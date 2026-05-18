Η Μπάρμπρα Στρέιζαντ δεν θα πάει στις Κάννες για να παραλάβει τον τιμητικό Χρυσό Φοίνικα - Τι συνέβη

Snapshot Το τιμητικό αφιέρωμα και η βράβευσή της με τον τιμητικό Χρυσό Φοίνικα θα πραγματοποιηθούν κανονικά.

Η σταρ ακολουθεί τις οδηγίες των γιατρών για την αποκατάστασή της και εκφράζει λύπη για την απουσία της.

Η Στρέιζαντ ευχαρίστησε τους κινηματογραφιστές και το φεστιβάλ για την υποστήριξη στην τέχνη του κινηματογράφου. Snapshot powered by AI

Την απουσία της από την τελετή λήξης του 79ου Φεστιβάλ Καννών ανακοίνωσε η Μπάρμπρα Στρέιζαντ, έκανε γνωστό ότι δεν θα μπορέσει να ταξιδέψει στη Γαλλία προκειμένου να παραλάβει τον τιμητικό Χρυσό Φοίνικα λόγω τραυματισμού στο γόνατο.

Η θρυλική σταρ επρόκειτο να τιμηθεί στο πλαίσιο της φετινής διοργάνωσης για τον κινηματογράφο, ωστόσο, όπως ανακοινώθηκε, δεν θα δώσει το «παρών» στην τελετή λήξης εξαιτίας τραυματισμού στο γόνατο. Παρά την απουσία της, οι διοργανωτές του φεστιβάλ Καννών ξεκαθάρισαν ότι το τιμητικό αφιέρωμα προς το πρόσωπο της Μπάρμπρα Στρέιζαντ θα πραγματοποιηθεί κανονικά.

Το «Αστείο Κορίτσι» με την υπέροχη φωνή εξήγησε ότι ακολουθεί τις οδηγίες των γιατρών της όσο συνεχίζεται η αποκατάστασή της, εκφράζοντας παράλληλα τη λύπη της που δεν θα μπορέσει να βρεθεί στις Κάννες.

Barbra Streisand will no longer be attending the Cannes Film Festival to receive the Honorary Palme d’or after suffering from a knee injury. https://t.co/GKh1DWQkdy — The Hollywood Reporter (@THR) May 18, 2026

Όπως ανέφερε: «Μετά από συμβουλή των γιατρών μου, καθώς συνεχίζω να αναρρώνω από έναν τραυματισμό στο γόνατο, λυπάμαι βαθύτατα που δεν θα μπορέσω να παρευρεθώ στο Φεστιβάλ των Καννών φέτος. Ωστόσο, αποτελεί βαθύτατη τιμή για εμένα η βράβευσή μου με τον τιμητικό Χρυσό Φοίνικα και ανυπομονούσα να γιορτάσω τις εξαιρετικές ταινίες της 79ης διοργάνωσης. Επίσης, προσδοκούσα με μεγάλη χαρά να περάσω χρόνο με συναδέλφους που θαυμάζω ιδιαίτερα και φυσικά, να βρεθώ στη Γαλλία, έναν τόπο που πάντα αγαπούσα».

Στη συνέχεια, η σταρ έστειλε το δικό της μήνυμα στους δημιουργούς που συμμετέχουν στη φετινή διοργάνωση ευχαριστώντας όσους στηρίζουν την τέχνη του κινηματογράφου.

Συγκεκριμένα δήλωσε: «Παρ’όλο που λυπάμαι που δεν μπορώ να βρίσκομαι εκεί θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια σε όλους τους κινηματογραφιστές από όλο τον κόσμο, των οποίων το εξαιρετικό ταλέντο και το δημιουργικό όραμα τιμώνται φέτος. Τα ειλικρινή μου ευχαριστήρια στο Φεστιβάλ, καθώς και σε όλους όσοι συνεχίζουν να στηρίζουν και να προωθούν την τέχνη του κινηματογράφου».