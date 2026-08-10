Σαμαριά: Ο απινιδωτής έστειλε σήμα και ξεκίνησε η επιχείρηση διάσωσης
Η παρουσία και η λειτουργία εμφυτευόμενου απινιδωτή στο φαράγγι της Σαμαριάς, έσωσε τη ζωή ενός τουρίστα.
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Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής στο φαράγγι της Σαμαριάς, όταν ένας τουρίστας υπέστη σοβαρό καρδιακό επεισόδιο κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας του.
Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 14:40, περίπου ένα χιλιόμετρο πριν από τη θέση «Χριστός». Ο άνδρας περπατούσε μαζί με τη σύζυγό του όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία και κατέρρευσε.
Καθοριστικό ρόλο στην κινητοποίηση φαίνεται πως έπαιξε ο εμφυτευμένος απινιδωτής που έφερε. Η συσκευή έστειλε αυτόματα ειδοποίηση στον γιο του, ο οποίος ενημέρωσε άμεσα τους υπευθύνους του φαραγγιού.
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