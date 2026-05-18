Βρετανία: Ανθρωποκυνηγητό και για δεύτερο ύποπτο μετά την καταγγελία βιασμού δύο έφηβων κοριτσιών

Οι αρχές αναγνωρίζουν τη σοβαρότητα και την οδύνη των περιστατικών για τα θύματα και την τοπική κοινότητα.

Η αστυνομία στο Great Yarmouth της Βρετανίας αναζητά δεύτερο ύποπτο μετά τις καταγγελίες για τον βιασμό δύο έφηβων κοριτσιών στην παραθαλάσσια περιοχή του Norfolk.

Οι αστυνομικοί κλήθηκαν στη South Beach Parade στις 00.37 το πρωί του Σαββάτου, έπειτα από αναφορές ότι δύο κορίτσια είχαν πέσει θύματα βιασμού.

Ένας άνδρας ηλικίας γύρω στα 30 συνελήφθη την Κυριακή στο Northamptonshire, ως ύποπτος για βιασμό, και οδηγήθηκε στο King's Lynn Police Investigation Centre για ανάκριση, όπου παραμένει κρατούμενος.

Παράλληλα, οι αρχές επιχειρούν να ταυτοποιήσουν και να εντοπίσουν δεύτερο ύποπτο, ο οποίος περιγράφεται ως λευκός άνδρας, με κοντά σκούρα μαλλιά και σκούρα τριχοφυΐα στο πρόσωπο, ηλικίας περίπου 30 με 40 ετών. Την ώρα των ερευνών φορούσε μπλε τζιν και σκούρο πράσινο μπουφάν με λευκή ρίγα και στα δύο μανίκια.

Ο ανώτερος επιθεωρητής Nick Paling, διοικητής της περιοχής Great Yarmouth, δήλωσε: «Αναγνωρίζουμε πόσο σοκαριστικά και οδυνηρά είναι αυτά τα περιστατικά για τα θύματα, τις οικογένειές τους και την ευρύτερη κοινότητα. Ειδικοί αξιωματικοί έχουν αναπτυχθεί για να στηρίξουν και τα δύο κορίτσια, καθώς προχωρούμε με αυτή την έρευνα».

