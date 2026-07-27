Δίκη Βαλυράκη: «Δεν έχουμε κάνει τίποτα, είμαστε αθώοι» - Η απολογία του πρώτου κατηγορούμενου

Snapshot Ο πρώτος κατηγορούμενος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη και υποστήριξε ότι ούτε αυτός ούτε ο αδελφός του σχετίζονται με το περιστατικό.

Κατέθεσε ότι την ημέρα του περιστατικού δεν πήγε για ψάρεμα και ότι τα δίχτυα σηκώθηκαν τη Δευτέρα, όχι την Κυριακή.

Ανέφερε ότι η επίσκεψη στο λιμάνι ήταν καθημερινή συνήθεια των ψαράδων και αμφισβήτησε ότι το όχημα στο βιντεοληπτικό υλικό ήταν δικό του.

Ο κατηγορούμενος δήλωσε ότι δεν σκέφτηκαν να εντοπίσουν άλλους οδηγούς για να επιβεβαιώσουν την παρουσία τους στο λιμάνι εκείνη την ημέρα.

Η δίκη διεξήχθη χωρίς την παρουσία της Μίνας Βαλυράκη, που εκπροσωπήθηκε από συνηγόρους. Snapshot powered by AI

Με λυγμούς και επαναλαμβάνοντας ότι ο ίδιος και ο αδελφός του δεν έχουν καμία εμπλοκή στην υπόθεση, απολογήθηκε ο πρώτος κατηγορούμενος στη δίκη για τον θάνατο του πρώην υπουργού Σήφη Βαλυράκη, τον Ιανουάριο του 2021, στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Η συνεδρίαση διεξήχθη χωρίς την παρουσία της Μίνας Βαλυράκη, που εκπροσωπήθηκε από τους συνηγόρους της.

«Επιμένουμε στην αθωότητά μας. Δεν αντέχουμε άλλο. Υποφέρουμε, υποφέρουν και τα παιδιά μας», ανέφερε ο κατηγορούμενος ψαράς, υποστηρίζοντας ότι την ημέρα του περιστατικού δεν βγήκαν για ψάρεμα.

Περιγράφοντας τις κινήσεις του, κατέθεσε ότι το προηγούμενο Σάββατο είχαν επιστρέψει από τριήμερο ταξίδι και είχαν δέσει το σκάφος τους με την πρύμνη. Την Κυριακή, όπως είπε, πήγε στο αλιευτικό καταφύγιο περίπου στις 8 το πρωί, ωστόσο δεν πραγματοποίησε καμία εργασία, καθώς ο καιρός δεν επέτρεπε να ανεβάσουν τα δίχτυα.

«Δεν έκανα τίποτα και γύρισα σπίτι. Τα δίχτυα τα σηκώσαμε τελικά τη Δευτέρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας σε ερώτηση του προέδρου γιατί επισκέφθηκε το λιμάνι, εξήγησε ότι πρόκειται για μια καθημερινή συνήθεια των ψαράδων. «Είναι το χούι. Το σκάφος είναι σαν τρίτο παιδί μου. Εμείς οι ψαράδες κατεβαίνουμε να δούμε τα σκάφη μας», είπε, για να προσθέσει: «Από όλα όσα έχουν ακουστεί εδώ, δεν έχουμε κάνει τίποτα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μας κατηγόρησαν».

Στο επίκεντρο της εξέτασης βρέθηκε και βιντεοληπτικό υλικό που, σύμφωνα με τον εισαγγελέα, καταγράφει όχημα ίδιου τύπου με εκείνο του κατηγορουμένου να κατευθύνεται προς το αλιευτικό καταφύγιο στις 11:14 και να αποχωρεί στις 11:41.

Ο κατηγορούμενος αμφισβήτησε ότι πρόκειται για το δικό του όχημα, σημειώνοντας ότι στην περιοχή κυκλοφορούν και άλλα αυτοκίνητα με ίδιες ζάντες. «Μπορεί να κατέβηκα στη μητέρα μου, μπορεί να το πήρε η σύζυγός μου. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι εγώ εκείνη την ώρα δεν πήγα στο λιμάνι. Είμαστε αθώοι, κύριε εισαγγελέα. Το μυαλό μου είναι θολωμένο», ανέφερε.

Ο Σήφης Βαλυράκης Eurokinissi

Όταν ο εισαγγελέας τον ρώτησε γιατί δεν εντόπισαν τους οδηγούς των άλλων οχημάτων, προκειμένου να καταθέσουν αν βρίσκονταν στο καταφύγιο εκείνη την ημέρα, ο κατηγορούμενος απάντησε μονολεκτικά: «Δεν το σκεφτήκαμε».

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