται.

«Ουκρανικά τακτικά βαλλιστικά. FP-7. Πρώτη πολεμική χρήση», έγραψε.

Η ανάρτηση δεν διευκρίνιζε ποιος ήταν ο στόχος, ενώ το γραφείο του Ουκρανού προέδρου αρνήθηκε να σχολιάσει περαιτέρω.

Ο FP-7, που κατασκευάζεται από την ουκρανική εταιρεία Fire Point, είναι πύραυλος μικρού βεληνεκούς και μπορεί να πλήξει μόνο περιοχές της Ρωσίας κοντά στα σύνορα. Δεν εκτιμάται ότι το συγκεκριμένο όπλο θα αλλάξει από μόνο του σημαντικά τις ισορροπίες στον ολοένα εντονότερο αεροπορικό πόλεμο μεταξύ των δύο χωρών.

Ωστόσο, η Fire Point αναπτύσσει παράλληλα έναν μεγαλύτερο βαλλιστικό πύραυλο, τον FP-9, ο οποίος θα μπορούσε να φθάσει μέχρι τη Μόσχα αλλά και να πλήξει στρατηγικούς στόχους της ρωσικής αμυντικής βιομηχανίας.

Η Ουκρανία αναφέρει ότι ο FP-9 αναμένεται να είναι έτοιμος αργότερα μέσα στο έτος. Αναλυτές εκτιμούν ότι το συγκεκριμένο σύστημα έχει σαφώς μεγαλύτερη δυνατότητα να επηρεάσει τη δυναμική του πολέμου.

Γιατί οι βαλλιστικοί πύραυλοι θεωρούνται τόσο σημαντικοί

Οι βαλλιστικοί πύραυλοι βρίσκονται στην κορυφή της ιεραρχίας των όπλων για αεροπορικές επιθέσεις.

Είναι δύσκολο να αναχαιτιστούν, κινούνται με πολύ μεγάλη ταχύτητα προς τους στόχους τους και μπορούν να μεταφέρουν βαρύτερη πολεμική κεφαλή από τα περισσότερα εκρηκτικά drones που χρησιμοποιεί σήμερα η Ουκρανία.

Με την εκτόξευση του FP-7, η Ουκρανία επιστρέφει ουσιαστικά στη μικρή ομάδα χωρών που έχουν τη δυνατότητα να κατασκευάζουν βαλλιστικούς πυραύλους.

Πριν από δεκαετίες, όταν αποτελούσε τμήμα της Σοβιετικής Ένωσης, η Ουκρανία διέθετε σημαντική στρατιωτική αεροδιαστημική βιομηχανία. Ουκρανικά εργοστάσια κατασκεύαζαν αρκετούς τύπους διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων.

Οι συγκεκριμένες γραμμές παραγωγής έκλεισαν μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991 και έκτοτε μεγάλο μέρος της σχετικής βιομηχανίας συρρικνώθηκε.

Ρωσικοί βαλλιστικοί πύραυλοι από το 2022

Η Ρωσία χρησιμοποιεί ευρύ φάσμα βαλλιστικών πυραύλων κατά της Ουκρανίας από την έναρξη της πλήρους εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και πύραυλος ενδιάμεσου βεληνεκούς που είχε σχεδιαστεί για τη μεταφορά πυρηνικών κεφαλών, αλλά χρησιμοποιήθηκε με αδρανείς κεφαλές.

Η Ουκρανία έχει επίσης χρησιμοποιήσει αμερικανικής κατασκευής τακτικούς βαλλιστικούς πυραύλους ATACMS εναντίον ρωσικών δυνάμεων σε κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας, αλλά και σε περιοχές της Ρωσίας κοντά στα σύνορα.

Σύμφωνα με τη Fire Point, ο FP-7 έχει εμβέλεια περίπου 250 χιλιομέτρων και μπορεί να μεταφέρει πολεμικό φορτίο περίπου 200 κιλών.

Στρατιωτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι πιθανότερη χρήση του πυραύλου θα είναι οι αντεπιθέσεις εναντίον ρωσικών εκτοξευτών πυραύλων και όχι πλήγματα εναντίον στρατηγικών στόχων, όπως εργοστάσια της ρωσικής αμυντικής βιομηχανίας στο εσωτερικό της χώρας.

«Θα είναι ένα εξειδικευμένο όπλο», δήλωσε ο Σερχίι Χράμπσκι, απόστρατος συνταγματάρχης και σχολιαστής του πολέμου στα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης.

«Η Ουκρανία δεν μπορεί να παράγει δεκάδες από αυτούς κάθε ημέρα».

Το οικονομικό όφελος για το Κίεβο

Ο νέος πύραυλος θα μπορούσε, πάντως, να βελτιώσει την οικονομική ισορροπία στον πόλεμο πυραύλων και drones προς όφελος της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με τον Χράμπσκι, η καταστροφή ρωσικών εκτοξευτών πυραύλων στο έδαφος είναι οικονομικά πιο συμφέρουσα από την προσπάθεια αναχαίτισης ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων εν πτήσει με αμερικανικούς πυραύλους Patriot.

Οι αναχαιτιστικοί πύραυλοι Patriot κοστίζουν εκατομμύρια δολάρια ο καθένας και τα διαθέσιμα αποθέματα είναι περιορισμένα διεθνώς.

Η Fire Point έχει δηλώσει ότι ουσιαστικά επανεκκινεί την παραγωγή βαλλιστικών πυραύλων στην Ουκρανία από μηδενική βάση.

Όπως αναφέρει, αξιοποιεί νέες τεχνολογίες που έχουν προσαρμοστεί από σύγχρονα καταναλωτικά προϊόντα, όπως έναν τύπο ανθρακονήματος που αρχικά προοριζόταν για την κατασκευή σκελετών ποδηλάτων.

Ο πόλεμος μεταφέρεται όλο και περισσότερο στον αέρα

Η σύγκρουση μεταφέρεται ολοένα περισσότερο στον αέρα, καθώς οι δύο πλευρές έχουν ουσιαστικά οδηγηθεί σε παρατεταμένο αδιέξοδο στο έδαφος.

Οι ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους και drones έχουν στόχο να πλήξουν την ουκρανική οικονομία και να αυξήσουν το κόστος στήριξης της χώρας για τους Ευρωπαίους συμμάχους της.

Παράλληλα, οι επιθέσεις επιδιώκουν να επηρεάσουν το ηθικό του πληθυσμού μέσω διακοπών ηλεκτροδότησης.

Οι ουκρανικές επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς, οι οποίες πραγματοποιούνται κυρίως με drones, έχουν επικεντρωθεί σε διυλιστήρια, πετρελαϊκά λιμάνια και δεξαμενόπλοια, με στόχο να προκαλέσουν ζημιά στη ρωσική οικονομία.

Η Ρωσία εξακολουθεί πάντως να διαθέτει το πλεονέκτημα στον πόλεμο των drones και των πυραύλων, καθώς εκτοξεύει πολύ περισσότερα όπλα μεγάλου βεληνεκούς από όσα εκρηκτικά drones χρησιμοποιεί η Ουκρανία ως απάντηση.

Ο «Πελεκάνος»

Στην Ουκρανία, ο FP-7 έχει αποκτήσει το προσωνύμιο «Πελεκάνος».

Στις 20 Σεπτεμβρίου, ο Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι η Ουκρανία χρησιμοποίησε εναντίον της Ρωσίας ένα όπλο που ονομαζόταν «Πελεκάνος».

Ακολούθησε σύγχυση, καθώς το γραφείο του διευκρίνισε αργότερα ότι αναφερόταν σε drone και όχι σε πύραυλο.

Η Fire Point αρνήθηκε τότε να σχολιάσει την εκτόξευση.

Η εταιρεία έχει αναφερθεί στους βαλλιστικούς πυραύλους της ως «βαλλιστικά drones» για νομικούς λόγους, καθώς η Ουκρανία αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος σε συμφωνία της εποχής του Ψυχρού Πολέμου, τη Συνθήκη για τις Πυρηνικές Δυνάμεις Μέσου Βεληνεκούς (INF), η οποία περιόριζε το βεληνεκές πυραύλων που εκτοξεύονται από το έδαφος.

Τόσο η Ρωσία όσο και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αποχωρήσει από τη συγκεκριμένη συνθήκη.

Στην ανάρτησή του την Πέμπτη, ο Ζελένσκι έκανε λόγο για χρήση «τακτικών βαλλιστικών», διαχωρίζοντας φαινομενικά το νέο όπλο από τους ισχυρότερους στρατηγικούς βαλλιστικούς πυραύλους.

Πηγή: NYT

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