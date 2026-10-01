Flydubai: «Σκοτώστε Εβραίους» έγραφε στα social media ο συγκυβερνήτης

Snapshot Ο συγκυβερνήτης της πτήσης FZ1073 της flydubai είχε αναρτήσεις στα social media με ρητορική μίσους κατά των Εβραίων και θρησκευτικό φανατισμό.

Κατά την πτήση από Ντουμπάι προς Τελ Αβίβ, ο συγκυβερνήτης επιτέθηκε με μαχαίρι στον κυβερνήτη και προκάλεσε κατακόρυφη πτώση του αεροπλάνου, με στόχο πιθανή αυτοκτονική τρομοκρατική ενέργεια.

Επιβάτες, μαζί με το εφεδρικό πλήρωμα, επενέβησαν και βοήθησαν στην ανάκτηση του ελέγχου, ενώ το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στη Σαουδική Αραβία.

Ο δράστης συνελήφθη και ανακρίνεται, με την έρευνα να περιλαμβάνει συνεργασία πολλών χωρών και να εξετάζει τόσο τρομοκρατικά κίνητρα όσο και ψυχιατρικές αιτίες.

Η flydubai ανέστειλε τις πτήσεις προς Ισραήλ προσωρινά, ενώ το περιστατικό αυξάνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια ενόψει των εκλογών στο Ισραήλ. Snapshot powered by AI

Αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου καλούσε ευθέως σε δολοφονίες Εβραίων φέρεται να είχε κάνει ο συγκυβερνήτης της flydubai, ο οποίος αποπειράθηκε να οδηγήσει σε συντριβή το επιβατικό αεροσκάφος κατά την πτήση από τα Εμιράτα προς το Ισραήλ.

Αυτό το ηλεκτρονικό αποτύπωμα, μαζί με τα πρώτα ευρήματα των ισραηλινών υπηρεσιών ασφαλείας, έρχεται να δώσει συγκεκριμένη διάσταση στις δηλώσεις του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος υποστήριξε ότι ο δράστης «είχε υποβληθεί σε ισλαμιστική ριζοσπαστικοποίηση».

Μιλώντας στο αμερικανικό δίκτυο Fox News, ο ισραηλινός πρωθυπουργός τόνισε πως τα προσωπικά δεδομένα του άνδρα σκιαγραφούν ένα σαφές προφίλ εξτρεμισμού. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης μέσα στο πιλοτήριο, ο άνδρας ούρλιαζε προς το υπόλοιπο πλήρωμα «σκοτώστε με, σκοτώστε με», γεγονός που σύμφωνα με τον Νετανιάχου φανερώνει ότι είχε αυτοκτονικές προθέσεις και ήταν αποφασισμένος να παρασύρει στον θάνατο τους περισσότερους από 170 επιβαίνοντες.

Το διαδικτυακό ίχνος και οι δηλώσεις Νετανιάχου

Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στα μέσα ενημέρωσης ότι στους προσωπικούς λογαριασμούς του δράστη εντοπίστηκαν αναρτήσεις με ξεκάθαρη αντισημιτική ρητορική, όπου γινόταν λόγος για εξόντωση Εβραίων. Η αποκάλυψη αυτή ενισχύει τη θέση της ισραηλινής ηγεσίας περί προσχεδιασμένης τρομοκρατικής ενέργειας.

«Φαίνεται εξαιρετικά πιθανό ότι σκόπευε να ρίξει το αεροσκάφος. Οι ισλαμιστικές τάσεις και η ριζοσπαστικοποίηση στο ιστορικό του αποτελούν μια ισχυρή ένδειξη, παρότι δεν έχουμε φτάσει σε οριστικά συμπεράσματα», ανέφερε ο Νετανιάχου. Την ίδια ώρα, ο ισραηλινός πρωθυπουργός στάθηκε στο ζήτημα των κανονισμών ασφαλείας, σημειώνοντας πως απαγορεύεται σε πιλότους από χώρες χωρίς διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ να εκτελούν δρομολόγια προς τη χώρα, αφήνοντας ανοιχτό το ερώτημα πώς ο υπήκοος Ομάν κατάφερε να περάσει από τα σχετικά φίλτρα ελέγχου.

Η βουτιά 14.000 ποδιών και ο εφιάλτης στο πιλοτήριο

Η πτήση FZ1073 βρισκόταν στον αέρα για περίπου δυόμισι ώρες όταν ο συγκυβερνήτης επιτέθηκε με μαχαίρι στον Ινδό κυβερνήτη Σμιτ Ματσάρ, ρίχνοντάς τον αιμόφυρτο στο δάπεδο του πιλοτηρίου. Αμέσως μετά έσπρωξε τα χειριστήρια, οδηγώντας το Boeing σε μια ανεξέλεγκτη, κατακόρυφη πτώση πάνω από τον εναέριο χώρο της Σαουδικής Αραβίας.

Τα δεδομένα της πλατφόρμας Flightradar24 κατέγραψαν μια απώλεια ύψους άνω των 14.000 ποδιών σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Στην καμπίνα επικράτησε χάος. Οι επιβάτες ένιωσαν την απότομη αλλαγή στην πίεση και άκουσαν ουρλιαχτά τρόμου να βγαίνουν από τον χώρο διακυβέρνησης.

Η επέμβαση των επιβατών και η σωτήρια προσγείωση

Κι όμως, ο βαριά τραυματισμένος καπετάνιος κατάφερε να αντιδράσει. Εξέπεμψε σήμα κινδύνου και ξεκλείδωσε την πόρτα του πιλοτηρίου.

Αυτή η κίνηση αποδείχθηκε σωτήρια. Ο Γιανίβ Χαγιούν, ένας υδραυλικός από το Ισραήλ, όρμησε μέσα μαζί με άλλους επιβάτες. «Τον άρπαξα με λαβή από τον λαιμό και τον τράβηξα με δύναμη έξω στον διάδρομο. Αμέσως μετά τράβηξα το πηδάλιο προς τα πίσω για να επαναφέρω το σκάφος», περιέγραψε ο ίδιος μετά την επιστροφή του στο Τελ Αβίβ. Στο αεροπλάνο ταξίδευε και εφεδρικό πλήρωμα της εταιρείας, το οποίο ανέλαβε άμεσα τον έλεγχο και προσγείωσε το αεροσκάφος με ασφάλεια στο αεροδρόμιο του Ταμπούκ, στη βορειοδυτική Σαουδική Αραβία.

Τέσσερις επιβάτες θα τιμηθούν με βραβείο ανδραγαθίας από το Ισραήλ. Ο κυβερνήτης Σμιτ Ματσάρ νοσηλεύεται στο νοσοκομείο του Ταμπούκ και αναρρώνει, έχοντας δεχθεί τα εύσημα τόσο από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου όσο και από τον πρωθυπουργό της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι, ο οποίος τον χαρακτήρισε ήρωα.

Ανάκριση στη Σαουδική Αραβία και οι υποψίες για το Ιράν

Ο δράστης συνελήφθη από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας και ανακρίνεται. Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι αναμένει τη σύντομη έκδοσή του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, προσθέτοντας ότι Ισραηλινοί αξιωματούχοι από τη Μοσάντ και τη Σιν Μπετ θα πάρουν μέρος στις έρευνες. Περιφερειακός παράγοντας δήλωσε στο Associated Press ότι στη διερεύνηση συνεργάζονται οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας, των ΗΑΕ, των ΗΠΑ, του Ομάν και του Ισραήλ, εξετάζοντας όλα τα σενάρια, από οργανωμένη τρομοκρατία μέχρι ψυχιατρικές διαταραχές.

Για το ενδεχόμενο εμπλοκής της Τεχεράνης, ο ισραηλινός πρωθυπουργός είπε πως είναι πολύ νωρίς για να διαπιστωθεί ιρανική συνέργεια, αν και περιμένει ασφαλέστερα ευρήματα τις επόμενες ημέρες. Δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι ασφαλείας επιβεβαίωσαν στο Reuters ότι η αρχική εκτίμηση δείχνει πως ο δράστης ενήργησε μόνος, χωρίς να έχουν εντοπιστεί στοιχεία για ιρανικό δάκτυλο.

Από την πλευρά τους, ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς και ο πρεσβευτής στον ΟΗΕ Ντάνι Ντανόν μίλησαν ανοιχτά για τρομοκρατική επίθεση. Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών ενημέρωσε τους διπλωμάτες του ότι στόχος ήταν το Ισραήλ και οι σχέσεις του με τα ΗΑΕ. Στην Ουάσιγκτον, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είχε μακρά συνομιλία με τον Νετανιάχου, χαρακτηρίζοντας τον συγκυβερνήτη «ίσως τρομοκράτη, ίσως παράφρονα».

Αναστολή πτήσεων και προεκλογικός πυρετός

Η flydubai ανακοίνωσε την άμεση αναστολή όλων των πτήσεων προς και από το Ισραήλ μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα, ζητώντας να αποφευχθούν οι πρόωρες εικασίες.

Το περιστατικό εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια στο Ισραήλ, λίγες μόλις εβδομάδες πριν από τις κάλπες του Οκτωβρίου, τις πρώτες μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023. Ο αρχηγός της αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ δήλωσε πως στην πρόσφατη επίσημη ενημέρωση ασφαλείας δεν είχε γίνει καμία αναφορά για επικείμενη σχετική απειλή, παρά τις προειδοποιήσεις που είχε απευθύνει δημοσίως ο Νετανιάχου τις προηγούμενες ημέρες.

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