Ευρυτανία: Καταστράφηκε με ελεγχόμενη έκρηξη το βλήμα που εντοπίστηκε σε δάσος - Βίντεο

Με ασφάλεια εξουδετερώθηκε και καταστράφηκε με ελεγχόμενη έκρηξη το βλήμα όλμου που εντοπίστηκε το πρωί της Κυριακής 17 Μαΐου από περιπατητές στο δάσος του Αγίου Χαραλάμπους, στην Ευρυτανία.

Το οξειδωμένο πυρομαχικό υλικό, που εκτιμάται ότι αποτελεί κατάλοιπο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, βρέθηκε στην περιοχή «Κόκκαλα», στη θέση «Ταψάκι».

Το πρωί της Δευτέρας, έμπειροι πυροτεχνουργοί της 695 ΑΒΠ, με αντικείμενο την εξουδετέρωση πυρομαχικών και αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών, προχώρησαν στην απενεργοποίηση του βλήματος και στη συνέχεια στην ελεγχόμενη καταστροφή του στο παλιό λατομείο στο Βελούχι.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν στελέχη της Αποθήκης Βάσεως Πυρομαχικών από το Αυλάκι Στυλίδας, αστυνομικοί του ΑΤ Καρπενησίου, διασώστες του ΕΚΑΒ Καρπενησίου και πυροσβέστες από το Κλιμάκιο Φουρνάς.

