Πύλος: Ανθρώπινο κρανίο εντοπίστηκε μέσα στη θάλασσα

Snapshot Λουόμενοι εντόπισαν ένα ανθρώπινο κρανίο στη θάλασσα της Σφακτηρίας κον στην Πύλο 3 Αυγούστου.

Η Λιμενική Αρχή Πύλου περισυνέλεξε το κρανίο και το παρέδωσε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πελοποννήσου για εξέταση.

Θα διενεργηθεί ειδική ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη στο κρανίο.

Το Λιμεναρχείο Πύλου διεξάγει προανάκριση για το περιστατικό. Snapshot powered by AI

Ένα ανθρώπινο κρανίο εντόπισαν λουόμενοι στη θάλασσα της Σφακτηρίας, κοντά στην ακτή της Πύλου, το απόγευμα της Δευτέρας 3 Αυγούστου.

Η Λιμενική Αρχή της Πύλου ειδοποιήθηκε για την ύπαρξη «ανθρώπινων οστών» μέσα στη θάλασσα και έσπευσε στο σημείο. Μετά τις έρευνες εντοπίστηκε ένα ανθρώπινο κρανίο το οποίο περισυνέλεξαν οι αρχές του Λιμενικού και το έστειλαν στην αρμόδια Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πελοποννήσου.

Στο κρανίο πρόκειται να διενεργηθεί ειδική πραγματογνωμοσύνη, ενώ το Λιμεναρχείο Πύλου διεξάγει προανάκριση.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

Τις απογευματινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Πύλου για την ύπαρξη οστών στη θαλάσσια περιοχή ν. Σφακτηρίας όρμου Ναβαρίνου του Δήμου Πύλου Νέστορος, πλησίον της ακτής.

Άμεσα, στο σημείο μετέβησαν στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., όπου εντόπισαν και περισυνέλλεξαν ένα ανθρώπινο κρανίο, το οποίο πρόκειται να αποσταλεί στην αρμόδια Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πελοποννήσου προς διενέργεια ιατροδικαστικής πραγματογνωμοσύνης.

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Πύλου.

Διαβάστε επίσης