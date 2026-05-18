Ενεργειακό σοκ προ των πυλών: Η κρίση πετρελαίου απειλεί Ευρώπη και παγκόσμια οικονομία

H βρετανική οικονομική εφημερίδα προειδοποιεί για ενεργειακή κρίση - Η πίεση στην προσφορά λόγω του πολέμου στο Ιράν θα επιδεινωθεί, εκτιμά 

Newsbomb

Ενεργειακό σοκ προ των πυλών: Η κρίση πετρελαίου απειλεί Ευρώπη και παγκόσμια οικονομία
AP.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η παγκόσμια αγορά ενέργειας εισέρχεται σε μια περίοδο αυξημένης αστάθειας, με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας να προειδοποιεί για ταχύτερη από το αναμενόμενο απομείωση των αποθεμάτων πετρελαίου.

Η κρίση που πυροδότησε ο πόλεμος στο Ιράν και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ έχει οδηγήσει σε έντονη πίεση στην προσφορά, ενώ οι αγορές προϊόντων διύλισης, όπως το ντίζελ και το καύσιμο αεροσκαφών, βρίσκονται ήδη σε καθεστώς στενότητας.

Αναλυτικότερα, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) προειδοποίησε την περασμένη εβδομάδα ότι τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου εξαντλούνται με τον ταχύτερο ρυθμό που έχει καταγραφεί ποτέ. Περαιτέρω ελλείψεις σε φτωχότερες χώρες και απότομες αυξήσεις τιμών στις πλούσιες οικονομίες είναι πιθανές μέσα στις επόμενες εβδομάδες. κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και καταναλωτές πρέπει να είναι προετοιμασμένοι, διαβλέπει δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Financial Times.

Με δεδομένα ότι η παγκόσμια κατανάλωση πετρελαίου ξεπερνά την παραγωγή κατά περίπου 6 εκατ. βαρέλια ημερησίως, τα παγκόσμια αποθέματα συνεχίζουν να μειώνονται με ιστορικά γρήγορο ρυθμό, ενώ ορισμένες πρόσθετες πηγές προσφοράς εξαντλούνται. Το πετρέλαιο που βρισκόταν σε δεξαμενόπλοια εκτός Ορμούζ έχει πλέον παραδοθεί, ενώ τα αποθέματα των διυλιστηρίων μειώνονται.

Η μεγάλη απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων βασίστηκε στην υπόθεση ότι τα Στενά του Ορμούζ θα επανανοίξουν μέσα σε λίγες εβδομάδες. Όταν αυτή η διαδικασία ολοκληρωθεί, οι κυβερνήσεις, που θα έχουν ήδη χρησιμοποιήσει περίπου το ένα τρίτο των συνολικών αποθεμάτων τους, τα οποία ανέρχονται σε 1,2 δισ. βαρέλια, θα είναι πιο επιφυλακτικές στο να τα μειώσουν περαιτέρω.

Οι πετρελαϊκές εταιρείες, οι έμποροι και τα διυλιστήρια διατηρούν πάνω από 3 δισ. βαρέλια, αλλά μεγάλο μέρος τους είναι δεσμευμένο για λειτουργικές ανάγκες και δεν είναι άμεσα διαθέσιμο.

Η JPMorgan εκτιμά ότι τα εμπορικά αποθέματα πετρελαίου στις χώρες του ΟΟΣΑ ενδέχεται να πλησιάσουν «επίπεδα επιχειρησιακής πίεσης» έως τις αρχές Ιουνίου.

Η τιμή του Brent, στα περίπου 109 δολάρια το βαρέλι, έχει υποχωρήσει από τα υψηλά των 120 δολαρίων, αλλά παραμένει πάνω από 60% υψηλότερη σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα. Οι τιμές συγκρατούνται από προσδοκίες για μια συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν που θα άνοιγε τα Στενά. Ωστόσο, αυτό θεωρείται όλο και πιο απίθανο στο άμεσο μέλλον. Ακόμη κι αν τα Στενά άνοιγαν πολύ σύντομα, η πλήρης αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας και η εξομάλυνση της παραγωγής στον Κόλπο δεν θα γινόταν έως και το τέλος του έτους.

Ως εκ τούτου, οι FT εκτιμούν ότι οι τιμές πετρελαίου θα αυξηθούν το επόμενο διάστημα, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εμφανίζονται όχι στο αργό πετρέλαιο, αλλά στα προϊόντα διύλισης όπως το καύσιμο αεροσκαφών και το ντίζελ.

Όπως προβλέπει, το ντίζελ, κρίσιμο όχι μόνο ως καύσιμο μεταφορών αλλά και για τη γεωργία και τη βιομηχανία, ενδέχεται να παρουσιάσει έντονες αυξήσεις τιμών στην Ευρώπη και ελλείψεις στην Αφρική.

Επίσης, εκτιμά ότι οι αναπτυσσόμενες οικονομίες ενδέχεται να πληγούν περισσότερο, καθώς οι επιδοτήσεις που χρησιμοποιούν για την προστασία των καταναλωτών από τις διεθνείς αυξήσεις τιμών γίνονται ολοένα και πιο οικονομικά μη βιώσιμες.

Αλλά και οι ευρωπαϊκές χώρες, που μέχρι τώρα στήριζαν τη ζήτηση μέσω μέτρων όπως η μείωση φόρων στα καύσιμα, θα χρειαστεί, όπως και πολλές ασιατικές οικονομίες, να υιοθετήσουν πιο αυστηρά μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας, όπως η ενθάρρυνση της τηλεργασίας ή της χρήσης μέσων μαζικής μεταφοράς. Όλο και περισσότερες χώρες θα πρέπει να μάθουν να ζουν με πιο περιορισμένα ενεργειακά μέσα, προτρέπει το βρετανικό δημοσίευμα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δύο γραμμές στο ΠΑΣΟΚ: Ανοίγει ξανά η συζήτηση για συνεργασία με τη ΝΔ

18:54ΕΛΛΑΔΑ

Κάλυμνος: Θρίλερ με τον 48χρονο ψαρά που βρέθηκε νεκρός - Ερευνάται δολοφονία μετά από καυγά

18:45ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Ρόδο: «Δεν έτρεχε, πέρασε με πράσινο», λέει η αδελφή του 44χρονου οδηγού

18:45ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: «Υπενθυμίσαμε με σαφήνεια ότι ο λαός μας δεν είναι προς πώληση» δήλωσε ο πρωθυπουργός

18:40ΚΟΣΜΟΣ

Υπόθεση 35 ετών χωρίς απαντήσεις: Επιμένει η έρευνα για τον μικρό Μπεν στην Κω

18:39ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ένοπλος άνοιξε πυρ σε εστιατόριο - Τέσσερις νεκροί και οκτώ τραυματίες

18:37LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας spoiler: Ποιος στρέφει το όπλο του στον Νικόλα;

18:28LIFESTYLE

Αγνώριστος ο Άρης Σερβετάλης στο Άγιο Όρος για τις ανάγκες του ρόλου του ως «Άγιος Ιωσήφ»

18:13ANNOUNCEMENTS

Διεθνής συνεργασία της Kaizen Gaming  με τη FIFA για το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2026™

18:08ΚΟΣΜΟΣ

Μαλδίβες: Τι πραγματικά συνέβη στους 5 Ιταλούς δύτες στο σπήλαιο του θανάτου; Νέο μυστήριο μετά τον εντοπισμό των σορών

18:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενεργειακό σοκ προ των πυλών: Η κρίση πετρελαίου απειλεί Ευρώπη και παγκόσμια οικονομία

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Ευρυτανία: Καταστράφηκε με ελεγχόμενη έκρηξη το βλήμα που εντοπίστηκε σε δάσος - Βίντεο

17:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επιστολή υπέρ Πολάκη από 11 μελών της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ: Ζητούν άμεση σύγκλιση των οργάνων με τη συμμετοχή του

17:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπουργείο Οικονομικών για Ανδρουλάκη για ιδιωτικό χρέος: Δύο ημέρες μετά τον Τσίπρα, αναπαράγει σχεδόν φωτοτυπικά τις ίδιες χρεοκοπημένες συνταγές

17:42ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία - Αποκάλυψη Bild: Το σχέδιο ασφαλείας σε περίπτωση πολέμου - Ετοιμάζεται για τα χειρότερα

17:40LIFESTYLE

Akylas: Η συγκινητική ανάρτηση με τη μητέρα του και το μήνυμα προς όλους τους γονείς

17:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Οι 8 προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος - Βάζουμε τέλος στην ασυδοσία των funds

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Αμαλιάδα: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε παρκαρισμένα ΙΧ στο κέντρο της πόλης - Δείτε εικόνες

17:29WHAT THE FACT

Η δίαιτα των 70s που έγινε trend στα social media - Τι είναι η «Vogue diet»;

17:21LIFESTYLE

Μπέλα Μέρφι: Ποια είναι η πανέμορφη 24χρονη κόρη του Έντι Μέρφι - Η συμβουλή του μπαμπά της που ακολουθεί πάντα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται τριήμερο με χαλάζι και καταιγίδες - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

11:27ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια: Tι δείχνουν για το φετινό καλοκαίρι - Ο πιο δύσκολος μήνας

07:07ΚΟΣΜΟΣ

Δραματικό τέλος στην υπόθεση της εξαφάνισης του μικρού Μπεν στην Κω - Η δήλωση της μητέρα του

11:54ΚΑΙΡΟΣ

El Niño: Επιβεβαίωση από την NOAA/CPC - Θα είναι το χειρότερο των τελευταίων 30 ετών

11:40ΚΟΣΜΟΣ

Όλα στα σκουπίδια - Οι Αμερικανοί πέταξαν τα δώρα των Κινέζων πριν μπουν στο Air Force One

14:03ΕΛΛΑΔΑ

Φρικτό βίντεο από το τροχαίο στην Αφάντου της Ρόδου που σκοτώθηκαν μητέρα και κόρη - Η BMW που τις εμβόλισε κινούνταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα - ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε σταματούν να ισχύουν οι παλιές- Τι θα συμβεί αν δεν βγάλετε μέχρι το καλοκαίρι

15:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτοί είναι οι δράστες της απόπειρας ένοπλης ληστείας με πυροβολισμούς στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας

15:11LIFESTYLE

Ατύχημα στο Survivor: Φωτογραφία αμέσως μετά τον τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου

18:08ΚΟΣΜΟΣ

Μαλδίβες: Τι πραγματικά συνέβη στους 5 Ιταλούς δύτες στο σπήλαιο του θανάτου; Νέο μυστήριο μετά τον εντοπισμό των σορών

18:39ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ένοπλος άνοιξε πυρ σε εστιατόριο - Τέσσερις νεκροί και οκτώ τραυματίες

10:29LIFESTYLE

Eurovision: Οσμή σκανδάλου - Η EBU ρώτησε το μεσημέρι του τελικού τη Βουλγαρία αν μπορεί να κάνει τη διοργάνωση

12:16ΕΛΛΑΔΑ

Ντοκουμέντο: Αυτή είναι η φωτογραφία που αποδεικνύει ότι ο μικρός Μπεν πέθανε στην Κω

14:30ΕΛΛΑΔΑ

Πατήσια: Νεκρός υπάλληλος από έκρηξη σε υποσταθμό του ΔΕΔΔΗΕ

17:42ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία - Αποκάλυψη Bild: Το σχέδιο ασφαλείας σε περίπτωση πολέμου - Ετοιμάζεται για τα χειρότερα

12:44ΚΟΣΜΟΣ

Επιστροφή από τους νεκρούς: «Δολοφονημένη» φοιτήτρια επανήλθε στη ζωή 31 χρόνια αργότερα

16:18ΚΟΣΜΟΣ

Όργιο φημών για «διαζύγιο» Ζελένσκι - Διαψεύδουν οι Ουκρανοί ότι η Ολένα ελέγχεται για διαφθορά

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινός αναλυτής για τουρκικό νόμο για Αιγαίο - Μεσόγειο: Απάντηση με αντι-περίμετρο, να πληρώσει το τίμημα, τα πλοία δεν επιπλέουν πάντα

18:28LIFESTYLE

Αγνώριστος ο Άρης Σερβετάλης στο Άγιο Όρος για τις ανάγκες του ρόλου του ως «Άγιος Ιωσήφ»

17:16ΚΟΣΜΟΣ

Η Αυστραλία βάζει γιγαντιαία μπλοκ στον βυθό 800 μέτρα από την ακτή: Θα παράγουν 30 εκατ. λίτρα νερού τη μέρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ