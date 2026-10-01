Κεφαλονιά: «Δεν υπήρχε κανείς στο νοσοκομείο όταν μετέφεραν την 19χρονη Μυρτώ»

Snapshot Οι τρεις κατηγορούμενοι για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτώς παραμένουν προφυλακισμένοι, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για το νοσοκομείο Κεφαλονιάς.

Η νεκροψία έδειξε ότι ο θάνατος προκλήθηκε από οξύ πνευμονικό οίδημα και καρδιακή ανακοπή λόγω λήψης συνδυασμού ουσιών.

Ο πατέρας και η μητέρα της Μυρτώς κατήγγειλαν ότι δεν υπήρχε προσωπικό στο νοσοκομείο όταν μεταφέρθηκε η κοπέλα.

Οι δικηγόροι των κατηγορουμένων υποστηρίζουν ότι τα νέα στοιχεία αθωώνουν τους πελάτες τους και ότι προσφέρθηκε βοήθεια στη Μυρτώ.

Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται η απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Κεφαλληνίας για την παράταση ή μη της προφυλάκισης των κατηγορουμένων. Snapshot powered by AI

Ολοκληρώθηκε η συμπληρωματική απολογία των τριών κατηγορούμενων για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτώς στην Κεφαλονιά, τον περασμένο Απρίλιο.

Η κοπέλα είχε εντοπιστεί αναίσθητη σε παγκάκι πλατείας στο Αργοστόλι και άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο Κεφαλονιάς. Η νεκροψία έδειξε οξύ πνευμονικό οίδημα και καρδιακή ανακοπή που προκλήθηκαν από τη λήψη συνδυασμού ουσιών.

Κατηγορούμενοι για τον θάνατό της είναι τρία άτομα που βρίσκονταν μαζί της σε νοικιασμένο δωμάτιο βραχυχρόνιας μίσθωσης, οι οποίοι φέρεται να έδωσαν τις ουσίες στην κοπέλα και να την εγκατέλειψαν στο παγκάκι, όταν αντιλήφθηκαν πως εκείνη δεν ήταν καλά.

Οι κατηγορούμενοι παραμένουν προφυλακισμένοι στις φυλακές Κορυδαλλού, όμως σήμερα μεταφέρθηκαν στην Κεφαλονιά για να καταθέσουν, ενώ παράλληλα συνεχίζονται και οι έρευνες για τις ενέργειες νοσηλευτών και γιατρών του νοσοκομείου.

Μιλώντας στον Alpha ο πατέρας της 19χρονης ανέφερε ότι στο νοσοκομείο δεν υπήρχε κανείς όταν μεταφέρθηκε η Μυρτώ. «Επί 77 λεπτά το παιδί μου σπαρτάραγε σαν ψάρι και οι μεν το πετάξανε και οι άλλοι το εκτελέσανε, το αποτελείωσανε τελείως οι γιατροί», ανέφερε.

Η μητέρα της κοπέλας, η οποία εργαζόταν εκείνη την ώρα στο ίδιο νοσοκομείο που μεταφέρθηκε η κόρη της, δήλωσε στον ΑΝΤ1 ότι «δεν ήταν κανένας» στη θέση του όταν έγινε το περιστατικό.

Οι δηλώσεις των δικηγόρων

Έξω από τα δικαστήρια βρίσκονταν οι τρεις δικηγόροι των κατηγορουμένων, οι οποίοι δήλωσαν ότι τα νέα στοιχεία που έχουν βρεθεί αθωώνουν τους εντολείς τους και αναμένεται σύντομα να αιτηθούν την αντικατάσταση της προφυλάκισης με περιοριστικά μέτρα.

Όπως ανέφερε ο Παναγιώτης Θεοδωρακόπουλος στο kefaloniapress, στην παρούσα φάση, η προσωρινή κράτηση συνεχίζεται. Ο ίδιος παρέπεμψε πλέον στην κρίση του αρμόδιου Συμβουλίου, ενώ υποστήριξε ότι κατά τη νέα ανακριτική διαδικασία εξετάστηκαν πρόσθετες μαρτυρίες και ότι, κατά τη δική του εκτίμηση, τα στοιχεία που προέκυψαν λειτουργούν υπέρ των κατηγορουμένων.

Ο κ. Θεοδωρακόπουλος επανέφερε παράλληλα ένα διαφορετικό σκέλος της υπόθεσης, που αφορά όσα συνέβησαν στο Νοσοκομείο. Αναφέρθηκε στον διευθυντή του Νοσοκομείου και επανέλαβε προηγούμενο ισχυρισμό του ότι τη συγκεκριμένη στιγμή «δεν υπήρχε ούτε γιατρός, ούτε καρδιολόγος, ούτε τίποτα».

Αντίστοιχα, ο Χρήστος Τσόλκας υποστήριξε ότι δεν υπήρξε εγκατάλειψη της Μυρτώς από τους κατηγορουμένους και ότι, σύμφωνα με την υπεράσπιση, από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτει πως προσφέρθηκε βοήθεια. «Προσέφεραν την όποια δυνατή βοήθεια και μπορώ να σας πω και ακόμα περισσότερη από αυτή που υποχρεούνταν με βάση τους νόμους».

Τέλος, ο Νίκος Αλετράς δήλωσε ότι δεν έχει προκύψει στοιχείο που να εμπλέκει τον εντολέα του στο περιστατικό και ανέφερε ότι την επόμενη εβδομάδα αναμένεται η διαδικασία ενώπιον του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Κεφαλληνίας σχετικά με την παράταση ή μη της προσωρινής κράτησης πέραν του εξαμήνου.

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