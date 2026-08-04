Σύρος: Προφυλακίστηκε ο 41χρονος για τον θανάσιμο τραυματισμό της διασώστριας

Την προσωρινή κράτηση του 41χρονου κατηγορούμενου για τη φονική επίθεση εις βάρος της διασώστριας του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο αποφάσισε το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Σύρου, το μεσημέρι της Τρίτης (04/08).

Αυτό θα συμβεί τουλάχιστον μέχρι να ξεδιαλύνουν όλες οι πτυχές μίας σύνθετης υπόθεσης, την οποία οι αρμόδιες Αρχές δεν έχουν καταφέρει να «δέσουν» ώστε να μην υπάρχουν κενά και αμφιβολίες για τις συνθήκες θανάτου της άτυχης γυναίκας.

Ουσιαστικά, το Συμβούλιο υιοθέτησε την άποψη που είχε εκφράσει την προηγούμενη εβδομάδα η ανακρίτρια, ζητώντας την προφυλάκιση του κατηγορουμένου, σε αντίθεση με την εισαγγελέα που ζήτησε τον κατ’ οίκον περιορισμό του λόγω αμφιβολιών.

Ο 41χρονος παρέμεινε για μερικά εικοσιτετράωρα υπό περιορισμό στο σπίτι του, όπου το μεσημέρι της Τρίτης πέρασε το κατώφλι του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Σύρου, το οποίο αποφάσισε ότι θα πρέπει να οδηγηθεί σε κατάστημα κράτησης μέχρι να υπάρξει κάποια νεότερη εξέλιξη με την υπόθεση.

Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων η οποία διενεργήθηκε στη σορό της 41χρονης, ενώ, οι έρευνες εξακολουθούν να βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς δεν υπάρχει ακόμη ξεκάθαρο πόρισμα των Αρχών, αν το έγκλημα διαπράχθηκε ενώ ο 41χρονος βρισκόταν σε άμυνα ή αν επιτέθηκε στην άτυχη γυναίκα με πρόθεση να την τραυματίσει θανάσιμα. Από το οριστικό αποτέλεσμα της έρευνας θα εξαρτηθεί και η μελλοντική ποινική μεταχείριση του δράστη.

Στην παρούσα φάση, ο 41χρονος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει την κατηγορία της πρόκλησης θανατηφόρας σωματικής βλάβης και όχι ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

Η οικογένεια της διασώστριας εμφανίζεται αμετακίνητη στη θέση ότι το θανατηφόρο χτύπημα δεν σημειώθηκε εντός της οικίας των κατηγορουμένων, αλλά σε απόσταση τουλάχιστον 50 – 70 μέτρων από αυτήν, με βάση και το βιντεοληπτικό υλικό που έχει έρθει στη δημοσιότητα.

Κατά την εκτίμηση της οικογένειας, τα δεδομένα που προέκυψαν από τη διαδικασία ενισχύουν την εκδοχή ότι ο θανάσιμος τραυματισμός προήλθε από επιθετική ενέργεια και όχι στο πλαίσιο αμυντικής αντίδρασης, όπως έχει υποστηριχθεί από τον 41χρονο. Η συγκεκριμένη θέση αποτελεί τον πυρήνα της επιχειρηματολογίας της πολιτικής αγωγής, η οποία αντιτείνει ότι τα μέχρι σήμερα στοιχεία δεν επιβεβαιώνουν την εκδοχή που έχει διατυπωθεί δημοσίως για τις συνθήκες υπό τις οποίες σκοτώθηκε η 41χρονη.

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