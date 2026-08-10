Γαλλία: Δύο αστυνομικοί δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι στην Τουλούζη - Ο δράστης φώναζε «Αλλάχ Ακμπάρ»

Snapshot Δύο δημοτικ αστυνομικοί στην Τουλούζη δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι από έναν ύποπτο κατά την προσπάθειά τους να τον ελέγξουν.

Ο δράστης πλησίασε τους αστυνομικούς με όχημα και χρησιμοποίησε ένα μαχαίρι στρειδιών για την επίθεση.

Οι αστυνομικοί βγήκαν από το όχημα για να τον υποτάξουν, αλλά δέχθηκαν μαχαιριές και στη συνέχεια συνέλαβαν τον δράστη.

Ο φερόμενος ως δράστης φώναξε «Αλλάχ Ακμπάρ» κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Snapshot powered by AI

Επίθεση με μαχαίρι δέχθηκαν δύο δημοτικοί αστυνομικοί, ένας άνδρας και μία γυανίκα, στην προσπάθειά τους να υποτάξουν έναν ύποπτο σε περιοχή της Τουλούζης.

Οι αστυνομικοί περιπολούσαν όταν ένας οδηγός τους πλησίασε με το όχημα, κάνοντας χειρονομίες.

Στη συνέχεια, ο άνδρας προσπάθησε να φτάσει σε έναν από τους αστυνομικούς με ένα «είδος μαχαιριού στρειδιών», σύμφωνα με τον αναπληρωτή ασφαλείας της Τουλούζης, Emilion Esnault.

Οι αστυνομικοί βγήκαν από το όχημα για να προσπαθήσουν να τον ελέγξουν. Κατά τη διάρκεια της παρέμβασης, δύο αστυνομικοί μαχαιρώθηκαν. Στη συνέχεια συνελήφθη ο φερόμενος ως δράστης.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η αστυνομία, ο φερόμενος ως δράστης φώναξε επίσης «Αλλάχ Ακμπάρ» την ώρα της επίθεσης.