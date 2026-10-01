Ιωάννινα: Πάνω από 45 τόνοι απορριμμάτων έχουν ανασυρθεί από τη λίμνη Παμβωτίδα

Snapshot Πάνω από 45 τόνοι απορριμμάτων, μεταξύ των οποίων ελαστικά, τηλεοράσεις, ποδήλατα και βλήματα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, έχουν ανασυρθεί από τη λίμνη Παμβωτίδα στα Ιωάννινα.

Η δράση υποβρύχιου καθαρισμού, που ξεκίνησε τον Ιούλιο με πρωτοβουλία του ΟΦΥΠΕΚΑ, συνεχίζεται έως το τέλος του έτους και περιλαμβάνει συστηματική καταγραφή και ανακύκλωση των ανασυρόμενων υλικών.

Βρέθηκαν επίσης πολεμικά ευρήματα, όπως κράνη, όπλα και οβίδες, με τις αρχές να ενημερώνονται για την ασφαλή απομάκρυνση των επικίνδυνων αντικειμένων.

Η δράση στοχεύει στην ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και στην προστασία του οικοσυστήματος της λίμνης, επισημαίνοντας την ανάγκη μεγαλύτερης υπευθυνότητας, ειδικά από τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στη λίμνη.

Η νέα φάση καθαρισμού καλύπτει έκταση περίπου 328.250 τετραγωνικών μέτρων και περιλαμβάνει επιθεωρήσεις κρηπιδωμάτων και ελέγχους των κεντρικών αγωγών που καταλήγουν στη λίμνη. Snapshot powered by AI

Περισσότερους από 45 τόνους σκουπιδιών έχουν ανασύρει δύτες από τη λίμνη Παμβωτίδα στα Ιωάννινα, κατά τη διάρκεια δράσης υποβρύχιου καθαρισμού που βρίσκεται σε εξέλιξη από τον Ιούλιο, με πρωτοβουλία του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ).

Ελαστικά, τηλεοράσεις, ποδήλατα, ογκώδη μεταλλικά αντικείμενα, ακόμη και βλήμα του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου έχουν ανασυρθεί από το βυθό της λίμνης, με τις εργασίες να συνεχίζονται.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, η προϊσταμένη του ΟΦΥΠΕΚΑ, κ. Χιωτέλλη ανέφερε ότι έχουν μείνει «άναυδοι» από τα αντικείμενα που έχουν ανασύρει από τη λίμνη, καθώς εκτός από τα αναμενόμενα πλαστικά και μπουκάλια, έχουν ανασυρθεί μεγάλα αντικείμενα που χρειάζονται γερανό για να ανασυρθούν, όπως ελαστικά αυτοκινήτων και αγροτικών μηχανημάτων, τηλεοράσεις, αναπηρικό αμαξίδιο, ποδήλατα, μεγάλα μεταλλικά αντικείμενα, ενώ από τον βυθό βγήκε ακόμη και ολόκληρη οροφή σκάφους.

Από τα αντικείμενα που έχουν ανασυρθεί οδηγούνται στην ανακύκλωση όσα υλικά είναι κατάλληλα.

Η ίδια επισημαίνει την ανάγκη μεγαλύτερης υπευθυνότητας, ιδιαίτερα από τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στη λίμνη και εξαρτώνται οικονομικά από αυτήν.

Συνεχίζεται ο καθαρισμός

«Η λίμνη δεν είναι ένας κάδος που πετάμε ό,τι δεν μας χρησιμεύει», είναι το μήνυμα της δράσης, με τον ΟΦΥΠΕΚΑ να επιχειρεί παράλληλα να ευαισθητοποιήσει την τοπική κοινωνία.

Οι εργασίες ξεκίνησαν στις αρχές Ιουλίου και, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα συνεχιστούν τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Η επίσημη ανακοίνωση του ΟΦΥΠΕΚΑ αναφέρει επίσης ότι η συστηματική καταγραφή των αντικειμένων που ανασύρονται παρέχει στοιχεία για τις πιέσεις που δέχεται το οικοσύστημα και μπορεί να βοηθήσει στον σχεδιασμό μελλοντικών δράσεων προστασίας.

Η δράση αποτελεί τη δεύτερη φάση του υποβρύχιου καθαρισμού της Παμβώτιδας, μετά την πρώτη παρέμβαση που πραγματοποιήθηκε το 2024. Ο ΟΦΥΠΕΚΑ αναφέρει ότι η νέα φάση αφορά συνολική έκταση περίπου 328.250 τετραγωνικών μέτρων, ενώ παράλληλα πραγματοποιούνται επιθεωρήσεις των κρηπιδωμάτων και έλεγχοι των κεντρικών αγωγών που καταλήγουν στη λίμνη.

Πολεμικό υλικό

Κατά τη διάρκεια των ερευνών έχουν εντοπιστεί κράνη, όπλα και οβίδες, με τον ΟΦΥΠΕΚΑ να έχει κάνει λόγο για ευρήματα που συνδέονται με τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Σε πρόσφατη ανακοίνωσή του ο Οργανισμός ανέφερε την ανεύρεση δύο οβίδων.

Στο τελευταίο περιστατικό εντοπίστηκε βλήμα πυροβολικού μέσα στη λίμνη. Μόλις οι δύτες αντιλήφθηκαν περί τίνος πρόκειται, η ζωντανή σύνδεση διακόπηκε και ζητήθηκε από τους παρευρισκόμενους να απομακρυνθούν για λόγους ασφαλείας.

Οι αρμόδιες αρχές ενημερώθηκαν προκειμένου το εύρημα να παραληφθεί από πυροτεχνουργούς.

Σύμφωνα με την κ. Χιωτέλλη, πρόκειται για το τρίτο περιστατικό εντοπισμού βλήματος κατά την τρέχουσα περίοδο εργασιών. Τα ευρήματα αυτά προσθέτουν μια διαφορετική διάσταση στην επιχείρηση, καθώς ο καθαρισμός του πυθμένα αποκαλύπτει όχι μόνο τη συσσώρευση απορριμμάτων αλλά και αντικείμενα που παρέμεναν για δεκαετίες κάτω από την επιφάνεια της λίμνης.

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