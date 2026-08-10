Στο «κόκκινο» ο πλανήτης: Θερμοκρασίες - ρεκόρ στους ωκεανούς τον Ιούλιο του 2026

Οι ωκεανοί κατέγραψαν τις υψηλότερες θερμοκρασίες Ιουλίου στα χρονικά, την ώρα που καύσωνες, ξηρασία και πυρκαγιές δοκιμάζουν την Ευρώπη - Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι τα ακραία φαινόμενα γίνονται η «νέα κανονικότητα»

Ανθή Κουρεντζή

Στο «κόκκινο» ο πλανήτης: Θερμοκρασίες - ρεκόρ στους ωκεανούς τον Ιούλιο του 2026
ΚΟΣΜΟΣ
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Οι ωκεανοί του πλανήτη κατέγραψαν τον θερμότερο Ιούλιο που έχει μετρηθεί ποτέ, με τις υπό διαμόρφωση συνθήκες Ελ Νίνιο στον Ειρηνικό να συμβάλλουν εν μέρει στην άνοδο της θερμοκρασίας, σύμφωνα με την υπηρεσία παρακολούθησης του κλίματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η μέση θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας (SST) εκτός των πολικών περιοχών του πλανήτη —μεταξύ 60 μοιρών βόρειου και 60 μοιρών νότιου γεωγραφικού πλάτους— έφτασε τον περασμένο μήνα τους 20,96 βαθμούς Κελσίου, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 20,89 βαθμών, που είχε καταγραφεί το 2023.

Ο περασμένος μήνας ήταν παράλληλα ο δεύτερος θερμότερος Ιούλιος που έχει καταγραφεί ποτέ παγκοσμίως, ισοφαρίζοντας προηγούμενη επίδοση, με τη μέση θερμοκρασία να βρίσκεται κατά 1,47 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα εκτιμώμενα προβιομηχανικά επίπεδα, σύμφωνα με την Υπηρεσία Κλιματικής Αλλαγής Copernicus.

Την ίδια ώρα, η Δυτική Ευρώπη βίωσε τον θερμότερο Ιούνιο και Ιούλιο που έχουν καταγραφεί ποτέ, με τις παρατεταμένες συνθήκες ζέστης και ξηρασίας να τροφοδοτούν ακραίες δασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη την περιοχή.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι αρχές και οι πολίτες προετοιμάζονται για το πέμπτο κύμα καύσωνα της χρονιάς μέσα στην εβδομάδα, ενώ η επίμονη ξηρασία ασκεί ακόμη μεγαλύτερη πίεση στα αποθέματα νερού και ενδέχεται να οδηγήσει στην επίσημη κήρυξη περισσότερων περιοχών σε κατάσταση ξηρασίας.

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Σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι θερμοκρασίες της επιφάνειας της θάλασσας έφτασαν τον Ιούλιο σε επίπεδα-ρεκόρ κατά μήκος των ακτών του Ατλαντικού και στη δυτική Μεσόγειο, συμβάλλοντας στην εκδήλωση εκτεταμένων και ιδιαίτερα έντονων θαλάσσιων καυσώνων.

Εξαιρετικά υψηλές παρέμειναν οι θερμοκρασίες και σε μεγάλο μέρος του τροπικού Ειρηνικού, όπου οι συνθήκες Ελ Νίνιο βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης και, σύμφωνα με τις προβλέψεις, αναμένεται να ενισχυθούν τους επόμενους μήνες.

Το Ελ Νίνιο είναι ένα φυσικό κλιματικό φαινόμενο του Ειρηνικού Ωκεανού, το οποίο, όταν συνδυάζεται με την ανθρωπογενή υπερθέρμανση του πλανήτη, μπορεί να οδηγήσει σε απότομες αυξήσεις της θερμοκρασίας και σε εντονότερα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Οι ωκεανοί διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη ρύθμιση του παγκόσμιου κλίματος, καθώς απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος της πλεονάζουσας θερμότητας που προκαλείται από τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, ενώ παράγουν περίπου το μισό οξυγόνο της Γης.

Μία από τις σημαντικότερες συνέπειες της θέρμανσης των ωκεανών είναι η άνοδος της στάθμης της θάλασσας. Καθώς το θαλασσινό νερό θερμαίνεται, διαστέλλεται, με τη λεγόμενη θερμική διαστολή να ευθύνεται για περίπου το ένα τρίτο της ανόδου της στάθμης της θάλασσας που έχουν καταγράψει μέχρι σήμερα οι επιστήμονες. Η εξέλιξη αυτή απειλεί ιδιαίτερα τις χαμηλού υψομέτρου παράκτιες περιοχές και τα νησιωτικά κράτη.

Παράλληλα, οι θερμότερες θάλασσες οδηγούν σε μεγαλύτερης διάρκειας και εντονότερους θαλάσσιους καύσωνες, οι οποίοι έχουν προκαλέσει μαζική λεύκανση κοραλλιογενών υφάλων και σοβαρές απώλειες σε δάση φυκιών και αλιευτικά αποθέματα.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες στην επιφάνεια των ωκεανών αυξάνουν επίσης την εξάτμιση θερμότητας και υγρασίας προς την ατμόσφαιρα. Αυτό μπορεί να ενισχύσει τις τροπικές καταιγίδες, καθιστώντας τες ισχυρότερες και αυξάνοντας ταυτόχρονα τις ποσότητες βροχής που μεταφέρουν.

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«Η κλιματική αλλαγή εντείνει τα ακραία κύματα ζέστης»

Η Δυτική Ευρώπη βιώνει μια εξαιρετικά παρατεταμένη περίοδο ακραίας ζέστης, με θερμοκρασίες-ρεκόρ τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, ενώ ορισμένες περιοχές έχουν ήδη βρεθεί αντιμέτωπες με το τρίτο ή ακόμη και το τέταρτο κύμα καύσωνα από τον Μάιο.

Η μέση θερμοκρασία στη Δυτική Ευρώπη κατά το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου διαμορφώθηκε στους 21,62 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή 2,79 βαθμούς πάνω από τον μέσο όρο, καταγράφοντας την υψηλότερη τιμή που έχει σημειωθεί ποτέ για τη συγκεκριμένη περίοδο.

«Ο Ιούλιος του 2026 ήταν ο τρίτος συνεχόμενος μήνας εξαιρετικά υψηλών θερμοκρασιών στη Δυτική Ευρώπη», δήλωσε η Samantha Burgess, επικεφαλής στρατηγικής για το κλίμα στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προγνώσεων.

Όπως εξήγησε, τα επίμονα συστήματα υψηλών πιέσεων εγκλώβισαν τη θερμότητα πάνω από την περιοχή, ενώ τα ξηρά εδάφη περιόρισαν ακόμη περισσότερο τη φυσική δυνατότητα του περιβάλλοντος να προσφέρει δροσισμό.

«Πρόκειται για ένα σαφές παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η κλιματική αλλαγή εντείνει τα ακραία φαινόμενα ζέστης, με τη θερμότητα και την ξηρασία να ενισχύουν ολοένα και περισσότερο η μία την άλλη», πρόσθεσε.

Η Γαλλία, η Ισπανία, τμήματα της Γερμανίας και το Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψαν εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα βροχοπτώσεων και/or υγρασίας του εδάφους, ενώ σε μεγάλο μέρος της Δυτικής Ευρώπης η υγρασία του εδάφους ήταν αισθητά χαμηλότερη ακόμη και σε σύγκριση με το 2022, όταν η περιοχή είχε πληγεί από σοβαρή ξηρασία.

Παράλληλα, η στάθμη πολλών ποταμών κινήθηκε πολύ χαμηλότερα από τα φυσιολογικά επίπεδα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Μεταξύ των ποταμών που επηρεάστηκαν περισσότερο βρίσκονται ο Σηκουάνας, ο Ρήνος και ο Δούναβης.

Οι χαμηλές ροές των ποταμών αυξάνουν την πίεση στα αποθέματα νερού και στην άρδευση, επιβαρύνουν τα υδάτινα οικοσυστήματα και δημιουργούν προβλήματα στις ποτάμιες μεταφορές και στην παραγωγή ενέργειας.

Οι παρατεταμένες συνθήκες ζέστης και ξηρασίας δημιούργησαν ιδιαίτερα ευνοϊκό περιβάλλον για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, με μεγάλες φωτιές να μαίνονται τον περασμένο μήνα σε πολλές περιοχές της Δυτικής Ευρώπης και την πυρική δραστηριότητα να χαρακτηρίζεται «εξαιρετική» τόσο ως προς τις εκτάσεις που κάηκαν όσο και ως προς τον καπνό και τις εκπομπές που παρήχθησαν.

«Η κλιματική αλλαγή δημιουργεί ολοένα και συχνότερα τις θερμές και ξηρές συνθήκες που ευνοούν μεγάλες και υψηλής έντασης δασικές πυρκαγιές στη Νότια Ευρώπη, ενώ παράλληλα επεκτείνει την αντιπυρική περίοδο προς τον Βορρά», δήλωσε ο Laurence Rouil, διευθυντής της Υπηρεσίας Παρακολούθησης της Ατμόσφαιρας Copernicus.

Όπως εξήγησε, όσο μεγαλύτερη είναι μια πυρκαγιά τόσο περισσότερος καπνός παράγεται, ενώ τα σωματίδια διοχετεύονται σε μεγαλύτερα ύψη στην ατμόσφαιρα, γεγονός που τους επιτρέπει να μεταφέρονται σε πολύ μεγαλύτερες αποστάσεις.

Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και χώρες που αντιμετωπίζουν σχετικά λίγες δασικές πυρκαγιές ενδέχεται στο μέλλον να επηρεάζονται όλο και περισσότερο από καπνό που μεταφέρεται εκατοντάδες ή και χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την εστία των πυρκαγιών.

Η ξηρασία πιέζει τα αποθέματα νερού στη Βρετανία

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, την ίδια ώρα, η παρατεταμένη ανομβρία ασκεί ακόμη μεγαλύτερη πίεση στα ήδη περιορισμένα αποθέματα νερού.

Η Αγγλία και η Ουαλία κατέγραψαν τον ξηρότερο Ιούλιο από τότε που άρχισαν οι μετρήσεις, πριν από 190 χρόνια, σύμφωνα με τη βρετανική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ενώ μεγάλες περιοχές της Αγγλίας και ολόκληρη η Ουαλία έχουν ήδη κηρυχθεί επισήμως σε κατάσταση ξηρασίας.

Η Υπηρεσία Περιβάλλοντος έχει προειδοποιήσει ότι, εάν οι ξηρές συνθήκες συνεχιστούν, ακόμη περισσότερες περιοχές της Αγγλίας ενδέχεται να ενταχθούν σε καθεστώς ξηρασίας.

Καιρικά φαινόμενα που μέχρι πριν από λίγα χρόνια θεωρούνταν ακραία μετατρέπονται πλέον στη «νέα κανονικότητα», σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Met Office για το κλίμα του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η πιο πρόσφατη αξιολόγηση δείχνει ότι η θερμοκρασία της θερμότερης ημέρας του έτους στη νότια Αγγλία είναι σήμερα κατά 4,5 βαθμούς Κελσίου υψηλότερη σε σχέση με την περίοδο 1961-1990.

«Αυτή τη στιγμή ζούμε σε μια περίοδο ιστορικών και πρωτοφανών αλλαγών», δήλωσε ο Mike Kendon, επιστήμονας κλιματικών πληροφοριών της Met Office, προσθέτοντας ότι «τα στοιχεία δείχνουν πως το κλίμα του 20ού αιώνα αποτελεί πλέον παρελθόν».

Το Ελ Νίνιο μπορεί να ανεβάσει ακόμη περισσότερο τη θερμοκρασία

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι το Ελ Νίνιο ενδέχεται να ωθήσει προσωρινά ακόμη υψηλότερα τις παγκόσμιες θερμοκρασίες.

Οι επιπτώσεις του φυσικού αυτού κλιματικού φαινομένου εκδηλώνονται, ωστόσο, πάνω σε ένα ήδη θερμότερο υπόβαθρο, το οποίο έχει δημιουργηθεί από την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή και κυρίως από την καύση ορυκτών καυσίμων.

Η μέση θερμοκρασία του πλανήτη είναι σήμερα περίπου 1,4 βαθμούς Κελσίου υψηλότερη σε σύγκριση με τα επίπεδα στα τέλη του 19ου αιώνα, υπογραμμίζοντας το μέγεθος της αλλαγής που έχει ήδη συντελεστεί στο παγκόσμιο κλιματικό σύστημα.

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