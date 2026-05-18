Δίκη Βαλυράκη: Από χτυπήματα ο θάνατος του πρώην υπουργού, κατέθεσε ο ιατροδικαστής Καλόγριας

Με την κατάθεση ιατροδικαστή συνεχίστηκε η δίκη για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη.

Στο βήμα του μάρτυρα βρέθηκε για τετάρτη φορά ο γνωστός ιατροδικαστής Νίκος Καλόγριας, ο οποίος δέχθηκε πλήθος ερωτημάτων από τους παράγοντες της δίκης.

Ο ιατροδικαστής, στην κατάθεσή του, επέμεινε ότι ο θάνατος του πρώην υπουργού προήλθε από τα χτυπήματα που εντοπίστηκαν στη σορό του, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν μπορεί να προσδιορίσει ποιο ακριβώς όργανο προκάλεσε τα τραύματα, ούτε και για πόση ώρα παρέμεινε η σορός στο νερό.

Ο μάρτυρας επεσήμανε ακόμη ότι κανείς δεν κάλεσε την ιατροδικαστική υπηρεσία προκειμένου να πραγματοποιήσουν αυτοψία στον χώρο της τραγωδίας. Απαντώντας σε ερωτήσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου, ανέφερε ότι ενημερώθηκαν το μεσημέρι της επόμενης ημέρας και πως ουδείς επικοινώνησε μαζί τους ώστε να μεταβούν στο σημείο για αυτοψία.

Η πλευρά υποστήριξης της κατηγορίας επισήμανε, για ακόμη μία φορά, ότι τα στοιχεία της υπόθεσης είναι ελλιπή, καθώς από τις λιμενικές αρχές δεν πραγματοποιήθηκε η έρευνα όπως θα έπρεπε κατά τις πρώτες ώρες μετά το συμβάν, γεγονός για το οποίο στελέχη του Λιμενικού Σώματος ελέγχονται.

Διαβάστε επίσης