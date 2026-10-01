ΕΕ: Νέοι κανόνες για τις χειραποσκευές στα αεροπορικά ταξίδια από το 2027 – Τι θα παίρνουμε δωρεάν

Snapshot Από το 2027, κάθε επιβάτης στην ΕΕ θα μπορεί να μεταφέρει δωρεάν ένα προσωπικό αντικείμενο χειραποσκευής διαστάσεων έως 40 x 30 x 15 εκατοστά.

Οι αεροπορικές εταιρείες θα πρέπει να εμφανίζουν από την αρχή της κράτησης την τιμή του εισιτηρίου που περιλαμβάνει κανονική χειραποσκευή, εξασφαλίζοντας διαφάνεια κόστους.

Η χρέωση για μεγαλύτερη χειραποσκευή ή trolley παραμένει, καθώς οι αεροπορικές διατηρούν το δικαίωμα να καθορίζουν τη δική τους πολιτική τιμολόγησης.

Το νέο πλαίσιο θα ισχύει για πτήσεις από αεροδρόμια της ΕΕ και πτήσεις προς ΕΕ που εκτελούνται από ευρωπαϊκές εταιρείες, εφαρμόζοντας μεγαλύτερη διαφάνεια και απλούστευση δικαιωμάτων επιβατών.

Προβλέπονται επίσης βελτιώσεις όπως δικαίωμα αποζημίωσης για καθυστερήσεις άνω των τριών ωρών, καθίσματα για οικογένειες με παιδιά κάτω των 14 ετών χωρίς επιπλέον κόστος και κατάργηση πρόσθετων χρεώσεων όπως για διόρθωση ονόματος ή εκτυπωμένη κάρτα επιβίβασης. Snapshot powered by AI

Νέα δεδομένα έρχονται στις αεροπορικές μετακινήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τους κανόνες για τις χειραποσκευές να αλλάζουν στο πλαίσιο της μεγάλης αναθεώρησης των δικαιωμάτων των επιβατών.

Μετά από πολυετείς διαπραγματεύσεις, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο κατέληξαν το καλοκαίρι του 2026 σε συμφωνία για ένα νέο πλαίσιο, το οποίο επιχειρεί να βάλει τάξη, μεταξύ άλλων, στις διαφορετικές πολιτικές που εφαρμόζουν οι αεροπορικές εταιρείες για τις αποσκευές καμπίνας. Το Συμβούλιο έδωσε την τελική του έγκριση στις 13 Ιουλίου 2026.

Η βασική αλλαγή για τους ταξιδιώτες είναι ότι θα κατοχυρώνεται ένα ελάχιστο δωρεάν όριο αποσκευής μέσα στην καμπίνα, ενώ παράλληλα οι αεροπορικές θα υποχρεώνονται να παρουσιάζουν πολύ πιο ξεκάθαρα το πραγματικό κόστος ενός εισιτηρίου όταν σε αυτό περιλαμβάνεται κανονική χειραποσκευή.

Τι θα παίρνουμε δωρεάν στην καμπίνα

Κάθε επιβάτης θα έχει δικαίωμα να μεταφέρει χωρίς πρόσθετη χρέωση ένα «προσωπικό αντικείμενο», όπως μικρό σακίδιο, τσάντα χειρός ή τσάντα laptop.

Το αντικείμενο θα πρέπει είτε να χωρά κάτω από το μπροστινό κάθισμα είτε να μην ξεπερνά τις διαστάσεις των «40 x 30 x 15 εκατοστών». Πρόκειται ουσιαστικά για το μικρό bag που ήδη περιλαμβάνεται στους βασικούς ναύλους πολλών low-cost εταιρειών.

Οι νέοι κανόνες δεν καθορίζουν ενιαίο ευρωπαϊκό όριο βάρους γι’ αυτό το προσωπικό αντικείμενο. Οι εταιρείες μπορούν να επιβάλλουν εύλογους περιορισμούς βάρους, αρκεί να τους γνωστοποιούν ξεκάθαρα στους ταξιδιώτες.

Και τι γίνεται με το trolley

Εδώ βρίσκεται και η σημαντικότερη λεπτομέρεια.

Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε ζητήσει κάθε επιβάτης να δικαιούται δωρεάν και δεύτερη μικρή χειραποσκευή έως 7 κιλά και συνολικές διαστάσεις 100 εκατοστών.

Η συγκεκριμένη πρόταση, όμως, δεν πέρασε αυτούσια στην τελική συμφωνία.

Το τελικό πλαίσιο προβλέπει ότι οι αεροπορικές εταιρείες θα εξακολουθούν να μπορούν να καθορίζουν τη δική τους τιμολογιακή πολιτική για την κανονική χειραποσκευή. Δεν υπάρχει, δηλαδή, υποχρέωση κάθε βασικός ή φθηνότερος ναύλος να περιλαμβάνει δωρεάν trolley.

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Η μεγάλη αλλαγή στις τιμές των εισιτηρίων

Αυτό που αλλάζει σημαντικά είναι ο τρόπος με τον οποίο θα παρουσιάζεται η τιμή.

Οι αεροπορικές εταιρείες, τα ταξιδιωτικά πρακτορεία και οι μηχανές αναζήτησης εισιτηρίων θα πρέπει, ήδη από την αρχή της διαδικασίας κράτησης, να εμφανίζουν το κόστος του εισιτηρίου με χειραποσκευή συμπεριλαμβανόμενη, ώστε ο ταξιδιώτης να μπορεί να συγκρίνει πραγματικές τιμές μεταξύ διαφορετικών εταιρειών.

Παράλληλα, οι εταιρείες θα μπορούν να διαθέτουν και φθηνότερους ναύλους για όσους επιλέγουν να ταξιδέψουν μόνο με το μικρό προσωπικό αντικείμενο και χωρίς μεγαλύτερη χειραποσκευή.

Με απλά λόγια, το νέο σύστημα δεν καταργεί απαραίτητα τη χρέωση του trolley. Επιχειρεί όμως να βάλει τέλος στο φαινόμενο κατά το οποίο ο ταξιδιώτης βλέπει αρχικά μια πολύ χαμηλή τιμή και στη συνέχεια, προχωρώντας στην κράτηση, διαπιστώνει ότι πρέπει να πληρώσει επιπλέον για την αποσκευή που θεωρούσε ότι περιλαμβανόταν.

Τι σημαίνει στην πράξη

Έτσι, από την εφαρμογή των νέων κανόνων, ένας επιβάτης θα μπορεί να ταξιδεύει χωρίς επιπλέον κόστος με μία μικρή τσάντα ή σακίδιο έως 40 x 30 x 15 εκατοστά.

Εάν θέλει να πάρει μαζί του και μεγαλύτερη cabin bag ή trolley, η αεροπορική εταιρεία θα μπορεί να χρεώνει διαφορετικό ναύλο. Η διαφορά είναι ότι το κόστος του εισιτηρίου με αυτή τη χειραποσκευή θα πρέπει να είναι εμφανές και συγκρίσιμο από την αρχή της αναζήτησης.

Άρα, το «δωρεάν» από το 2027 αφορά με βεβαιότητα το προσωπικό αντικείμενο και όχι αυτομάτως κάθε trolley καμπίνας.

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Γιατί έγινε η αλλαγή

Οι κανόνες για τις χειραποσκευές έχουν προκαλέσει εδώ και χρόνια έντονη σύγχυση στους ταξιδιώτες, καθώς κάθε εταιρεία εφαρμόζει διαφορετικούς περιορισμούς ως προς διαστάσεις, βάρος και χρεώσεις.

Η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναγνωρίσει ότι οι διαφορετικές πολιτικές των αεροπορικών δυσκολεύουν τους καταναλωτές να συγκρίνουν πραγματικά τις τιμές των εισιτηρίων.

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει επίσης κρίνει στο παρελθόν ότι η χειραποσκευή αποτελεί κατ' αρχήν αναπόσπαστο μέρος της μεταφοράς επιβάτη, εφόσον πληροί εύλογες απαιτήσεις ως προς το βάρος και τις διαστάσεις της.

Ωστόσο, η τελική ευρωπαϊκή λύση για το 2026-2027 κινήθηκε περισσότερο προς την κατεύθυνση της διαφάνειας των τιμών παρά προς την πλήρη κατάργηση όλων των χρεώσεων για cabin bags.

Πότε θα εφαρμοστούν οι νέοι κανόνες

Το Συμβούλιο ανακοίνωσε ότι το νέο πλαίσιο θα τεθεί σε ισχύ **12 μήνες και 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης**, γεγονός που τοποθετεί την εφαρμογή του μέσα στο 2027.

Το νέο καθεστώς θα καλύπτει τις πτήσεις που αναχωρούν από αεροδρόμιο της ΕΕ, καθώς και τις πτήσεις προς την ΕΕ όταν εκτελούνται από ευρωπαϊκή αεροπορική εταιρεία.

Δεν αλλάζουν μόνο οι χειραποσκευές

Η αναθεώρηση περιλαμβάνει και σειρά άλλων σημαντικών δικαιωμάτων για τους επιβάτες.

Μεταξύ άλλων, διατηρείται κατά κανόνα το δικαίωμα αποζημίωσης όταν η καθυστέρηση φτάνει τις τρεις ώρες, ενώ προβλέπεται μεγαλύτερη διαφάνεια και απλούστερη διαδικασία για την υποβολή αιτημάτων αποζημίωσης.

Παράλληλα, οι οικογένειες θα έχουν δικαίωμα να κάθονται μαζί με παιδιά κάτω των 14 ετών χωρίς επιπλέον κόστος, ενώ καταργούνται συγκεκριμένες πρόσθετες χρεώσεις, όπως για τη διόρθωση ορθογραφικού λάθους στο όνομα του επιβάτη ή για εκτυπωμένη κάρτα επιβίβασης εφόσον έχει ήδη πραγματοποιηθεί check-in.

Καταργείται επίσης η πρακτική του λεγόμενου «no-show» στις πτήσεις μετ' επιστροφής: η εταιρεία δεν θα μπορεί να ακυρώσει την επιστροφή ενός ταξιδιώτη μόνο και μόνο επειδή δεν χρησιμοποίησε το πρώτο σκέλος του εισιτηρίου.

Για τους ταξιδιώτες, πάντως, η πιο άμεσα αισθητή αλλαγή θα είναι αυτή που βλέπουν κάθε φορά που κλείνουν ένα αεροπορικό εισιτήριο: τι ακριβώς περιλαμβάνει η τιμή και πόσο πραγματικά κοστίζει να ταξιδέψουν με χειραποσκευή.