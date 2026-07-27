Καρέ καρέ η επιχείρηση ανάσυρσης οβίδας του Β' Παγκοσμίου Πολέμου από τον βυθό της Παμβώτιδας

Συναγερμός σήμανε αμέσως μόλις το πολεμικό υλικό ήρθε στην επιφάνεια, την ώρα που ένας γερανός ανέσυρε παλιές μεταλλικές βάρκες

Μίλτος Τσεκούρας

Καρέ καρέ η επιχείρηση ανάσυρσης οβίδας του Β' Παγκοσμίου Πολέμου από τον βυθό της Παμβώτιδας
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Δύτες ανέσυραν από τον βυθό της λίμνης Παμβώτιδας ένα βλήμα όλμου της δεκαετίας του 1940 κατά τις εργασίες υποβρύχιου καθαρισμού.
  • Ο χώρος αποκλείστηκε και ενημερώθηκε η Αστυνομία για την ασφαλή διαχείριση του επικίνδυνου πολεμικού υλικού.
  • Η επιχείρηση ανάσυρσης εντάσσεται στο πρόγραμμα καθαρισμού της Παμβώτιδας που προβλέπεται να ολοκληρωθεί το 2027.
  • Ο ΟΦΥΠΕΚΑ εποπτεύει τη δεύτερη φάση του προγράμματος και υπογραμμίζει πως η λίμνη δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως σκουπιδότοπος.
  • Ο ΟΦΥΠΕΚΑ συνεργάζεται με το Υπουργείο Περιβάλλοντος για την προστασία και αποκατάσταση των λιμναίων οικοσυστημάτων στην Ήπειρο.
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Ένα πολεμικό βλήμα της δεκαετίας του 1940 ανέσυραν δύτες από τον βυθό της λίμνης Παμβώτιδας στα Ιωάννινα. Η σημαντική αυτή ανακάλυψη έγινε κατά τη διάρκεια εκτεταμένων εργασιών υποβρύχιου καθαρισμού.

Το συγκεκριμένο πυρομαχικό, που αναγνωρίστηκε ως βλήμα όλμου, παρέμεινε για δεκαετίες βυθισμένο στη λάσπη. Φέρει τα χαρακτηριστικά πτερύγια σταθεροποίησης στην ουρά του, καθώς και έντονα σημάδια διάβρωσης εξαιτίας της μακρόχρονης παραμονής του στο νερό.

Συναγερμός σήμανε αμέσως μόλις το πολεμικό υλικό ήρθε στην επιφάνεια, την ώρα που ένας γερανός ανέσυρε παλιές μεταλλικές βάρκες. Ο χώρος αποκλείστηκε αυτομάτως και ενημερώθηκε η Αστυνομία, ενώ οι εργασίες στο σημείο διακόπηκαν προληπτικά. Πλέον αναμένονται εξειδικευμένοι πυροτεχνουργοί, προκειμένου να αξιολογήσουν την κατάσταση και να παραλάβουν με απόλυτη ασφάλεια το επικίνδυνο εύρημα.

Δείτε την επιχείρηση ανάσυρσης:

Η επιχείρηση αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα καθαρισμού της Παμβώτιδας, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2027. Οι δύτες καλούνται να σαρώσουν μια τεράστια υποβρύχια έκταση 328.250 τετραγωνικών μέτρων, από την περιοχή Μάτσικα έως το Πέραμα, την Αμφιθέα, την Ντραμπάτοβα και τα Σφαγεία.

Με αφορμή τις εντατικές προσπάθειες απορρύπανσης, ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής ΟΦΥΠΕΚΑ, που εποπτεύει τη δεύτερη φάση του προγράμματος, στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Συγκεκριμένα τονίζει πως «Η λίμνη δεν είναι σκουπιδότοπος και ό,τι βυθίζεται δεν χάνεται».

Ο Οργανισμός αποτελεί τον βασικό επιχειρησιακό βραχίονα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών της χώρας. Σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο, υλοποιεί εκτεταμένες παρεμβάσεις για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την αποκατάσταση των λιμναίων οικοσυστημάτων. Οι δράσεις αυτές ενισχύουν την περιβαλλοντική συνείδηση και αποδεικνύουν πως η προστασία των φυσικών πόρων της Ηπείρου απαιτεί διαρκή φροντίδα στο πεδίο.

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