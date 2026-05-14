Λαοθάλασσα για τον Άγιο Παΐσιο στον Βόλο - Μητροπολίτης Λεμεσού: Ήταν μέγας, διότι έγινε ελάχιστος

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Με ανεπανάληπτο τρόπο ολοκληρώθηκε και ο Γ΄ κύκλος των Αγιολογικών διαλέξεων που διοργάνωσε ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου Βόλου, αφιερωμένων στους Νεοφανείς Αγίας της Εκκλησίας μας.

Μία λαοθάλασσα Κληρικών, Μοναχών και ευλαβών προσκυνητών κατέκλυσε τον Ναό και το προαύλιο, για να ακούσει τον Μητροπολίτη Λεμεσού κ. Αθανάσιο να ομιλεί για τον Όσιο Παϊσιο τον Αγιορείτη. Μεταξύ αυτών, ο Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος, η Αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας & Βορείων Σποράδων κ. Άννα – Μαρία Παπαδημητρίου και ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. Χρήστος Τριαντόπουλος.

Την εκδήλωση άνοιξε ο Προϊστάμενος του Ναού Αρχιμ. Επιφάνιος Οικονόμου, ο οποίος προέβη σε απολογισμό του τριετούς κύκλου των Αγιολογικών Συνάξεων, κατά τους οποίους είκοσι δύο ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό ομίλησαν για είκοσι τρείς Νεοφανείς Αγίους. «Ήταν τρία ευλογημένα και χαριτωμένα από τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος χρόνια», επεσήμανε, τονίζοντας ότι «οι Νεοφανείς Άγιοι είναι η πλέον κραυγάζουσα απόδειξη ότι ζει Κύριος ο Θεός, σε εποχή βαθειάς πνευματικής ύφεσης και κοινωνικής σήψης…, μιλούν απ’ ευθείας στις καρδιές των απλών ανθρώπων…, μας καλούν σε διαρκή πορεία εξαγιασμού μέσα στην Εκκλησία…, διαδηλώνουν την οικουμενικότητα της Ορθοδοξίας…».

Ακολούθως, ο Μητροπολίτης Λεμεσού κ. Αθανάσιος μίλησε για τις προσωπικές εμπειρίες του από τον Όσιο Παΐσιο, κοντά στον οποίο έζησε τα πρώτα δέκα έξι χρόνια της Μοναχικής του ζωής. Ανέφερε ότι «ο Άγιος Παΐσιος ήταν άνθρωπος του Θεού, γεμάτος δύναμη και Χάρη Θεού κι εμείς βλέπαμε τα ελάχιστα απ’ αυτό που στην πραγματικότητα ήταν… Ενώ έζησα επί τόσα χρόνια κοντά του, κάθε φορά που τον έβλεπα, αισθανόμουν δέος. Κάθε συνάντηση μαζί του ήταν ένα προφητικό γεγονός, που αποκάλυπτε την παρουσία του Θεού, την Χάρτη του Θεού που είχε στην καρδιά του… Το σημείο που ανέδειξε τους Νεοφανείς Αγίους, όπως και τον Άγιο Παΐσιο, ήταν η βαθειά ταπείνωση και η εξ αυτής γενομένη αγάπη, διότι μόνον ο ταπεινός άνθρωπος μπορεί να αγαπά τον αδελφόν του και να μη ζητεί τα του εαυτού του. Δεν ήταν αναμάρτητοι, αλάνθαστοι ή άμεμπτοι. Ήταν άνθρωποι, όπως όλοι μας, με αδυναμίες και ελαττώματα. Όλα, όμως, τα ξεπερνούσαν και τα εμβάπτιζαν μέσα στην σχέση τους με τον Θεό, που πήγαζε από την μεγάλη ταπείνωσή τους. Ο Χριστός δεν μας ζήτησε πράγματα δύσκολα και ακατόρθωτα. Ζήτησε να γίνουμε τέλειοι. Ο Άγιος Παΐσιος και οι Νεοφανείς Άγιοι δίδαξαν ότι τελειότητα δεν είναι η αναμαρτησία, ούτε ο αλάνθαστος βίος. Τελειότητα είναι η ταπείνωση και η μετάνοια. Ο Άγιος Παΐσιος ήταν μέγας, διότι έγινε ελάχιστος… Αξία έχει να μιμηθούμε την ζωή των Αγίων. Είναι για μας πρότυπα ζωής και μας απέδειξαν ότι όντως ο Χριστός είναι παρών στην Εκκλησία και διά της Εκκλησίας, είναι μια εμπειρική πραγματικότητα, όχι κάτι το αφηρημένο, ιδεολογικό ή φιλοσοφικό, αλλά μια πραγματικότητα που βιώνεται στην καρδιά».

Ο Μητροπολίτης αναρωτήθηκε τί θα μας έλεγε σήμερα ο Άγιος Παΐσιος. «Θα μας καλούσε σε μετάνοια, εξομολόγηση και Θεία Κοινωνία. Θα μας καλούσε να αποκτήσουμε καλούς λογισμούς… Οι κακοί λογισμοί, που μας κατακλύζουν, διορθώνονται μέσα στην Εκκλησία, με την προσευχή και την μελέτη, την ανάγνωση των βίων των Αγίων, την μετάνοια, την πνευματική θεραπεία της Εκκλησίας μας, την σωστή πνευματική καθοδήγηση. Έτσι αγιάζεται ο νους του ανθρώπους και παράγει καλούς λογισμούς. Ο Άγιος μας καλεί να ζούμε μέσα στην Εκκλησία, διότι η εμπειρία του Χριστού δεν βιώνεται έξω από την Εκκλησία. Εκεί ο Χριστός γίνεται για όλους πηγή ζωής αιωνίου. Δίδασκε ότι ο Χριστός είναι η ζωή και η ανάσταση των ανθρώπων και όποιος πιστεύει στον Χριστό «καν αποθάνη ζήσεται». Από την σχέση μας με τον Άγιο, διαπιστώσαμε ότι αυτά που λέγει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο είναι όλα αληθινά. Και όταν τιμούμε τους Αγίους, τιμούμε τον Χριστό μας, παρατεινόμενο στους αιώνες. Διά μέσου των Αγίων, τιμούμε την Εκκλησία, που γεννά τους Αγίους. Χωρίς την Εκκλησία δεν θα υπήρχαν Άγιοι. Θα ήμασταν πολύ καλοί άνθρωποι, αλλά καταδικασμένοι εις θάνατον. Μέσα στην Εκκλησία βρίσκουμε όλοι ελπίδα ζωής…».

Την Σύναξη έκλεισε ο Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος, ο οποίος έδωσε το σύνθημα της συνέχειας των Αγιολογικών διαλέξεων και την επόμενη χρονιά. Ευχαρίστησε από καρδιάς τον Μητροπολίτη κ. Αθανάσιο για τους εμπειρικούς λόγους του για τον Άγιο Παΐσιο, που μίλησαν στις καρδιές όλων μας. «Ο λαός μας», παρατήρησε, «διψά για την Αγιότητα, που υπάρχει μέσα στην Εκκλησία». Ζήτησε «να κρατήσουμε όλοι τους καλούς λογισμούς, γιατί, συχνά, εμείς οι εκκλησιαστικοί πάσχουμε από κακούς λογισμούς». Ευχήθηκε στον κ. Αθανάσιο να έχει υγεία και δύναμη για να συνεχίζει το σπουδαίο έργο του στην Μεγαλόνησο Κύπρο. Εξέφρασε την χαρά του για την πολυχρόνια σχέση τους, που στηρίζεται στην εμπιστοσύνη, την αγάπη και στον σεβασμό. Ευχαρίστησε τους συντελεστές και διοργανωτές των Αγιολογιών Συνάξεων και ευχήθηκε ανάλογη συνέχεια και στο μέλλον.

