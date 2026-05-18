Θεσσαλονίκη: Νεαροί έβρεξαν με νεροπίστολα, έδειραν και βιντεοσκόπησαν 22χρονο

Στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, έξι νεαρά άτομα συνελήφθησαν μετά από επίθεση σε 22χρονο, σύμφωνα με καταγγελία που οδήγησε τις αρχές να παρέμβουν άμεσα. Το περιστατικό βίας, που περιλαμβάνει σωματική βλάβη και εξύβριση, έχει προκαλέσει ανησυχία στην τοπική κοινωνία και βρίσκεται υπό διερεύνηση από την αστυνομία.

Σύμφωνα με το Mega, το βράδυ της Τετάρτης, στον Εύοσμο, έξι νεαρά άτομα ηλικίας 16 έως 19 ετών, τρεις Έλληνες και τρεις Αλβανοί, συνελήφθησαν έπειτα από καταγγελία 22χρονου που δέχθηκε επίθεση. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ομάδα αρχικά εκτόξευσε νερό στον νεαρό χρησιμοποιώντας νεροπίστολα, καταγράφοντας το συμβάν με κινητά τηλέφωνα. Ακολούθησε λεκτική επίθεση και τελικά σωματική βία.

Η αστυνομία έχει αναλάβει την έρευνα για τα ακριβή αίτια του επεισοδίου, εξετάζοντας όλα τα πιθανά σενάρια πίσω από τη βίαιη συμπεριφορά. Τα στοιχεία που έχουν συλλεγεί μέχρι στιγμής περιλαμβάνουν και βίντεο από το περιστατικό, τα οποία αποτελούν κρίσιμο υλικό για την υπόθεση.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των έξι συλληφθέντων αφορά παραβίαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, καθώς φαίνεται ότι κατέγραψαν και δημοσιοποίησαν το επεισόδιο χωρίς την άδεια του θύματος. Επιπλέον, τους αποδίδονται κατηγορίες για εξύβριση και πρόκληση απλής σωματικής βλάβης.