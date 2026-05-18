Η Μπάρμπρα Στρέιζαντ δεν θα πάει στις Κάννες για να παραλάβει τον τιμητικό Χρυσό Φοίνικα - Τι συνέβη

Η Μπάρμπρα Στρέιζαντ δεν θα παραβρεθεί στην τελετή λήξης του 79ου Φεστιβάλ Καννών λόγω τραυματισμού στο γόνατο

Η Μπάρμπρα Στρέιζαντ δεν θα πάει στις Κάννες για να παραλάβει τον τιμητικό Χρυσό Φοίνικα - Τι συνέβη
Invision
LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το τιμητικό αφιέρωμα και η βράβευσή της με τον τιμητικό Χρυσό Φοίνικα θα πραγματοποιηθούν κανονικά.
  • Η σταρ ακολουθεί τις οδηγίες των γιατρών για την αποκατάστασή της και εκφράζει λύπη για την απουσία της.
  • Η Στρέιζαντ ευχαρίστησε τους κινηματογραφιστές και το φεστιβάλ για την υποστήριξη στην τέχνη του κινηματογράφου.
Snapshot powered by AI

Την απουσία της από την τελετή λήξης του 79ου Φεστιβάλ Καννών ανακοίνωσε η Μπάρμπρα Στρέιζαντ, έκανε γνωστό ότι δεν θα μπορέσει να ταξιδέψει στη Γαλλία προκειμένου να παραλάβει τον τιμητικό Χρυσό Φοίνικα λόγω τραυματισμού στο γόνατο.

Η θρυλική σταρ επρόκειτο να τιμηθεί στο πλαίσιο της φετινής διοργάνωσης για τον κινηματογράφο, ωστόσο, όπως ανακοινώθηκε, δεν θα δώσει το «παρών» στην τελετή λήξης εξαιτίας τραυματισμού στο γόνατο. Παρά την απουσία της, οι διοργανωτές του φεστιβάλ Καννών ξεκαθάρισαν ότι το τιμητικό αφιέρωμα προς το πρόσωπο της Μπάρμπρα Στρέιζαντ θα πραγματοποιηθεί κανονικά.

Το «Αστείο Κορίτσι» με την υπέροχη φωνή εξήγησε ότι ακολουθεί τις οδηγίες των γιατρών της όσο συνεχίζεται η αποκατάστασή της, εκφράζοντας παράλληλα τη λύπη της που δεν θα μπορέσει να βρεθεί στις Κάννες.

Όπως ανέφερε: «Μετά από συμβουλή των γιατρών μου, καθώς συνεχίζω να αναρρώνω από έναν τραυματισμό στο γόνατο, λυπάμαι βαθύτατα που δεν θα μπορέσω να παρευρεθώ στο Φεστιβάλ των Καννών φέτος. Ωστόσο, αποτελεί βαθύτατη τιμή για εμένα η βράβευσή μου με τον τιμητικό Χρυσό Φοίνικα και ανυπομονούσα να γιορτάσω τις εξαιρετικές ταινίες της 79ης διοργάνωσης. Επίσης, προσδοκούσα με μεγάλη χαρά να περάσω χρόνο με συναδέλφους που θαυμάζω ιδιαίτερα και φυσικά, να βρεθώ στη Γαλλία, έναν τόπο που πάντα αγαπούσα».

Στη συνέχεια, η σταρ έστειλε το δικό της μήνυμα στους δημιουργούς που συμμετέχουν στη φετινή διοργάνωση ευχαριστώντας όσους στηρίζουν την τέχνη του κινηματογράφου.

Συγκεκριμένα δήλωσε: «Παρ’όλο που λυπάμαι που δεν μπορώ να βρίσκομαι εκεί θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια σε όλους τους κινηματογραφιστές από όλο τον κόσμο, των οποίων το εξαιρετικό ταλέντο και το δημιουργικό όραμα τιμώνται φέτος. Τα ειλικρινή μου ευχαριστήρια στο Φεστιβάλ, καθώς και σε όλους όσοι συνεχίζουν να στηρίζουν και να προωθούν την τέχνη του κινηματογράφου».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:21LIFESTYLE

Μπέλα Μέρφι: Ποια είναι η πανέμορφη 24χρονη κόρη του Έντι Μέρφι - Η συμβουλή του μπαμπά της που ακολουθεί πάντα

17:19ΕΛΛΑΔΑ

Κάλυμνος: Ψαράς βρέθηκε νεκρός να επιπλέει στη θάλασσα - Έφερε τραύματα από μαχαίρι

17:13ΚΟΣΜΟΣ

Στάρμερ: «Η θητεία μου ως ηγέτης δεν έχει τελειώσει - Δεν πρόκειται να αποχωρήσω»

17:07ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Ανθρωποκυνηγητό και για δεύτερο ύποπτο μετά την καταγγελία βιασμού δύο έφηβων κοριτσιών

17:06ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη Βαλυράκη: Από χτυπήματα ο θάνατος του πρώην υπουργού, κατέθεσε ο ιατροδικαστής Καλόγριας

16:56ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Λίνα Νικολακοπούλου: «Ο Σταύρος Ξαρχάκος με ενέπνευσε να θέλω να γράφω τραγούδια»

16:55ΑΠΟΨΕΙΣ

Πάμε στοίχημα στην Eurovision; Η «Οδύσσεια ενός ξεριζωμένου», ο Ακύλας και ο Βασιλάκης Καΐλας

16:50ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Απέσυρε την αγωγή του ύψους 10 δισ. κατά της αμερικανικής εφορίας

16:48ΕΛΛΑΔΑ

Πατήσια: Η ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ για το εργατικό δυστύχημα - Συνεχίζονται οι έρευνες

16:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Handelsblatt: Αρχιτέκτονας πολυάριθμων μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα ο Κωστής Χατζηδάκης

16:29ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νεαροί έβρεξαν με νεροπίστολα, έδειραν και βιντεοσκόπησαν 22χρονο

16:29ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για καλοκαίρι - Αναλυτικές ημερομηνίες ανά βαθμίδα

16:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βροχερό το σκηνικό τη νέα εβδομάδα - Πού αναμένονται έντονα φαινόμενα τα επόμενα 24ωρα

16:18ΚΟΣΜΟΣ

Όργιο φημών για «διαζύγιο» Ζελένσκι - Διαψεύδουν οι Ουκρανοί ότι η Ολένα ελέγχεται για διαφθορά

16:11ΚΟΣΜΟΣ

Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Τα αποθέματα πετρελαίου μειώνονται «πολύ γρήγορα»

15:57LIFESTYLE

Η Μπάρμπρα Στρέιζαντ δεν θα πάει στις Κάννες για να παραλάβει τον τιμητικό Χρυσό Φοίνικα - Τι συνέβη

15:55ΕΛΛΑΔΑ

Αμαλιάδα: Οδηγός έχασε τον έλεγχο του ΙΧ του και προσέκρουσε σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα

15:55ΕΛΛΑΔΑ

Δήμος Αθηναίων: Ξεκινούν τα καλοκαιρινά camps - Πού θα κάντε την αίτηση, ποια τα δικαιολογητικά

15:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για Τουρκία: «Μονομερείς ενέργειες δεν έχουν διεθνή εφαρμογή»

15:50LIFESTYLE

Eurovision 2026: Αυτός είναι ο λόγος που ο Akylas ακύρωσε την προγραμματισμένη εμφάνιση του στην ΕΡΤ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:07ΚΟΣΜΟΣ

Δραματικό τέλος στην υπόθεση της εξαφάνισης του μικρού Μπεν στην Κω - Η δήλωση της μητέρα του

09:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται τριήμερο με χαλάζι και καταιγίδες - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

11:27ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια: Tι δείχνουν για το φετινό καλοκαίρι - Ο πιο δύσκολος μήνας

11:54ΚΑΙΡΟΣ

El Niño: Επιβεβαίωση από την NOAA/CPC - Θα είναι το χειρότερο των τελευταίων 30 ετών

11:40ΚΟΣΜΟΣ

Όλα στα σκουπίδια - Οι Αμερικανοί πέταξαν τα δώρα των Κινέζων πριν μπουν στο Air Force One

14:03ΕΛΛΑΔΑ

Φρικτό βίντεο από το τροχαίο στην Αφάντου της Ρόδου που σκοτώθηκαν μητέρα και κόρη - Η BMW που τις εμβόλισε κινούνταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα - ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε σταματούν να ισχύουν οι παλιές- Τι θα συμβεί αν δεν βγάλετε μέχρι το καλοκαίρι

10:29LIFESTYLE

Eurovision: Οσμή σκανδάλου - Η EBU ρώτησε το μεσημέρι του τελικού τη Βουλγαρία αν μπορεί να κάνει τη διοργάνωση

15:11LIFESTYLE

Ατύχημα στο Survivor: Φωτογραφία αμέσως μετά τον τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου

15:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτοί είναι οι δράστες της απόπειρας ένοπλης ληστείας με πυροβολισμούς στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας

12:16ΕΛΛΑΔΑ

Ντοκουμέντο: Αυτή είναι η φωτογραφία που αποδεικνύει ότι ο μικρός Μπεν πέθανε στην Κω

14:30ΕΛΛΑΔΑ

Πατήσια: Νεκρός υπάλληλος από έκρηξη σε υποσταθμό του ΔΕΔΔΗΕ

15:44ΚΟΣΜΟΣ

Μητέρα 24 ετών αποκαλύπτει τον εφιάλτη με το μεγάλο στήθος της και τις 5 απορρίψεις για επέμβαση

16:18ΚΟΣΜΟΣ

Όργιο φημών για «διαζύγιο» Ζελένσκι - Διαψεύδουν οι Ουκρανοί ότι η Ολένα ελέγχεται για διαφθορά

12:44ΚΟΣΜΟΣ

Επιστροφή από τους νεκρούς: «Δολοφονημένη» φοιτήτρια επανήλθε στη ζωή 31 χρόνια αργότερα

13:52ΕΛΛΑΔΑ

Χάος στον Κηφισό από ακινητοποιημένο λεωφορείο - Πού υπάρχουν προβλήματα

23:26ΕΛΛΑΔΑ

Καρχαρίες: Οι επιθέσεις στις ελληνικές θάλασσες, τα είδη που καταγράφονται και ποιος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός τους

06:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα τα νέα στοιχεία για το super El Niño - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα το καλοκαίρι

13:50ΚΟΣΜΟΣ

Μαλδίβες: Βρέθηκαν οι σοροί 4 αγνοούμενων δυτών από την Ιταλία

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινός αναλυτής για τουρκικό νόμο για Αιγαίο - Μεσόγειο: Απάντηση με αντι-περίμετρο, να πληρώσει το τίμημα, τα πλοία δεν επιπλέουν πάντα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ