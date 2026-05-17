Τρία δεξαμενόπλοια έσπασαν τον αποκλεισμό των ΗΠΑ για να πάρουν ιρανικό πετρέλαιο

Για να ξεπεράσουν το φράγμα του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, τα πληρώματα των πλοίων χρησιμοποίησαν διάφορους τακτικούς ελιγμούς

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

  • Τρία δεξαμενόπλοια με κυρώσεις κατάφεραν να παραλάβουν ιρανικό πετρέλαιο παραβιάζοντας τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό.
  • Τα πλοία μπορούν να μεταφέρουν συνολικά έως 1,9 εκατομμύρια βαρέλια ιρανικού αργού πετρελαίου.
  • Τα πληρώματα των πλοίων χρησιμοποίησαν τακτικούς ελιγμούς, όπως απενεργοποίηση του AIS και πλεύση υπό ρωσική σημαία, για να αποφύγουν τα αμερικανικά ραντάρ.
  • Από την έναρξη του αποκλεισμού στις 13 Απριλίου, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν ανακατευθύνει 81 εμπορικά πλοία και έχουν θέσει τέσσερα εκτός λειτουργίας.
  • Το USS Tripoli επιβάλλει τον αποκλεισμό στην Αραβική Θάλασσα ως μέρος της αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης.
Μια εξειδικευμένη υπηρεσία παρακολούθησης πλοίων κατέγραψε την παραβίαση του αμερικανικού αποκλεισμού από τρία πλοία που έχουν υποστεί κυρώσεις, τα οποία έφτασαν στην περιοχή άδεια για να παραλάβουν αργό πετρέλαιο.

Σύμφωνα με την TankerTrackers, αυτά τα δεξαμενόπλοια είναι ικανά να μεταφέρουν συνολικά έως και 1,9 εκατομμύρια βαρέλια ιρανικού πετρελαίου.

Για να ξεπεράσουν το φράγμα του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, τα πληρώματα των πλοίων χρησιμοποίησαν διάφορους τακτικούς ελιγμούς. Συγκεκριμένα, ένα από τα δεξαμενόπλοια απενεργοποίησε για λίγο πλήρως το Σύστημα Αυτόματης Αναγνώρισης (AIS) για να αποφύγει τα ραντάρ.

Το δεύτερο πλοίο έπλεε υπό ρωσική σημαία.

Νωρίτερα σήμερα το Κεντρικό Στρατηγείο των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν ανακατευθύνει 81 εμπορικά πλοία και έχουν θέσει τέσσερα εκτός λειτουργίας από την έναρξη του αποκλεισμού κατά του Ιράν στις 13 Απριλίου.

Το CENTCOM ανέφερε ότι η Αμφίβια Ομάδα Ετοιμότητας USS Tripoli επιβάλλει τον αποκλεισμό στην Αραβική Θάλασσα.

