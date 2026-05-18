Ανδρουλάκης: Οι 8 προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος - Βάζουμε τέλος στην ασυδοσία των funds

Οι προτάσεις περιλαμβάνουν επίσης δίκαιη αντιμετώπιση δανείων σε ελβετικό φράγκο, υποχρεωτική συμμετοχή πιστωτών στον εξωδικαστικό μηχανισμό και κίνητρα για συνεπείς δανειολήπτες.

Τις θέσεις και τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος παρουσίασε ο πρόεδρος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης με εκτενή του ανάρτηση στο Facebook.

Ο κ. Ανδρουλάκης αρχικά τόνισε πως το ιδιωτικό χρέος «δεν είναι λογιστικό μέγεθος, είναι κοινωνική πληγή», τόνισε και κάλεσε την κυβέρνηση «να εγκαταλείψει την πολιτική της αδράνειας και της εξυπηρέτησης συμφερόντων των funds και να προχωρήσει άμεσα σε πραγματικές παρεμβάσεις προστασίας των δανειοληπτών», όπως συγκεκριμένα ανέφερε.

Κάλεσμα απηύθυνε και προς τους καταναλωτικούς φορείς να τοποθετηθούν απέναντι σε ένα ζήτημα που αφορά «την κοινωνική συνοχή, την οικονομική δικαιοσύνη και την αξιοπρέπεια των πολιτών».

Ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε πως το ιδιωτικό χρέος έχει εξελιχθεί σε νάρκη στα θεμέλια της οικονομίας και της κοινωνικής συνοχής, με τις κυβερνήσεις της τελευταίας δεκαετίας να έχουν αποτύχει παταγωδώς να δώσουν ουσιαστική λύση στο πρόβλημα, είτε επειδή δίστασαν να συγκρουστούν με ισχυρά συμφέροντα είτε γιατί επέλεξαν να διευκολύνουν την εκποίηση περιουσιών μέσω πλειστηριασμών.

«Η σημερινή κυβέρνηση ταυτίστηκε με τη μεγαλύτερη αναδιανομή ακίνητης περιουσίας των τελευταίων δεκαετιών μέσω της λεηλασίας των ξένων funds. Έχει περιφρονήσει τις αγωνίες χιλιάδων δανειοληπτών και, με τις επιλογές της, έχει υπηρετήσει συνειδητά τα συμφέροντα των εταιρειών διαχείρισης», προσέθεσε ενώ υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη με τον ν.4738/2020, αφαίρεσε κάθε ουσιαστικό εργαλείο προστασίας της περιουσίας, και με το πρόγραμμα «Ηρακλής ΙΙ» (ν.4799/2021), παρέδωσε οριστικά τα πάντα στα funds.

«Αν δεν υπάρξει βιώσιμη ρύθμιση των ”κόκκινων” δανείων, το ιδιωτικό χρέος θα υπονομεύσει οριστικά την κοινωνική συνοχή», συμπλήρωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και ανήγγειλε τις δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ «για την επόμενη διακυβέρνηση». «Οι σχετικές τροπολογίες μας θα αποτελέσουν άμεσες νομοθετικές πρωτοβουλίες μιας προοδευτικής κυβέρνησης που θα βάλει τέλος στην ασυδοσία των funds και θα αποκαταστήσει την ισορροπία ανάμεσα στους δανειολήπτες και τους πιστωτές» σημείωσε.

Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος

Συγκεκριμένα οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής είναι: