Συναγερμός στη Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ στέλνουν τρία αεροπλανοφόρα και πεζοναύτες έως τα τέλη Νοεμβρίου

Snapshot Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να αναπτύξουν τρεις ομάδεςρούσης αεροπλανοφόρων, δύο αμφίβιες μονάδες και δυνάμεις πεζοναυτών στη Μέση Ανατολή έως τα τέλη Νοεμβρίου.

Η κίνηση αυτή αποτελεί απάντηση στην αποτυχία των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στη Νέα Υόρκη.

Η ομάδα κρούσης του USS Theodore Roosevelt απέπλευσε ήδη από το Σαν Ντιέγκο προς τη Μέση Ανατολή.

Τη Δευτέρα ξεκίνησαν επίσης η αμφίβια μονάδα και οι πεζοναύτες ταχείας επέμβασης για το ίδιο θέατρο επιχειρήσεων.

Η Ουάσιγκτον επιδιώκει να επιδείξει πρωτοφανή ναυτική και αεροπορική υπεροχή στην περιοχή. Snapshot powered by AI

Μαζική δύναμη πυρός ετοιμάζονται να παρατάξουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στη Μέση Ανατολή, καθώς μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου στην ευρύτερη περιοχή ενδέχεται να βρίσκονται ταυτόχρονα τρεις ομάδες κρούσης αεροπλανοφόρων, δύο αμφίβιες μονάδες και δυνάμεις ταχείας ανάπτυξης πεζοναυτών απέναντι στο Ιράν.

Τη σχετική εξέλιξη αποκάλυψε ανώτερος αξιωματούχος στον δημοσιογράφο Μπάρακ Ραβίντ, για το ισραηλινό κρατικό κανάλι N12, αποτυπώνοντας την απόφαση της Ουάσιγκτον να επιδείξει πρωτοφανή ναυτική και αεροπορική υπεροχή.

Η σχεδιαζόμενη διάταξη κλιμακώνει κατακόρυφα την αμερικανική στρατιωτική παρουσία, μετά την αποτυχία των διαβουλεύσεων μεταξύ Αμερικανών και Ιράνων στην Νέα Υόρκη.

Η κινητοποίηση των μονάδων έχει ήδη ξεκινήσει. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η ομάδα κρούσης του αεροπλανοφόρου USS Theodore Roosevelt απέπλευσε από το Σαν Ντιέγκο την Κυριακή. Τη Δευτέρα ακολούθησαν η αμφίβια μονάδα και οι πεζοναύτες των δυνάμεων ταχείας επέμβασης, βάζοντας πλώρη προς το θέατρο επιχειρήσεων.

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