Φωτιά στη Βοιωτία: Προθεσμία για να απολογηθούν ο δήμαρχος Στυλίδας και ο ιδιοκτήτης του αιολικού

Snapshot Οι δύο συλληφθέντες για την φωτιά στη Βοιωτία πήραν προθεσμία για απολογία την Πέμπτη.

Ο ιδιοκτήτης του αιολικού πάρκου προσήλθε στα δικαστήρια μετά από ενημέρωση της ανάκρισης.

Ο δικηγόρος του δημάρχου Στυλίδας τόνισε ότι ο πελάτης του προσήλθε οικειοθελώς και δεν φαίνεται να έχει ποινική ευθύνη.

Η μελέτη που σχετίζεται με την υπόθεση είχε υπογραφεί πριν ο δήμαρχος αναλάβει τα καθήκοντά του.

Ο συνήγορος ζητά να διερευνηθεί η υπόθεση χωρίς προκαταλήψεις και πριν αποδοθούν ευθύνες. Snapshot powered by AI

Προθεσμία για να απολογηθούν την Πέμπτη πήραν οι δυο συλληφθέντες για την έναρξη της φωτιάς στη Βοιωτία.

Σύμφωνα με το tvstar.gr στα δικαστήρια προσήλθε και ο ιδιοκτητης του αιολικου με τις ανεμογεννήτριες, γιατί όπως είπε ο δικηγόρος του, ενημερώθηκε από την ανάκριση ότι τον αναζητούν.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του δημάρχου Στυλίδας Γιάννη Αποστόλου, Γιώργος Δούμας, μέσα από το STAR της Φθιώτιδας, υπογράμμισε πως ο εντολέας του προσήλθε οικειοθελώς για να συνδράμει στην έρευνα και δεν προκύπτει, κατά την εκτίμησή του, καμία ποινική ευθύνη, από τα στοιχεία της μέχρι τώρα δικογραφίας.

Παράλληλα επεσήμανε, ότι η επίμαχη μελέτη είχε υπογραφεί πριν ο κ. Αποστόλου αναλάβει καθήκοντα δημάρχου και καλεί τη Δικαιοσύνη, να διερευνήσει την υπόθεση, χωρίς προκαταλήψεις και χωρίς να αναζητούνται «εξιλαστήρια θύματα», αφήνοντας να εννοηθεί, ότι η πλήρης διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς, πρέπει να ολοκληρωθεί πριν αποδοθούν ευθύνες.

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