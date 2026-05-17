Μητροπολίτης Μεσογαίας: Δώρο η επιστήμη, αλλά δεν μπορεί να μετατρέπεται σε «θεότητα»

Στη Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας «ΓΑΛΙΛΑΙΑ», η οποία περιθάλπει σε ολιστική βάση και εντελώς δωρεάν ανθρώπους που βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο της ζωής τους, επέλεξε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής να πραγματοποιήσει την τελετή αναγόρευσης του Μητροπολίτου Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικολάου σε Επίτιμο Διδάκτορα, παρόντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. κ. Ιερώνυμου Β΄.

Η «ΓΑΛΙΛΑΙΑ», απότοκο της θεολογικής και πνευματικής διαδρομής ενός διακεκριμένου ανθρώπου της γνώσης, αποτελεί πρότυπο ανθρωποκεντρικής φροντίδας. Εκεί, ο άνθρωπος που έρχεται αντιμέτωπος με το τέλος δέχεται αγάπη, φροντίδα αλλά και ελπίδα, μέσα από την επίγνωση του αληθινού νοήματος της ύπαρξης.

Εκφράζοντας τη συγκίνησή του για τον άνθρωπο που κατάφερε να μετατρέψει την υψηλή γνώση σε διακονία, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής, τόνισε: «Το Πανεπιστήμιό μας επιδιώκει να αποτελεί όχι μόνο χώρο παραγωγής επιστημονικής γνώσης και έρευνας, αλλά και ουσιαστικό στήριγμα της κοινωνίας και του ανθρώπου. Η σημερινή αναγόρευση εκφράζει ακριβώς αυτή τη θεσμική και αξιακή επιλογή μας: να υπηρετούμε την πρόοδο με επίκεντρο την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και το δημόσιο συμφέρον».

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Καθηγητής Γεώργιος Πιερράκος, ο οποίος είχε και την πρωτοβουλία της πρότασης αναγόρευσης, υπογράμμισε ότι ο Σεβασμιώτατος συνδυάζει την επιστημονική γνώση με τη βιοηθική ευαισθησία. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη συμβολή της «ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ» ως πρότυπο διεπιστημονικής συνεργασίας στον χώρο της υγείας, τονίζοντας ότι η λειτουργία της αποτελεί πολύτιμη εμπειρία για τους φοιτητές του Π.Μ.Σ. «Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας», του οποίου έχει την επιστημονική ευθύνη. Η αναγόρευση αποτελεί, υπογράμμισε, μια πράξη ουσιαστικής αναγνώρισης ενός προτύπου όπου η επιστήμη, η ηθική, η καινοτομία, η κοινωνική ευθύνη και η διακονία συνυπάρχουν δημιουργικά με σκοπό να υπηρετήσουν τον άνθρωπο και τις ανάγκες της κοινωνίας.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, Καθηγητής Ιωάννης Σαλμόν, στον χαιρετισμό του, επεσήμανε ότι ο Σεβασμιώτατος έχει συνδέσει με ένα μοναδικό τρόπο την ακαδημαϊκή γνώση με την ιεροσύνη και την κοινωνική προσφορά, σε μια εποχή όπου κυριαρχεί ο ατομικισμός και η άγονη ορθολογικότητα. Με αισθήματα βαθιάς εκτίμησης προς τον Σεβασμιώτατο για το έργο, την προσφορά του στην κοινωνία και την προσπάθειά του να διαδώσει έναν διαφορετικό τρόπο σκέψης και ζωής από τον κυρίαρχο της εποχής μας, σημείωσε χαρακτηριστικά ότι στην πραγματικότητα είναι ο ίδιος ο Μητροπολίτης που τιμά το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με την αποδοχή του τίτλου.

Στην ομιλία του με τίτλο «Αλήθεια και Ομορφιά στην Επιστήμη και στην Πίστη», ο Μητροπολίτης κ. Νικόλαος καθήλωσε το ακροατήριο με έναν βαθιά προσωπικό και στοχαστικό λόγο. Αναφερόμενος στη διαδρομή του στα κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύματα, μίλησε για τον θαυμασμό του απέναντι στο μεγαλείο της ανθρώπινης σκέψης, αλλά και την αρνητική εντύπωση που του προκάλεσε η αλαζονεία και η αίσθηση παντοδυναμίας που συχνά συνοδεύουν την επιστημονική γνώση.

Κεντρικό σημείο της ομιλίας του αποτέλεσε η διάκριση ανάμεσα στην επιστημονική γνώση και στην αλήθεια. Όπως υπογράμμισε, η επιστήμη μπορεί να αποκαλύπτει την ομορφιά και τη λειτουργία του φυσικού κόσμου, δεν αρκεί όμως από μόνη της για να οδηγήσει τον άνθρωπο στην πληρότητα της αλήθειας.

Επικαλούμενος τον Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη και τη γνώση «δι’ αβλεψίας και αγνωσίας», εξήγησε πώς οδηγήθηκε στη Φιλοκαλία, στην Ορθόδοξη θεολογία και στη θεολογική βιοηθική, αναζητώντας μια βαθύτερη κατανόηση του ανθρώπου, πέρα από τα όρια του ορθολογισμού και του ορατού.

Πλήθος προσωπικοτήτων από τον πολιτικό, ακαδημαϊκό και εκκλησιαστικό χώρο, εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, δημοσίων φορέων καθώς και υποστηρικτών του έργου του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικολάου έδωσαν το παρόν στην εκδήλωση

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο κ. Νικόλαος υπογράμμισε ότι η επιστήμη είναι ένα σπουδαίο δώρο, το οποίο όμως δεν πρέπει να μετατρέπεται σε «θεότητα». Ο άνθρωπος τελειούται μέσα στην Εκκλησία, όπου η αλήθεια εναρμονίζεται με την αγάπη, την πίστη και την ελπίδα. Με τη διάθεση να εκπέμψει ισχυρό μήνυμα ελπίδας και αληθινής πνευματικής αναζήτησης, έκλεισε την ομιλία του με τη αναφωνώντας «Χριστός Ανέστη» εκφράζοντας την πίστη του στη νίκη της ζωής απέναντι στον θάνατο.

Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους εξέχουσες προσωπικότητες από τον πολιτικό, ακαδημαϊκό και εκκλησιαστικό χώρο, καθώς και πλήθος εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, δημοσίων φορέων και υποστηρικτών με αναγνωρισμένο κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής ανάμεσα στον Υφυπουργό Υγείας, Μάριο Θεμιστοκλέους και τον π. Υπουργό Χρήστο Σταϊκούρα

Παρόντες ήταν, επίσης, η Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κ. Σωτηρία Ντούνη, η Αντιπρόεδρος κ. Γεωργία Μαραγκού, ο πρώην Υπουργός κ. Λευτέρης Οικονόμου, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Δημήτριος Κουρέτας, ο Αντιπεριφερειάρχης Αν. Αττικής κ. Δημήτριος Δαμάσκος, ο πρ. Περιφερειάρxης Αττικής και Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, κ. Γιώργος Πατούλης, η πρώην Αντιπεριφερχιάρχης Αν. Αττικής κ. Βίκυ Καβαλλάρη, οι Δήμαρχοι Σπάτων-Αρτέμιδας κ. Δημήτριος Μάρκου, Ραφήνας-Πικερμίου κ. Δήμητρα Τσεβά, Μαρκόπουλου κ. Κωνσταντίνος Αλλαγιάννης, Λαυρεωτικής κ. Δημήτριος Λουκάς, Κρωπίας κ. Δημήτρης Κιούσης, Σαρωνικού κ. Δημήτρης Παπαχρήστου, ο Διοικητής της ΑΠΑ κ. Χρήστος Τσίτουρας, ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού κ. Αντώνιος Αυγερινός, εκπρόσωποι υπηρεσιών και οργανισμών της Ανατολικής Αττικής, ο Μέγας Ευεργέτης κ. Αθανάσιος Μαρτίνος, στελέχη, συνεργάτες, εθελοντές και φίλοι της «ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ» και του Μητροπολίτη.

Από την ακαδημαϊκή κοινότητα παραβρέθηκαν η πρώην Πρύτανης Παντείου Παντείου, κ. Ισμήνη Κριάρη, ο πρώην Πρύτανης του ΕΚΠΑ κ. Χρήστος Κίττας, ο Αντπρύτανης του ΕΚΠΑ κ. Χρήστος Καραγιάννης, ο Κοσμήτορας της Θεολογικής του ΕΚΠΑ κ. Εμμανουήλ Καραγεωργούδης, ο Πρόεδρος του Ωνασείου Καθ. Ιωάννης Μπολέτης καθώς και οι Καθηγητές Σωτήρης Τσιόδρας, Κανάρης Τσίγκανος, Ευγενία Πρεβεδούρου, Πρόδρομος Βλάμης, Ανδρέας Καραμπίνης, Κυριακή Κεφαλέα, Βλασσόπουλος Γιώργος, Άρης Τριποδάκης, Τάσος Μυλωνάς, Γρηγόρης Τσιώτος, Σεραφείμ Νανάς, Γεώργιος Φίλιας.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν, από πλευράς ΠΑΔΑ, ο Αντιπρύτανης Έρευνας, Καινοτομίας και Δια Βίου Μάθησης, Καθηγητής Πέτρος Καλαντώνης, ο Αντιπρύτανης Διοικητικών και Οικονομικών Υποθέσεων-Βιώσιμης Ανάπτυξης, Καθηγητής Αριστείδης Παπαγρηγορίου, τα Μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, Καθηγήτριες Αθηνά Αλεξοπούλου, Ευσταθία Παπαγεωργίου, η Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας, Καθηγήτρια Βασιλική Κεφαλά, η Κοσμήτορας της Σχολής Δημόσιας Υγείας, Καθηγήτρια Ελπίδα Πάβη, ο Αν. Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής, Καθηγητής Γεώργιος Πρινιωτάκης, η Πρόεδρος του Τμήματος Νοσηλευτικής, Καθηγήτρια Μάρθα Κελέση-Σταυροπούλου, ο Πρόεδρος του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών, Καθηγητής Δημήτριος Χανιώτης, ο Πρόεδρος του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών του ΠΑΔΑ, Καθηγητής Δημήτριος Κουμπογιάννης, καθώς και πλήθος μελών ΔΕΠ.

Διαβάστε επίσης