Ναύαρχος ε.α. στη δίκη Βαλυράκη: «Ο θάνατος είναι από ανθρώπινο χέρι»

Ένας ιδιαίτερα έμπειρος μάρτυρας, με μακρά πορεία στο Λιμενικό Σώμα, κατέθεσε σήμερα στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών, αναλύοντας με τις εξειδικευμένες γνώσεις του όσα γνωρίζει και εκτιμά ότι συνέβησαν και οδήγησαν στον θάνατο του πρώην υπουργού Σήφη Βαλυράκη.

Ο κ. Νικόλαος Σπανός, εν αποστρατεία ναύαρχος του Λιμενικού Σώματος, κλήθηκε να καταθέσει ως τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας Βαλυράκη.

Ο μάρτυρας απέκλεισε το ενδεχόμενο ο Σήφης Βαλυράκης να χτυπήθηκε από προπέλα σκάφους.

Αναφερόμενος στα υδροπτερύγια ως πιθανό φονικό μέσο, ο κ. Σπανός ανέφερε:

«Τα υδροπτερύγια είναι φονικά όπλα όταν έρθουν σε επαφή με άνθρωπο».

«Το σκίσιμο που είδα στον εκλιπόντα είναι από υδροπτερύγιο. Ακόμη και η απλή επαφή κάποιου με υδροπτερύγιο μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό».

Στη συνέχεια, απαντώντας σε ερώτηση της πλευράς υποστήριξης της κατηγορίας, ακολούθησε ο εξής διάλογος:

Συνήγορος οικογένειας Βαλυράκη:

«Ο θάνατος του Σήφη Βαλυράκη οφείλεται σε ατύχημα ή σε εγκληματική ενέργεια;»

Μάρτυρας:

«Είναι από ανθρώπινο χέρι».

Ο μάρτυρας πρόσθεσε ακόμη:

«Τα χτυπήματα στο πρόσωπό του δείχνουν πρόσκρουση σε αντικείμενο και έγιναν πριν πέσει στο νερό. Το υδροπτερύγιο δημιουργεί σκίσιμο, είναι σαν μαχαίρι».

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο ημερολόγιο του αλιευτικού σκάφους των κατηγορουμένων, επισημαίνοντας:

«Το ημερολόγιο του αλιευτικού σκάφους αναφέρει ότι εκείνη την ημέρα δεν βγήκε για αλιεία λόγω κακοκαιρίας. Ωστόσο, οι καιρικές συνθήκες ήταν καλές, ενώ στο ημερολόγιο θα έπρεπε να καταγράφονται ακόμη και στοιχεία όπως η διεύθυνση του ανέμου».

Η δίκη θα συνεχιστεί την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026. Στο βήμα του μάρτυρα αναμένεται να βρεθεί ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που επικοινώνησε με τον Σήφη Βαλυράκη πριν από τον θάνατό του.