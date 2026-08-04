Ποιος είναι ο Βρετανός πιλότος του 2ου ελικοπτέρου της μοιραίας σύγκρουσης - «Γλίτωσε από θαύμα»

Snapshot Ο Βρετανός πιλότος Άντριου Χάτσινσον επέζησε από τη μοιραία σύγκρουση δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα, όπου σκοτώθηκαν ο Δανός χειριστής και ο Έλληνας μεταφραστής.

Ο Χάτσινσον και ο Έλληνας συντονιστής πυρόσβεσης πρόλαβαν να βγουν από το ελικόπτερο πριν αυτό εκραγεί μετά τη συντριβή.

Ο πιλότος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για τραυματισμούς στη σπονδυλική στήλη και αναμένεται να επιστρέψει σύντομα στη Βρετανία.

Τα ελικόπτερα Bell που συμμετείχαν στο ατύχημα είχαν μισθωθεί από την αυστραλιανή εταιρεία McDermott Aviation και απογειώθηκαν από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία απέσυρε από την πτήση όλα τα ελικόπτερα Bell στην περιοχή μέχρι να ολοκληρωθεί η διερεύνηση του δυστυχήματος. Snapshot powered by AI

Ο 48χρονος Βρετανός Άντριου Χάτσινσον, ήταν ο πιλότος του ενός από τα δύο ελικόπτερα που συγκρούστηκαν στο αέρα κατά την κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς στην Ψάθα, όπου σκοτώθηκαν ο Δανός χειριστής και ο Έλληνας μεταφραστής που τον συνόδευε.

Ο Χάτσινσον, πυροσβέστης εναέριων επιχειρήσεων που διευθύνει επιχείρηση ελικοπτέρων στο Νόρθαλερτον του Γιορκσάιρ, είχε έρθει στην Ελλάδα για να βοηθήσει στην καταπολέμηση των πυρκαγιών.

Μαζί του στην Αθήνα ήρθε και η οικογένειά του, η σύζυγός του και τα παιδιά τους, από το σπίτι τους, κοντά στο Νόρθαλερτον στο Βόρειο Γιορκσάιρ.

Ο Χάτσινσον, όπως ο ίδιος αποκάλυψε στους οικείους του. πρόλαβε μαζί με τον Έλληνα συντονιστή πυρόσβεση που ήταν μαζί του να διαφύγουν από το ελικόπτερο πριν αυτό εκραγεί, αφού συνετρίβη στο έδαφος χωρίς ισχύ.

Ο θείος του, ο Μάικλ Χάτσινσον, 74 ετών, χαρακτήρισε την επιβίωση του ανιψιού του ως «θαύμα» – λέγοντας ότι «δεν υπάρχουν πολλοί άλλοι πιλότοι» που θα μπορούσαν να προσγειώσουν ένα ελικόπτερο χωρίς τους ρότορες.

Δήλωσε στην εφημερίδα «The Times»: «Συνετρίβη βίαια μέσα στο δάσος και κατάφερε να βγει ακριβώς την τελευταία στιγμή. Το τηλέφωνό του είχε καεί ολοσχερώς. Το άφησε πίσω. Αυτός και ο αξιωματικός που ήταν μαζί του βγήκαν ακριβώς πριν το ελικόπτερο εκραγεί.

«Ήμουν μαζί του μια φορά, όταν έκανε εκπαίδευση, και πραγματοποίησε αυτοπεριστροφή (autorotation - δηλαδή προσγείωση ελικοπτέρου χωρίς κινητήρα]. Είπε: “Απλά θα σβήσω τον κινητήρα”. Εγώ είπα: “Τι;” Και κατέβηκε και το προσγείωσε χωρίς κινητήρα.»

Μεταφέρθηκαν και οι δύο στο 251ο Γενικό Νοσοκομείο της Πολεμικής Αεροπορίας με τον Βρετανό, να υποβάλλεται σε επέμβαση για την τοποθέτηση «μερικών πλακών και καρφιών» στη σπονδυλική του στήλη και θα επιστρέψει σύντομα στην πατρίδα του.

Ο Χάτσινσον, είχε περάσει χρόνια εκτελώντας εξειδικευμένες αποστολές με ελικόπτερο σε όλο τον κόσμο. Πρόσφατα είχε βοηθήσει στην κατάσβεση πυρκαγιών σε χορτολιβαδικές εκτάσεις στην Ουαλία και περνούσε κάθε φορά αρκετούς μήνες στην Αυστραλία.

Προερχόμενος από αγροτική οικογένεια, είχε μάθει μόνος του να πετάει αφού επέλεξε να ακολουθήσει καριέρα στην αεροπορία, αν και η οικογένειά του ανησυχούσε για τη φύση της εργασίας του.

Τα ελικόπτερα, κατασκευασμένα από την αμερικανική εταιρεία Bell, μετέφεραν το καθένα δύο επιβάτες και είχαν απογειωθεί από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας.

Τα ελικόπτερα είχαν μισθωθεί από την αυστραλιανή εταιρεία McDermott Aviation και αποτελούσαν μέρος ενός στόλου 15 ελικοπτέρων. Η

εταιρεία δήλωσε ότι υποστηρίζει επιχειρήσεις στην Ελλάδα τα τελευταία επτά χρόνια.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία απέσυρε από την πτήση όλα τα ελικόπτερα Bell στην περιοχή εν αναμονή της διερεύνησης του δυστυχήματος.

Διαβάστε επίσης