Σαμαριά: Ο απινιδωτής έστειλε σήμα και ξεκίνησε η επιχείρηση διάσωσης

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής στο φαράγγι της Σαμαριάς, όταν ένας τουρίστας υπέστη σοβαρό καρδιακό επεισόδιο κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας του.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 14:40, περίπου ένα χιλιόμετρο πριν από τη θέση «Χριστός». Ο άνδρας περπατούσε μαζί με τη σύζυγό του όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία και κατέρρευσε.

Καθοριστικό ρόλο στην κινητοποίηση φαίνεται πως έπαιξε ο εμφυτευμένος απινιδωτής που έφερε. Η συσκευή έστειλε αυτόματα ειδοποίηση στον γιο του, ο οποίος ενημέρωσε άμεσα τους υπευθύνους του φαραγγιού.

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