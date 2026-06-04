Απέπλευσε το «Νήσος Ρόδος» από τη Μυτιλήνη – Είχε προηγηθεί τραυματισμός καβοδέτη

Snapshot Τραυματίστηκε 50χρονος καβοδέτης κατά τη διάρκεια χειρισμών απόδεσης στο λιμάνι της Μυτιλήνης και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για ιατρική φροντίδα.

Το πλοίο «Νήσος Ρόδος» απεμπλέχθηκε επιτυχώς από τον κάβο με τη βοήθεια δύτη και ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητοι έλεγχοι.

Το πλοίο έλαβε πιστοποιητικό αξιοπλοΐας και άδεια συνέχισης του δρομολογίου του προς Χίο και Πειραιά.

Στο δρομολόγιο επιβαίνουν 211 επιβάτες, 22 Ι.Χ. οχήματα, 40 φορτηγά, έξι δίκυκλα και ένα λεωφορείο. Snapshot powered by AI

Απέπλευσε από το λιμάνι της Μυτιλήνης το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «Νήσος Ρόδος», μετά την επιτυχή απεμπλοκή του κάβου από δύτη και την ολοκλήρωση των απαραίτητων ελέγχων, προκειμένου να συνεχίσει το προγραμματισμένο δρομολόγιό του προς Χίο και Πειραιά.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα κατά τη διάρκεια των χειρισμών απόδεσης, προκλήθηκε θραύση του κάβου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 50χρονος καβοδέτης στα κάτω άκρα ο οποίος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης, όπου του παρασχέθηκε η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Μετά την απεμπλοκή του κάβου από δύτη και την επιθεώρηση του σημείου, το πλοίο έλαβε το απαιτούμενο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας από τον παρακολουθούντα νηογνώμονα και έλαβε άδεια συνέχισης του ταξιδιού του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του δρομολογίου, το «Νήσος Ρόδος» μεταφέρει 211 επιβάτες, 22 Ι.Χ. οχήματα, 40 φορτηγά, έξι δίκυκλα και ένα λεωφορείο.