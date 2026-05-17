ΑΕΚ: Η λαϊκή απαίτηση του κόσμου της «Ένωσης» στον Μάριο Ηλιόπουλο στη φιέστα

Αποθεωτική ήταν η υποδοχή που επιφύλαξαν οι φίλοι της ΑΕΚ στον Μάριο Ηλιόπουλο κατά τη διάρκεια της φιέστας τίτλου στην Allwyn Arena.

Ο ισχυρός άνδρας της Ένωσης ανέβηκε στο βήμα υπό τους ήχους του «My Way» του Φρανκ Σινάτρα και του «Bella Ciao», γνωρίζοντας την ένθερμη αποθέωση από τον κόσμο της ομάδας.

Μέσα στο πανηγυρικό κλίμα της βραδιάς, οι οπαδοί της ΑΕΚ άρχισαν να φωνάζουν ρυθμικά σύνθημα, ζητώντας από τον Μάριο Ηλιόπουλο να τραγουδήσει.

Συγκεκριμένα, από τις εξέδρες ακούστηκε το σύνθημα: «Εεεε, οοοο, αν δεν τραγουδήσεις δεν φεύγεις από εδώ», με τον κόσμο να συμμετέχει δυναμικά στη στιγμή.