Ο Σωκράτης Μάλαμας στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας την Δευτέρα 21 και Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου
Μαζί του στο τραγούδι: Ιουλία Καραπατάκη και Γιάννης Μάλαμας
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O Σωκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και τη μπάντα του έρχονται στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας για δύο μεγάλες συναυλίες με όλα τα τραγούδια που αγαπάμε και τα νέα που μόλις κυκλοφόρησαν, τη Δευτέρα 21 και την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου.
Μαζί του ο Γιάννης Παπατριανταφύλλου στο κοντραμπάσο, ο Κυριάκος Ταπάκης στο λαούτο και στο μπουζούκι, ο Κλέων Αντωνίου στην ηλεκτρική κιθάρα, ο Καλογιάννης Βεράνης στο βιολί, την τρομπέτα και το τραγούδι, ο Βασίλης Μπαχαρίδης στα τύμπανα, ο Στέλιος Φραγκούς στα πλήκτρα.
Δευτέρα 21 & Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου: Σημειώστε τις ημερομηνίες και προλάβετε το εισιτήριό σας!
Προπώληση: more.com
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