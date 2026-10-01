Κυκλοφοριακό: Οι 100 προτάσεις του Σταύρου Κωνσταντινίδη για τις πόλεις μας

Snapshot Ο Σταύρος Κωνσταντινίδης παρουσιάζει 100 προβλήματα και 100 προτάσεις για τη λύση του κυκλοφοριακού στις ελληνικές πόλεις στο νέο του βιβλίο «Κυκλοφοριακό: Υπάρχει λύση;».

Το βιβλίο προσεγγίζει το κυκλοφοριακό ως σύνθετο πρόβλημα που σχετίζεται με το σχεδιασμό και τη λειτουργία των σύγχρονων πόλεων, εστιάζοντας στη λειτουργία ΜΜΜ, τη χρήση ΙΧ, το ποδήλατο και τη διαχείριση δημόσιου χώρου.

Ο συγγραφέας αποφεύγει επιστημονική ορολογία και μαθηματικά μοντέλα, δίνοντας έμφαση σε αιτίες, παθογένειες και συγκεκριμένες, εφαρμόσιμες λύσεις.

Η επίσημη παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει στην Αθήνα στις 19 Οκτωβρίου και στη Θεσσαλονίκη τον Νοέμβριο.

Ο Σταύρος Κωνσταντινίδης είναι πολιτικός μηχανικός, συγκοινωνιολόγος και περιβαλλοντολόγος με 35 χρόνια εμπειρίας και πάνω από 400 μελέτες σε συγκοινωνιακό, πολεοδομικό και περιβαλλοντικό σχεδιασμό. Snapshot powered by AI

Τι φταίει τελικά για το κυκλοφοριακό; Ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και του ιδιωτικού αυτοκινήτου; Πόσο χώρο πρέπει να έχουν το ποδήλατο και ο πεζός και, κυρίως, ποιες από τις λύσεις που συζητούνται εδώ και χρόνια μπορούν πράγματι να εφαρμοστούν;

Απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα επιχειρεί να δώσει ο συγκοινωνιολόγος και συγγραφέας Σταύρος Κωνσταντινίδης στο νέο του βιβλίο «Κυκλοφοριακό: Υπάρχει λύση; – 100 προβλήματα – 100 προτάσεις», που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Επίκεντρο.

Μέσα από μια συλλογή άρθρων και συνεντεύξεων, ο συγγραφέας προσεγγίζει το κυκλοφοριακό όχι μόνο ως ζήτημα διαχείρισης της κίνησης των οχημάτων, αλλά ως ένα σύνθετο πρόβλημα που συνδέεται με τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται και λειτουργούν οι σύγχρονες πόλεις.

Στο επίκεντρο βρίσκονται ζητήματα όπως η λειτουργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, η χρήση του ΙΧ, η θέση του ποδηλάτου, η διαχείριση του δημόσιου χώρου και οι παρεμβάσεις που μπορούν να κάνουν τις μετακινήσεις στις πόλεις πιο λειτουργικές.

Σταύρος Κωνσταντινίδης, «Κυκλοφοριακό: Υπάρχει λύση;» Χάρης Γκίκας / Newsbomb.gr

Βασικό μέρος της έκδοσης αποτελεί ένας συνοπτικός Οδηγός Σχεδιασμού, στον οποίο καταγράφονται 100 προβλήματα και αντίστοιχα 100 προτάσεις για την αντιμετώπισή τους.

Στόχος, σύμφωνα με τον συγγραφέα, είναι η συζήτηση για το κυκλοφοριακό να περάσει από τη γενική διαπίστωση του προβλήματος σε συγκεκριμένες και εφαρμόσιμες παρεμβάσεις.

«Προσπάθησα να γράψω ένα εκλαϊκευμένο βιβλίο για το κυκλοφοριακό πρόβλημα, που να μπορεί να διαβαστεί εύκολα απ' όλους, τον ευαισθητοποιημένο πολίτη, τον καθημερινό επαγγελματία, τον επιστήμονα, τον φοιτητή, τον εργαζόμενο που ταλαιπωρείται μέσα στην πόλη κάθε μέρα», αναφέρει ο Σταύρος Κωνσταντινίδης.

Όπως εξηγεί, επέλεξε να μείνει μακριά από περίπλοκες επιστημονικές ορολογίες και μαθηματικά μοντέλα, εστιάζοντας στις αιτίες και στις παθογένειες που, κατά την άποψή του, συντηρούν το πρόβλημα.

«Εξηγώ τις αιτίες, τις παθογένειες, την καχεκτική θεσμική οργάνωση, τη μυωπική αντιμετώπιση, εκθέτοντας τεκμηριωμένα τι θα πρέπει να κάνει άμεσα η πολιτεία. Περιέλαβα 100 προβλήματα και περιέγραψα 100 προτάσεις – λύσεις», σημειώνει.

Σταύρος Κωνσταντινίδης, «Κυκλοφοριακό: Υπάρχει λύση;» Χάρης Γκίκας / Newsbomb.gr

Το βιβλίο θα παρουσιαστεί επίσημα στην Αθήνα στις 19 Οκτωβρίου, στο Φίλιον, στην οδό Σκουφά 34, ενώ τον Νοέμβριο προγραμματίζεται παρουσίασή του και στη Θεσσαλονίκη.

Ο Σταύρος Κωνσταντινίδης γεννήθηκε το 1968 στην Κολωνία της Γερμανίας και είναι πολιτικός μηχανικός, συγκοινωνιολόγος και περιβαλλοντολόγος, απόφοιτος της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Στα 35 χρόνια της επαγγελματικής του πορείας έχει εργαστεί σε θέσεις στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, καθώς και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Σύμφωνα με το βιογραφικό του, έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από 400 μελέτες συγκοινωνιακού, πολεοδομικού και περιβαλλοντικού σχεδιασμού.

Αρθρογραφεί τα τελευταία 25 χρόνια στην Athens Voice και στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ, ενώ έχει παρουσιάσει τις προτάσεις του για τις πόλεις και τις μετακινήσεις σε ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές και podcasts.

Από τις Εκδόσεις Επίκεντρο κυκλοφορούν επίσης τα βιβλία του «Ο Έρωτας στα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ» και «Αναζητώντας την κανονικότητα», ενώ έχει γράψει τα «Ανοιχτές Πόλεις» και «Έξυπνοι δρόμοι για μια ανθρώπινη Πόλη».